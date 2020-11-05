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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi

    Google, Mesajlar uygulamasına her geçen gün yeni bir özelliği daha entegre ediyor. Gelen son özellik ile, Google Mesajlar'da yazdığınız mesajları göndermek için istediğiniz zamana ayarlayabileceksiniz
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    Mobil Uygulamalar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi
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    Google bir süre önce Google Mesajlar uygulamasında, dağınıklığı azaltmak için görüşmelerinizi kategorilere ayırmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış olsa da şirket, sunucu tarafı güncellemesiyle Google Mesajlar'da yeni bir özellik daha sunmaya başlıyor.

    Google Mesajlar, daha sonraki bir tarih veya saatte kısa mesaj göndermenize olanak tanıyan bir planlama özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik ile tam olarak mesajlarınızı göndermek  istediğiniz zamanları seçebileceksiniz.

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    Google Mesajlar'da mesaj iletim zamanı ayarlama

    Google Mesajlar'da mesaj planlama  özelliğine sahipseniz, bir tarih ve saat ayarlamak için Gönder düğmesini basılı tutmalısınız. Gönder düğmesine basılı tuttuktan sonra açılan sayfada görülebileceği gibi Google, önceden eklenmiş birkaç plan sunuyor ancak aklınızda belirli bir zaman varsa aynı sayfada yer alan 'Tarih ve zaman seçin' seçeneğine girerek oradan istediğiniz bir tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

    Planladığınız mesajlar, sohbette yanlarında bir saat simgesi ve altlarında "Planlanmış mesaj" yazısıyla birlikte görünecek. Planlanan mesaja dokunduğunuzda, içeriğini ve zamanlamasını güncellemenize izin verecek bir pencere açılır. Açılan pencere ayrıca, planlanan mesajı silme veya hemen gönderme seçeneklerini de içeriyor.

    Google Mesajlar'a gelen bu güncelleme şu an için sadece belirli kullanıcılara gelmiş olarak görünüyor. Mesaj planlama özelliği, tahminler doğrultusunda yakın bir zamanda uygulamaya entegre edilerek küresel çapta kullanıma sunulacak.



    https://www.slashgear.com/google-messages-is-quietly-adding-a-new-text-scheduling-feature-04645831/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    43 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aytek66 (Aytekin Altun) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Gece 12 de doğum günü kutlama çılgınlığına altenatif çözüm önerileri :) sen yaz planla gece 12 de atsın miss.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanında Samsung Wave'de kullanırdım.
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