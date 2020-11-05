Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi

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Google bir süre önce Google Mesajlar uygulamasında, dağınıklığı azaltmak için görüşmelerinizi kategorilere ayırmanıza olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sunmaya başladı. Bu özellik henüz tüm kullanıcılara ulaşmamış olsa da şirket, sunucu tarafı güncellemesiyle Google Mesajlar'da yeni bir özellik daha sunmaya başlıyor.

Google Mesajlar, daha sonraki bir tarih veya saatte kısa mesaj göndermenize olanak tanıyan bir planlama özelliğini kullanıma sunuyor. Bu özellik ile tam olarak mesajlarınızı göndermek istediğiniz zamanları seçebileceksiniz.

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Google Mesajlar'da mesaj iletim zamanı ayarlama

Google Mesajlar'da mesaj planlama özelliğine sahipseniz, bir tarih ve saat ayarlamak için Gönder düğmesini basılı tutmalısınız. Gönder düğmesine basılı tuttuktan sonra açılan sayfada görülebileceği gibi Google, önceden eklenmiş birkaç plan sunuyor ancak aklınızda belirli bir zaman varsa aynı sayfada yer alan 'Tarih ve zaman seçin' seçeneğine girerek oradan istediğiniz bir tarih ve saati ayarlayabilirsiniz.

Planladığınız mesajlar, sohbette yanlarında bir saat simgesi ve altlarında "Planlanmış mesaj" yazısıyla birlikte görünecek. Planlanan mesaja dokunduğunuzda, içeriğini ve zamanlamasını güncellemenize izin verecek bir pencere açılır. Açılan pencere ayrıca, planlanan mesajı silme veya hemen gönderme seçeneklerini de içeriyor.

Google Mesajlar'a gelen bu güncelleme şu an için sadece belirli kullanıcılara gelmiş olarak görünüyor. Mesaj planlama özelliği, tahminler doğrultusunda yakın bir zamanda uygulamaya entegre edilerek küresel çapta kullanıma sunulacak.

https://www.slashgear.com/google-messages-is-quietly-adding-a-new-text-scheduling-feature-04645831/

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