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    Google yeni Android özelliklerini duyurdu

    Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak olan yeni Android özellikleri arasında YouTube arama widget’ı, Fotoğraflar uygulamasında yeni kolaj stilleri yer alıyor. 
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    Android Tam Boyutta Gör
    Android işletim sistemini geliştirmeye devam eden Google, büyük sürüm güncellemelerinin yanı sıra küçük sürüm güncellemeleri ile de ara ara talep edilen özellikleri platforma ekliyor.

    Yeni Android özellikleri neler?

    Kısa süre içerisinde dağıtıma başlayacak özelliklerden ilki YouTube ekran widget’ı. YouTube arama çubuğu ile gelen widget ayrıca kütüphane, abonelikler, anasayfa ve Short sekmelerine de erişim imkânı sunuyor. Ögeye Widget menüsünden ulaşabiliyorsunuz.

    Diğer özellik Fotoğraflar uygulamasına eklenen yeni kolaj stilleri. Karı-koca DABSMYLA ve Yao Cheng Design tasarımcı ekibi tarafından geliştirilen bu yeni stiller kolajlarınıza farklı bir hava katmayı amaçlıyor.

    Emoji Mutfağı mesajlarınızda iki emojiyi yan yana yazdığınızda ortaya çıkıyor ve yeni bir kombinasyon oluşturuyor. Son olarak görme problemi olan kullanıcılar için yeni Reading modu ekranı, fontları, renkleri ve okuma hızını ayarlayabiliyor. Bu uygulama mağazadan indirmeye hazır.

    Son olarak Google TV uygulaması ile görüntüleri doğrudan televizyona veya oynatıcıya yansıtmak, bunun yanında telefondaki asıl uygulamanızı kullanmaya devam etmek veya kumanda olarak kullanmak da mümkün oluyor. Yine dijital anahtarlar üzerinde telefonu kullanarak aracınızı kilitlemek veya kilit açmak, anahtarları iPhone kullanıcıları ile paylaşmak ve araca kimin eriştiğini görmek mümkün. Bu özellikler yavaş yavaş dağıtıma başladı.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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