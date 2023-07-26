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    Samsung Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: Daha güçlü, daha yetenekli

    Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Firma, mevcut tablet serisine lansman sırasında Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ modellerini ekledi.
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    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, bugün düzenlediği Unpacked etkinliği kapsamında yeni ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi. Güney Koreli teknoloji devi Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 katlanabilir akıllı telefonlarının yanında yeni Galaxy Watch 6 serisini de tanıttı. Samsung aynı zamanda her yönüyle daha güçlü olan Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ modellerini de tanıttı. Serinin üst modeli ise Galaxy Tab S9 Ultra oldu. Gelin Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ özelliklerine ve detaylarına yakından bakalım.

    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ artık daha güçlü

    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, LCD ekrana sahip Galaxy Tab S8'in aksine Galaxy Tab S9'u daha büyük kardeşleriyle aynı Dynamic AMOLED 2X paneliyle donatmayı tercih etti. Galaxy Tab S9, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 12 MP ön kamera, bir ekran altı parmak izi tarayıcı ve 11 inç boyutundaki ekranıyla öne çıkıyor.

    Galaxy Tab S9+ modelinde ise 12,4 inçlik ekran bulunuyor. Bu ekran da yine 120 Hz yenileme hızına sahip. Bu modelin arkasında ise tıpkı Tab S9 Ultra'da olduğu gibi çift 13MP + 8MP kamera kurulumu bulunuyor. Bu arada Tab S9’un arkasında sadece 13MP ana kamera yer almakta.

    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ donanım tarafındaysa halihazırda en güçlü mobil yonga olan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemcisini kullanıyor. Bu güçlü donanıma Tab S9’da 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı eşlik ederken Tab S9+’da ise 12GB RAM ve 256/512GB depolama alanı eşlik ediyor.

    İki cihaz arasındaki bir diğer farklılık ise batarya tarafında. Tab S9'un 8.400 mAh bataryası bulunurken Tab S9+’da ise 10.900 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Her iki tablet de 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tüm Tab S9 modelleri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ve S Pen kalemle birlikte geliyor.

    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ özellikleri
    DH Galaxy Tab S9 Galaxy Tab S9+
    Ekran

    11 inç, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz)

    		 12,4 inç, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz)
    İşletim Sistemi Android 13.0 Android 13.0
    Boyutlar 165.8 x 254.3 x 5.9mm 185.4 x 285.4 x 5.7mm
    Arka Kamera 13MP AF 13MP AF + 8MP Ultra-Geniş
    Ön Kamear 12MP Ultra-Geniş 12MP Ultra-Geniş
    Bellek ve Depolama

    8GB+128GB

    12GB+256GB

    (1 TB'a kadar microSD)

    12GB+256GB

    12GB+512GB

    (1 TB'a kadar microSD)
    Batarya 8,400mAh 10,090mAh 
    Bağlantı Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3 Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3

    Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy Tab S9, 799 dolar, Tab S9+ ise 999 dolar fiyat etiketine sahip. Tüm Galaxy Tab serisi için bugün itibariyle ön siparişler başlamış durumda. Cihazların satışa çıkacağı tarih ise 11 Ağustos olarak açıklandı.

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