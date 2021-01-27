Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor

    Apple'ın dün kullanıma sunduğu iOS 14.4, iPhone'larda yan sanayi kamera kullanılıp kullanılmadığını tespit edebiliyor. Peki cihazınızda orijinal olmayan kamera kullanılırsa ne olur?
    41 dk.
    885
    696
    6
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple dün iPhone kullanıcıları için iOS 14.4 güncellemesini yayınladı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü hata düzeltmelerinin yanı sıra bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor.

    iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit etme özelliğine sahip. Şirket iPhone'larda yan sanayi kamera kullanılması durumunda meydana gelebilecek sorunları anlatan bir destek dokümanı yayınladı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Samsung telefonlardaki çentik gizleme özelliği kayboldu

    Ayrıca Bkz. "Meizu Watch'un tasarımı netleşti"

    Servis merkezleri iPhone'larda orijinal olmayan kamera parçaları kullanılırsa aşağıda listelenen sorunlar ortaya çıkabilir:

    • Kameranın odaklama işlemini doğru şekilde yapmaması veya görüntülerin net olmaması
    • Portre modu kullanılırken öznenin odaklanmaması veya yalnızca kısmen odaklanması
    • Kamerayı kullanan bir 3. taraf uygulamanın donması veya beklenmedik şekilde kapanması
    • 3. taraf uygulamalardaki gerçek zamanlı önizlemenin boş görünmesi veya takılı kalması

    iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Kameraya erişimi engellemiyor

    İOS 14.4, akıllı telefonun orijinal olmayan bir lense sahip olduğunu tespit ederse Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde "Bu iPhone'un orijinal bir Apple kamerasına sahip olduğu doğrulanamıyor" bildirimi görünüyor.

    Söz konusu mesajın iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini modelleri için geçerli olduğunu ve kameraya erişimi engellemediğini de belirtelim.



    https://www.macrumors.com/2021/01/27/apple-camera-repair-warnings-non-genuine-parts/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    33 dakika önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    R rgsxmetin (metin cihat şentürk) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bence çok mantıklı olmuş garanti de tamir e giden telefonumuza takılan batarya vs bu sayede orijinal olmak zorunda kalır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    enesguney (Enes GÜNEY) 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sen nasıl bir şirketsin her kapıyı kendine açtıran her yolun sonu kendine çıkmasını isteyen.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K kokusmuscorap 2 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple dan beklenen hareketler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    LGR9 (Levent Görgülü) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    3. Parti tamirlerin engellenmesi Apple tarafında yeni değil, bir firma düşünün ki sattığı bilgisayarlarında ram yükseltmek için bile kendisine muhtaç eden...
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T th9 4 dk. ( Mesaj Silindi ) LGR9
    m1 notebooklardan mı bahsediyorsunuz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VS18 (Osman Cengeri) 1 dk. ( Mesaj Silindi ) LGR9
    M1li laptopları söylüyorsanız ARM tabanlı işlemci platformlarında modüler ram destegini sunmasını nasıl bekliyorsunuz anlayabilmiş degilim aynı şeyi telefonlarda soruyor musunuz onların da ram miktarını değiştiremiyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Galaxy A02 tanıtıldı: İşte özellikleri 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor Sonraki Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 sa. Şubat ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu 2 sa. The Lord of the Rings: Gollum oyunu 2022'ye ertelendi 2 sa. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi 3 sa. Meizu Watch'un tasarımı netleşti 3 sa. Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasında kaç kişinin çalışacağı belli oldu 4 sa. Netflix’in yeni Türk dizisi 50m2 yayınlandı 4 sa. Xbox Game Pass'in abone sayısı belli oldu 5 sa. OnePlus 9 Pro canlı olarak görüntülendi 14 sa. Metroidvania oyunu Micetopia mobil cihazlar için bugün çıkıyor 15 sa. Warner Bros. canlı servis oyunlarına daha fazla ağırlık vermek istiyor 16 sa. Instagram, Profesyonel Kontrol Paneli'ni tanıttı 16 sa. Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı 17 sa. AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı 17 sa. Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak 18 sa. Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video) 18 sa. Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu 18 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı 19 sa. Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı 19 sa. Oppo da takip cihazı geliştiriyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız