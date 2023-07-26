Samsung Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ tanıtıldı: Daha güçlü, daha yetenekli

- Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ artık daha güçlü
- Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ özellikleri
- Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ fiyatı ne kadar?
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Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ artık daha güçlü
Galaxy Tab S9+ modelinde ise 12,4 inçlik ekran bulunuyor. Bu ekran da yine 120 Hz yenileme hızına sahip. Bu modelin arkasında ise tıpkı Tab S9 Ultra'da olduğu gibi çift 13MP + 8MP kamera kurulumu bulunuyor. Bu arada Tab S9’un arkasında sadece 13MP ana kamera yer almakta.
İki cihaz arasındaki bir diğer farklılık ise batarya tarafında. Tab S9'un 8.400 mAh bataryası bulunurken Tab S9+’da ise 10.900 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Her iki tablet de 45W'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tüm Tab S9 modelleri, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ve S Pen kalemle birlikte geliyor.
|DH
|Galaxy Tab S9
|Galaxy Tab S9+
|Ekran
|
11 inç, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz)
|12,4 inç, Dynamic AMOLED 2X (60~120Hz)
|İşletim Sistemi
|Android 13.0
|Android 13.0
|Boyutlar
|165.8 x 254.3 x 5.9mm
|185.4 x 285.4 x 5.7mm
|Arka Kamera
|13MP AF
|13MP AF + 8MP Ultra-Geniş
|Ön Kamear
|12MP Ultra-Geniş
|12MP Ultra-Geniş
|Bellek ve Depolama
|
8GB+128GB
12GB+256GB
(1 TB'a kadar microSD)
|
12GB+256GB
12GB+512GB
(1 TB'a kadar microSD)
|Batarya
|8,400mAh
|10,090mAh
|Bağlantı
|Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3
|Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth v 5.3
Galaxy Tab S9 ve Tab S9+ fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy Tab S9, 799 dolar, Tab S9+ ise 999 dolar fiyat etiketine sahip. Tüm Galaxy Tab serisi için bugün itibariyle ön siparişler başlamış durumda. Cihazların satışa çıkacağı tarih ise 11 Ağustos olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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