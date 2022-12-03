Google Mesajlar'da grup sohbetleri artık daha güvenli

Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar uygulamasında RCS (Zengin İletişim Hizmetleri) tabanlı grup sohbetleri için uçtan uca şifrelemenin test edildiğini söyledi. Şirket, bu özelliğin önümüzdeki haftalarda açık beta programına katılan kullanıcılar için sunacağını belirtti.

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Grup sohbetleri uçtan uca şifreleme ile korunacak

Google Mesajlar uygulamasında grup sohbetlerinin uçtan uca şifrelenmesi, siz ve alıcılar dışında hiç kimsenin, hatta Google’ın veya herhangi bir üçüncü tarafın bile grup konuşmalarınızı göremeyeceği anlamına geliyor. Grup sohbetindeki metinler, medya dosyaları ve diğer tüm dosyalar şifrelenecek. Şifreleme, bu verileri karıştırılmış metne dönüştürüyor. Bu metin cihazınızda ve mesajı alan cihazlarda oluşturulan gizli bir anahtar olmadan çözülemiyor. İşlem, bir grup sohbetinde paylaşılan mesajlara ilgili taraflar dışında hiç kimsenin erişememesini sağlıyor.

Google, 2021’de bireysel sohbetler için Mesajlar’a uçtan uca şifrelemeyi ekledi. Bu özellik, Google’ın RCS protokolü üzerinden çalışıyor; bu nedenle yararlanmak için Mesajlaşma uygulamasında sohbet özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Klasik SMS ve MMS mesajları, şifrelenmiyor. Hem gönder butonunun yanında çıkan kilit sembolü hem de sohbettedeki kilit simgeli başlıktan, yazışmalarınızın uçtan uca şifrelendiğini anlayabilirsiniz.

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