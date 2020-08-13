Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor

    Google'ın pandemi döneminde veliler ve öğrencilere destek amaçlı sunduğu yazılımlar arasına bir yenisi daha ekleniyor. Bu özellik, matematik problemlerini fotoğraftan seçip çözümü gösterecek.
    1 hf.
    2,2b
    1
    3
    Mobil U...
    Abone ol
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google Mayıs ayından bu yana öğrenciler ve ebeveynler için hayat kolaylaştırıcı araçlarını kullanıma sunuyor. Bu araçlar arasında ilk olarak arama sonuçları arasına artırılmış gerçeklik öğeleri yer alırken yeni gelen bir özellik ise Lens’i hedef alıyor. Buna göre kamera ve Google Asistan ile entegre çalışan Lens, matematik problemlerini tarayıp çözebilecek.

    Google’ın geçen yıl satın aldığı Socratic firmasının teknolojisine dayanan bu yeni özellik, şimdilik kullanıma sunulmadı. Kullanıma sunulduğunda ise çalışma kağıdı üzerindeki herhangi bir problemin fotoğrafını çekmek, Lens’in bir eşitliği belirtmesini sağlayacak ve buna dokunarak çözüme sahip olabileceksiniz. Çözümler herkesin işine yarayacak şekilde adım adım anlaşılır şekilde açıklanacak.

    Ayrıca Bkz. "Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı"

    Google özelliğin ne zaman kullanıcılara sunulacağını açıklamasa da özelliğin tabanını oluşturan Socratic uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden indirilebilir durumda.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdaryıldırım1 1 hf.
    bunun için bazı proğramlar var ama. Google daha iyisini yaparsa bu işi tutturur ve herkeste kullanır
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Bunun için özel uygulamalar mevcut.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Aslinda cozmuyor kopru vazifesi goruyor :) . Ya uygulamayi kullanip oyle anlamaya calisin :) . Cevirmenlikle olmaz bu isler ... Zor da degil ucretsiz :) ...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bayraktar AKINCI TİHA ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı 1 hf. Epic Games mağazasında tam 5 oyun ücretsiz olarak sunuluyor 1 hf. Vaka sayısı endişe verici düzeyde yükselmeye devam ediyor (13 Ağustos) 1 hf. Bilim insanları sıradan kırmızı tuğlaları elektrik depolayan süper kapasitörlere dönüştürdüler 1 hf. Marvel's Avengers PC sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. Apple servisleri, Apple One ile daha uygun fiyata tek pakette toplanıyor 1 hf. Netflix'in yıldız dolu yeni filmi The Devil All the Time'dan ilk fragman 1 hf. Yerli elektrikli hafif ticari araç için çalışmalar başladı 1 hf. YÖK Başkanı'ndan üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili açıklama 1 hf. Üst seviye RTX 3000 kartlarda 20’nin üzerinde boğucu bobin yer alabilir 1 hf. Koronavirüs salgını Mozilla’yı vurdu, işten çıkarmalar başlıyor 1 hf. Ray Tracing destekli Intel Xe-HPG ailesi geliyor 1 hf. Huawei telefonları yakında tam ekran parmak izi okuyucuya kavuşacak 1 hf. Hyundai Elantra N Line, 201 beygir gücü ve sportif tasarımıyla tanıtıldı 1 hf. Çinli şirketler 100’den fazla TSMC mühendisini transfer etti 1 hf. Apple'ın yeni ürün duyurularıyla ilgili planı sızdı: iPhone 12 için tarih belli oldu 1 hf. Türk firma, AB'nin elektrikli araç bataryalarına yönelik MARBEL Projesi'ne dahil oldu 1 hf. Çelik bir halat, dünyanın en büyük radyo teleskoplarından birinde ciddi hasara yol açtı 1 hf. Apple’a 4G patentlerini ihlal ettiği için 506 milyon dolar tazminat cezası 1 hf. Samsung, ARM ve AMD en iyi mobil yonga için işbirliği yapıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Lens filtresi artık fotoğraflardaki matematik problemlerini çözebiliyor Sonraki Instagram'ın usulsüz topladığı biyometrik veriler pahalıya mâl olacak 1 hf. 2 Samsung Ar-Ge personeli, OLED teknolojisini Çin’e sızdırmaktan tutuklandı 1 hf. Yeşil ekran problemini gideren iOS 13.6.1 güncellemesi çıktı 1 hf. Ünlü yönetim fonu riskten korunmak için Bitcoin satın aldı 1 hf. Elektrikli Skoda Enyaq iV'nin dış tasarımını gösteren yeni çizimler paylaşıldı 1 hf. IBM, Linux Vakfı ve Grillo küresel 'depreme karşı erken uyarı' sistemlerini tanıttılar 1 hf. Vaka sayısında yükseliş sürüyor, bugün 1200 barajı aşıldı 1 hf. Bilim Kurulu açıkladı: Okulların açılışına yeni düzenleme 1 hf. Shroud yeniden Twitch platformunda 1 hf. Nolan'ın yeni filmi Tenet için ülkemizde bilet satışları başladı 1 hf. AMD Cezanne APU’su SiSoft Sandra’da ortaya çıktı 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan üç otomotiv şirketine soruşturma 1 hf. İddiaya göre TikTok bir güvenlik açığından yararlanarak 15 ay boyunca Android cihazların MAC adreslerini topladı 1 hf. Ada ülkesi Mauritius’ta karaya oturan tanker, korkunç bir çevre felaketine yol açtı 1 hf. Nvidia 1 Eylül’de özel bir etkinlik düzenleyecek 1 hf. 2020'nin en çok kazanan aktörleri açıklandı: İşte çılgın rakamlar 1 hf. Microsoft Surface Duo; 10 Eylül’de satışa çıkıyor 1 hf. Galaxy Note 20 Ultra ilk değişken oranlı tazeleme hızına sahip telefon 1 hf. Binance listeledi Serum 50 kat arttı 1 hf. Redmi, ilk G serisi oyuncu dizüstü bilgisayarını tanıtmaya hazırlanıyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız