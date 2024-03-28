Google Haritalar, gezginler için yapay zeka özellikleri kazanıyor

Tam Boyutta Gör İster tüm tatili, isterseniz de bir geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor olun, Google Haritalar sayesinde plan yapmanız çok daha kolaylaşacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak şeyleri, görülecek yerleri ve yemek yiyebileceğiniz yerleri bulmayı çok daha kolay hale getiren yeni özellikler uygulamaya eklenecek.

Google Haritalar, artık mekanların girişlerini gösterecek 3 hf. önce eklendi

Şehri çok iyi bilenlerin tavsiye listelerini gösterecek

Google Haritalar, belirli şehirlerden başlayarak yakında size o şehri çok iyi bilen kişilerin tavsiye listelerini gösterecek. Ayrıca Lonely Planet ve Open Table gibi popüler sitelerden listeler de olacak ve 48 saatlik seyahat programı veya en iyi yeni restoranlar gibi şeyleri görebileceksiniz. Restoranlardan bahsetmişken, insanların sık sık gittiği belirli noktalara göre Google’ın özel restoran listelerini de göreceksiniz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde popülaritesi hızla artan restoranların trend listesini, Haritalar topluluğunun sürekli olarak sevdiği yerlerin en iyi listesini ve bir sokakta çok tanınmayan ancak güzel yerlerin bir listesini görebileceksiniz. Bu listeler ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açılacak.

Liste oluşturulabilecek ve paylaşılabilecek

İkinci olarak, Haritalar’da listeler oluşturabileceksiniz. Bu, yaşadığınız şehre gelecek biri için mutlaka gezip görülmesi gereken yerleri içeren bir seyahat programı hazırlamak istediğinizde yardımcı olacak. Liste linkini grup sohbetinde veya sosyal ağlarda kolayca paylaşabilecek ve hatta yerlerin görünme sırasını değiştirebileceksiniz.

Restoranlar hakkında detaylı bilgi verecek

Son olarak yapay zeka destekli bilgiler sayesinde bir yer hakkında bilgi bulmak veya yiyecek bir şeyi hızlı bir şekilde seçmek artık çok daha kolay olacak. Haritalar’da bir yere baktığınızda insanların nelerden hoşlandığına dair genel bir bakış sunan fotoğrafları ve yorumları göreceksiniz. Yemek fotoğraflarına bakarken, yapay zeka özelliği bir yemeğin adını öğrenmenize yardımcı olacak. Google, mutfağına aşina olmadığınız yeni bir şehre gittiğinizde bunun özellikle yararlı olacağını söylüyor. Ayrıca yemeklerin fiyatlarını, yiyeceklerin ne kadar popüler olduğunu ve yiyeceğin veganlar ve vejetaryenler için uygun olup olmadığını göreceksiniz.

Yeni tasarım geliyor

Google ayrıca Haritalar'a yeni bir görünüm kazandıracak tasarım güncellemesi sunmayı planlıyor. Haritada yerleri bulmayı kolaylaştıran daha az sekme ve yeni raptiye renkleriyle daha sade bir ana ekran gelmesi bekleniyor. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi bekleniyor.

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