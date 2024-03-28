Google Haritalar, gezginler için yapay zeka özellikleri kazanıyor

- Şehri çok iyi bilenlerin tavsiye listelerini gösterecek
- Liste oluşturulabilecek ve paylaşılabilecek
- Restoranlar hakkında detaylı bilgi verecek
- Yeni tasarım geliyor
- Yorumlar
Şehri çok iyi bilenlerin tavsiye listelerini gösterecek
Google Haritalar, belirli şehirlerden başlayarak yakında size o şehri çok iyi bilen kişilerin tavsiye listelerini gösterecek. Ayrıca Lonely Planet ve Open Table gibi popüler sitelerden listeler de olacak ve 48 saatlik seyahat programı veya en iyi yeni restoranlar gibi şeyleri görebileceksiniz. Restoranlardan bahsetmişken, insanların sık sık gittiği belirli noktalara göre Google’ın özel restoran listelerini de göreceksiniz. Geçtiğimiz birkaç hafta içinde popülaritesi hızla artan restoranların trend listesini, Haritalar topluluğunun sürekli olarak sevdiği yerlerin en iyi listesini ve bir sokakta çok tanınmayan ancak güzel yerlerin bir listesini görebileceksiniz. Bu listeler ilk olarak Amerika’daki kullanıcılara açılacak.
Liste oluşturulabilecek ve paylaşılabilecek
İkinci olarak, Haritalar’da listeler oluşturabileceksiniz. Bu, yaşadığınız şehre gelecek biri için mutlaka gezip görülmesi gereken yerleri içeren bir seyahat programı hazırlamak istediğinizde yardımcı olacak. Liste linkini grup sohbetinde veya sosyal ağlarda kolayca paylaşabilecek ve hatta yerlerin görünme sırasını değiştirebileceksiniz.
Restoranlar hakkında detaylı bilgi verecek
Son olarak yapay zeka destekli bilgiler sayesinde bir yer hakkında bilgi bulmak veya yiyecek bir şeyi hızlı bir şekilde seçmek artık çok daha kolay olacak. Haritalar’da bir yere baktığınızda insanların nelerden hoşlandığına dair genel bir bakış sunan fotoğrafları ve yorumları göreceksiniz. Yemek fotoğraflarına bakarken, yapay zeka özelliği bir yemeğin adını öğrenmenize yardımcı olacak. Google, mutfağına aşina olmadığınız yeni bir şehre gittiğinizde bunun özellikle yararlı olacağını söylüyor. Ayrıca yemeklerin fiyatlarını, yiyeceklerin ne kadar popüler olduğunu ve yiyeceğin veganlar ve vejetaryenler için uygun olup olmadığını göreceksiniz.
Yeni tasarım geliyor
Google ayrıca Haritalar'a yeni bir görünüm kazandıracak tasarım güncellemesi sunmayı planlıyor. Haritada yerleri bulmayı kolaylaştıran daha az sekme ve yeni raptiye renkleriyle daha sade bir ana ekran gelmesi bekleniyor. Tüm bu özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içinde gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...