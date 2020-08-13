Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor

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Google Mayıs ayından bu yana öğrenciler ve ebeveynler için hayat kolaylaştırıcı araçlarını kullanıma sunuyor. Bu araçlar arasında ilk olarak arama sonuçları arasına artırılmış gerçeklik öğeleri yer alırken yeni gelen bir özellik ise Lens’i hedef alıyor. Buna göre kamera ve Google Asistan ile entegre çalışan Lens, matematik problemlerini tarayıp çözebilecek.

Google’ın geçen yıl satın aldığı Socratic firmasının teknolojisine dayanan bu yeni özellik, şimdilik kullanıma sunulmadı. Kullanıma sunulduğunda ise çalışma kağıdı üzerindeki herhangi bir problemin fotoğrafını çekmek, Lens’in bir eşitliği belirtmesini sağlayacak ve buna dokunarak çözüme sahip olabileceksiniz. Çözümler herkesin işine yarayacak şekilde adım adım anlaşılır şekilde açıklanacak.

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Google özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağını açıklamasa da özelliğin tabanını oluşturan Socratic uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir durumda.

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