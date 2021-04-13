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    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Lens teknolojisi Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi

    Google yapay zeka destekli görüntü tanıma hizmetini Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre etti. Kullanıcılar artık OCR teknolojisi ile fotoğraflardaki metinleri kopyalayabilecekler.
    13 Nisan 2021, 11:30 (1 gün)
    914
    2
    Web Siteleri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    2

    Google Lens teknolojisi Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi
    Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, yapay zeka destekli görüntü tanıma hizmetinin kullanım alanı genişletti. Bildiğiniz üzere Google Lens uzunca bir süredir Görsel Arama ve mobil uygulamalarda kullanılabiliyordu. Şimdi ise Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi.

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    Bir fotoğraf açtığınızda otomatik olarak devreye giren Google Lens, görüntüdeki metni tanıyarak onu kopyalamanıza olanak sağlıyor. Bunun için, OCR olarak da bilinen optik karakter tanıma teknolojisini kullanıyor. Metin çevirisi ve nesne tanıma özellikleri ise henüz web sürümünde mevcut değil.

    Google Lens teknolojisi Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümüne entegre edildi
    Tam Boyutta Gör

    2017 yılında hayatımıza girmişti

    Google Lens teknolojisi, Google I/O 2017 konferansında duyuruldu. Başlangıçta sadece Pixel akıllı telefonlara özeldi ancak daha sonra diğer üreticilerin cihazları için de kullanılabilir hale geldi. Google Lens'i kullanarak kameranızı yönlendirdiğiniz bitki, nesne veya hayvanla ilgili ayrıntılı bilgi edinebiliyorsunuz.

    Yabancı dildeki yol tabelalarını ve diğer yazıları gerçek zamanlı olarak çevirebilen Google Lens, çevrenizdeki önemli noktalar, giyim eşyaları, kitap veya müzede gördüğünüz bir tablo hakkında detaylara ulaşmanıza da yardımcı oluyor.



    https://9to5google.com/2021/04/11/google-lens-photos-web/
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