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    Google Meet, Chrome'da resim içinde resim özelliğine kavuştu

    Google, videokonferans platformu Meet'e getirdiği yeni özellikleri duyurdu. Google Meet kullanıcıları artık Chrome'da resim içinde resim özelliğini kullanabilecek.
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    Google Meet, kullanıcıların Chrome'daki masaüstü deneyimini iyileştirmek için platforma yeni özellikler getiriyor. Google, Meet'te resim içinde resim özelliğini kullanıma sunuyor. Ayrıca  toplantı katılımcıları artık birden çok video beslemesini sabitleyebilecek.

    Kademeli olarak sunulmaya başlandılar

    Chrome tarayıcısında Google Meet kullanıcıları, bir toplantı sırasında seçenekler üzerinden resim içinde resim özelliğini kullanabilecekler. Kullanıcılar, özelliği aktifleştirdikten sonra dört katılımcının yer aldığı bir pencere görecekler. Pencere üzerinden mikrofonu sessize almak, kamerayı kontrol etmek, aramadan çıkmak veya tam Meet sekmesine geri dönmek işlemleri yapılabilecek.

    Kullanıcılar ayrıca birden fazla video beslemesini sabitleyebilecek. Google özellikle ilgili: "Bu, insanları ve içeriği nasıl birleştireceğiniz konusunda daha fazla esneklik sağlayarak, toplantınıza en iyi şekilde hizmet edecek şekilde görünümü ayarlamanıza olanak tanır." diyor.

    Google, bu iki yeni özelliğin 'sunum yapan kişilerin ve toplantı katılımcılarının toplantılarına bağlı kalmalarını kolaylaştıracağını' umduğunu söyledi. Her iki özellik de kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başladı.

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