iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit edebiliyor

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Apple dün iPhone kullanıcıları için iOS 14.4 güncellemesini yayınladı. Mobil işletim sisteminin yeni sürümü hata düzeltmelerinin yanı sıra bir dizi yeni özelliği de beraberinde getiriyor.

iOS 14.4, iPhone kamerasının orijinal olup olmadığını tespit etme özelliğine sahip. Şirket iPhone'larda yan sanayi kamera kullanılması durumunda meydana gelebilecek sorunları anlatan bir destek dokümanı yayınladı.

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Servis merkezleri iPhone'larda orijinal olmayan kamera parçaları kullanılırsa aşağıda listelenen sorunlar ortaya çıkabilir:

Kameranın odaklama işlemini doğru şekilde yapmaması veya görüntülerin net olmaması

Portre modu kullanılırken öznenin odaklanmaması veya yalnızca kısmen odaklanması

veya yalnızca kısmen odaklanması Kamerayı kullanan bir 3. taraf uygulamanın donması veya beklenmedik şekilde kapanması

3. taraf uygulamalardaki gerçek zamanlı önizlemenin boş görünmesi veya takılı kalması

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Kameraya erişimi engellemiyor

İOS 14.4, akıllı telefonun orijinal olmayan bir lense sahip olduğunu tespit ederse Ayarlar > Genel > Hakkında menüsünde "Bu iPhone'un orijinal bir Apple kamerasına sahip olduğu doğrulanamıyor" bildirimi görünüyor.

Söz konusu mesajın iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max ve iPhone 12 mini modelleri için geçerli olduğunu ve kameraya erişimi engellemediğini de belirtelim.

https://www.macrumors.com/2021/01/27/apple-camera-repair-warnings-non-genuine-parts/

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