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    Google Haritalar, gezginler için yapay zeka özellikleri kazanıyor

    Google Maps gelecek yapay zeka özellikleri duyuruldu. Yeni AI araçları, Google Haritalar seyahatlerinizi planlamanızı ve en iyi yerleri, yemekleri keşfetmenizi hızlandıracak.
    google haritalar yapay zeka (AI) seyahat Tam Boyutta Gör
    İster tüm tatili, isterseniz de bir geceyi dışarıda geçirmeyi planlıyor olun, Google Haritalar sayesinde plan yapmanız çok daha kolaylaşacak. Önümüzdeki birkaç hafta içinde yapılacak şeyleri, görülecek yerleri ve yemek yiyebileceğiniz yerleri bulmayı çok daha kolay hale getiren yeni özellikler uygulamaya eklenecek.

    Şehri çok iyi bilenlerin tavsiye listelerini gösterecek

    Google Haritalar, belirli şehirlerden başlayarak yakında size o şehri çok iyi bilen kişilerin tavsiye listelerini gösterecek. Ayrıca Lonely Planet ve Open Table gibi popüler sitelerden listeler de olacak ve 48 saatlik seyahat programı veya en iyi yeni restoranlar gibi şeyleri görebileceksiniz. Restoranlardan bahsetmişken, insanların sık sık gittiği belirli noktalara göre Google’ın özel restoran listelerini de göreceksiniz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde popülaritesi hızla artan restoranların trend listesini, Haritalar topluluğunun sürekli olarak sevdiği yerlerin en iyi listesini ve bir sokakta çok tanınmayan ancak güzel yerlerin bir listesini görebileceksiniz. Bu listeler ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açılacak.

    Liste oluşturulabilecek ve paylaşılabilecek

    İkinci olarak, Haritalar’da listeler oluşturabileceksiniz. Bu, yaşadığınız şehre gelecek biri için mutlaka gezip görülmesi gereken yerleri içeren bir seyahat programı hazırlamak istediğinizde yardımcı olacak. Liste linkini grup sohbetinde veya sosyal ağlarda kolayca paylaşabilecek ve hatta yerlerin görünme sırasını değiştirebileceksiniz.

    Restoranlar hakkında detaylı bilgi verecek

    Son olarak yapay zeka destekli bilgiler sayesinde bir yer hakkında bilgi bulmak veya yiyecek bir şeyi hızlı bir şekilde seçmek artık çok daha kolay olacak. Haritalar’da bir yere baktığınızda insanların nelerden hoşlandığına dair genel bir bakış sunan fotoğrafları ve yorumları göreceksiniz. Yemek fotoğraflarına bakarken, yapay zeka özelliği bir yemeğin adını öğrenmenize yardımcı olacak. Google, mutfağına aşina olmadığınız yeni bir şehre gittiğinizde bunun özellikle yararlı olacağını söylüyor. Ayrıca yemeklerin fiyatlarını, yiyeceklerin ne kadar popüler olduğunu ve yiyeceğin veganlar ve vejetaryenler için uygun olup olmadığını göreceksiniz.

    Yeni tasarım geliyor

    Google ayrıca Haritalar'a yeni bir görünüm kazandıracak tasarım güncellemesi sunmayı planlıyor. Haritada yerleri bulmayı kolaylaştıran daha az sekme ve yeni raptiye renkleriyle daha sade bir ana ekran gelmesi bekleniyor. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 6 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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