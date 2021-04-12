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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak

    Android işletim sistemi yürürken akıllı telefon ekranından kafasını kaldırmayan kullanıcıları uyaracak. Dijital Denge uygulamasına eklenen yeni özelliğin detayları haberimizde.
    12 Nisan 2021, 20:30 (1 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Arama devi Google, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda kullanışlı bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bundan böyle kullanıcılar yürürken akıllı telefonlarının ekranına bakmamaları konusunda uyarılacaklar.

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    Dijital Denge uygulamasının son beta sürümünde ortaya çıkan özellik ilk etapta Pixel telefonlarda kullanılabilecek. Daha sonrasında ise Android işletim sistemiyle çalışan diğer cihazlara gelecek.

    Yürürken devreye girecek

    Yeni özellik şu an Google Pixel 4a sahipleri tarafından test ediliyor. Dijital Denge uygulamasının beta sürümünde ortaya çıkan "Heads Up" yani "Önüne Bak" özelliği sadece yürüyüş sırasında devreye giriyor.

    Android, yürürken akıllı telefon kullananları önlerine bakmaları konusunda uyaracak
    Tam Boyutta Gör

    Kullanıcı yürürken akıllı telefonunu kullanıyorsa ekranda periyodik olarak önünüze bakın, kafanızı kaldırın veya dikkatli olun gibi uyarılar görünecek. Yani kullanıcıya sıklıkla çevresine odaklanması gerektiği hatırlatılacak.



    https://www.xda-developers.com/digital-wellbeing-preps-heads-up-stop-you-using-phone-while-walking/
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 sene sonra ios da bu özellik eklenince apple bunu devrim diye fanboylarına yutturur.
    Yanıtla +6
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir özellik hatta devre dışı bırakılması engellensin sokakta kafasını telefona gömüp doğrudan üzerime gelen insanları kenara ittirince bir de utanmadan tavır yapıyorlar ben mi seni takip edip kendime yön vereceğim hatta şöyle bir uyarı versin: "aptal insan önüne bak"
    Çok güzel bir özellik hatta devre dışı bırakılması engellensin sokakta kafasını telefona gömüp doğrudan üzerime gelen insanları kenara ittirince bir de utanmada...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    M muroli333 (Murat Gencer) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    aşağı bakmayacağız :)
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    BunuAnanaSorsanaDelikanl 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel bir özellik hatta devre dışı bırakılması engellensin sokakta kafasını telefona gömüp doğrudan üzerime gelen insanları kenara ittirince bir de utanmadan tavır yapıyorlar ben mi seni takip edip kendime yön vereceğim hatta şöyle bir uyarı versin: "aptal insan önüne bak"
    Yanıtla +4
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    5 sene sonra ios da bu özellik eklenince apple bunu devrim diye fanboylarına yutturur.
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