Google Meet, 16 katılımcıyı bir arada gösterme ve Chrome sekme sunumuna kavuştu

Tam Boyutta Gör

Kurumsal tarafta Google Hangouts görüşme yazılımının yerini alan Google Meet, koronavirüs salgını nedeniyle görüntülü görüşmelere daha çok ihtiyacın olduğu bu dönemde fonksiyonellik tarafına desteğini arttırıyor.

Ekranda 16 kişi

Daha önce Google Meet görüşmelerinde ekrana 4 kişinin aynı anda penceresi getirilebiliyordu. Yeni güncelleme ile birlikte artık ekrana 4x4 düzeninde 16 katılımcı sığabiliyor. Sağ altta bulunan Daha Fazla menüsünden Düzeni Değiştir sekmesinde yeni 4x4 düzeni ve diğer farklı düzenler bulunabiliyor. 4X4 düzeni ilk etapta web uygulamasına sunuldu. Sonrasında diğer platformlara da gelecek.

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Diğer taraftan kullanıcıların tüm ekranı veya pencereyi paylaşması yerine artık doğrudan Chrome sekmesi paylaşıma açılabiliyor. Kullanıcılar eski ve yeni sekme arasında akıcı bir şekilde geçiş de yapabiliyor. Bu sekmede problemsiz sesler de oynatılabiliyor.

Diğer bir yenilik ise düşük ışık koşullarında yapay zekanın devreye girerek videonun diğer katılımcıların daha net göreceği şekilde optimize etmesi. Bu özellik ilk önce mobil cihazlara sonra da web platformuna gelecek. Bu özelliklerin bir süredir kullanıcılar tarafından ısrarla talep edildiği ifade ediliyor.

Son olarak kullanıcıların arka planında dikkat dağıtıcı köpek havlaması veya anahtar şıkırdaması gibi seslerin de akıllı bir şekilde engellendiği özellik G Suite Enterprise ve G Suite Enterprise for Education kullanıcılarına sunulacak.

https://9to5google.com/2020/04/22/google-meet-tiled-layout/

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