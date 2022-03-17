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Formula 1 takvimi, iki senedir Covid-19 nedeniyle sık sık değişikliğe uğradı. Takvimden çıkarılan ülkeler yerine iki sene üst üste Türkiye GP eklendi. Bu sene Rusya'da gerçekleşmesi planlanan Formula 1 ise bu sefer Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçtiğimiz günlerde tekrar iptal edildi. Bunun üzerine yeniden planlanan Formula 1 takvimine göre sezon 20 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 20 Kasım Abu Dhabi'de sona erecek.

F1 Rusya GP iptal edildi: Türkiye takvime girebilir 2 hf. önce eklendi

McLaren Formula 1 takımı yeni bir ortaklığa imza attı. Yapılan açıklamada teknoloji devi Google'ın, McLaren F1 ve McLaren MX Extreme E takımlarının yeni sponsoru olacağı duyuruldu.

Yarış araçlarında ve pilot kıyafetlerinde Android ve Chrome logoları yer alacak

McLaren Formula 1 takımı, bu hafta sonu Bahreyn'de başlayacak yeni sezon öncesinde Google ile yapılan bir ortaklık duyurdu. McLaren, Android ve Chrome markalarının logolarını, araçlarının motor ve jant kapaklarında bulunacağını söyledi. Ayrıca McLaren F1 takımının pilotları Daniel Ricciardo ve Lando Norris'in kask ve yarış kıyafetlerinde de bu logolar yer alacak.

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McLaren Racing CEO'su Zak Brown yaptığı açıklamada, "Google'ı McLaren Racing ailesinin bir parçası yapmaktan son derece mutlu ve gururluyuz. Google, dünyanın pek çok yerindeki insanları birbirine bağlayan yenilikçi teknolojiler konusunda dünya lideridir. Takımımız, yürüttüğü çalışmalara Android ve Chrome gibi platformları entegre ederek, performansı artırmaya daha iyi odaklanabilecek. Formula 1 ve Extreme E'yi kapsayan bu heyecan verici ortaklığı sabırsızlıkla bekliyoruz." sözlerine yer verdi.

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Google, McLaren Formula 1 takımının yeni sponsoru oldu