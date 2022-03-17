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    Google, McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru oldu

    McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru Google oldu. Yapılan sponsorluk kapsamında Google logoları, McLaren yarış araçlarında ve pilot kıyafetlerinde yer alacak.
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    Google, McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru oldu
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    Formula 1 takvimi, iki senedir Covid-19 nedeniyle sık sık değişikliğe uğradı. Takvimden çıkarılan ülkeler yerine iki sene üst üste Türkiye GP eklendi. Bu sene Rusya'da gerçekleşmesi planlanan Formula 1 ise bu sefer Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz günlerde tekrar iptal edildi. Bunun üzerine yeniden planlanan Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek. 

    McLaren Formula 1 takımı yeni bir ortaklığa imza attı. Yapılan açıklamada teknoloji devi Google'ın, McLaren F1 ve McLaren MX Extreme E takımlarının yeni sponsoru olacağı duyuruldu.

    Yarış araçlarında ve pilot kıyafetlerinde Android ve Chrome logoları yer alacak

    Google, McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru oldu
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    McLaren Formula 1 takımı, bu hafta sonu Bahreyn'de başlayacak yeni sezon öncesinde Google ile yapılan bir ortaklık duyurdu. McLaren, Android ve Chrome markalarının logolarını, araçlarının motor ve jant kapaklarında bulunacağını söyledi. Ayrıca McLaren F1 takımının pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in kask ve yarış kıyafetlerinde de bu logolar yer alacak.

    Google, McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru oldu
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    McLaren Racing CEO'su Zak Brown yaptığı açıklamada, "Google'ı McLaren Racing ailesinin bir parçası yapmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Google, dünyanın pek çok yerindeki  insanları birbirine bağlayan yenilikçi teknolojiler konusunda dünya lideridir. Takımımız, yürüttüğü çalışmalara Android ve Chrome gibi platformları entegre ederek, performansı artırmaya daha iyi odaklanabilecek. Formula 1 ve Extreme E'yi kapsayan bu heyecan verici ortaklığı sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 18 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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