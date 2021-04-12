Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak

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Arama devi Google, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanışlı bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bundan böyle kullanıcılar yürürken akıllı telefonlarının ekranına bakmamaları konusunda uyarılacaklar.

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Dijital Denge uygulamasının son beta sürümünde ortaya çıkan özellik ilk etapta Pixel telefonlarda kullanılabilecek. Daha sonrasında ise Android işletim sistemiyle çalışan diğer cihazlara gelecek.

Yürürken devreye girecek

Yeni özellik şu an Google Pixel 4a sahipleri tarafından test ediliyor. Dijital Denge uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan "Heads Up" yani "Önüne Bak" özelliği sadece yürüyüş sırasında devreye giriyor.

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Kullanıcı yürürken akıllı telefonunu kullanıyorsa ekranda periyodik olarak önünüze bakın, kafanızı kaldırın veya dikkatli olun gibi uyarılar görünecek. Yani kullanıcıya sıklıkla çevresine odaklanması gerektiği hatırlatılacak.

https://www.xda-developers.com/digital-wellbeing-preps-heads-up-stop-you-using-phone-while-walking/

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