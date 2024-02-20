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    Anlık Bildirim

    Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor

    Google Mesajlar, uzun zamandır beklenen bir özelliğe kavuşuyor. Kullanıcılar 30 dakika boyunca gönderdikleri mesajlar özelinde düzenleme yapabilecek. İşte detaylar...
    Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Google Mesajlar, sürekli olarak güncellenmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de uygulama, kullanıcıların mesajları düzenlemesine olanak tanıyan başka özelliğe kavuşacak. Bu sayede hatalı bir mesaj göndermek veya tamamen silmek zorunda kalmadan mesajlarınızı düzenleyebileceksiniz. 

    Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor

    Birçok mesajlaşma uygulamasında bulunan bu özelliğin Google Mesajlar özelinde sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Google’ın geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ancak son görüntüler, çalışmaların tamamlandığını ve kullanıma hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Peki Google Mesajlar mesaj düzenleme özelliği nasıl çalışıyor? 

    Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör

    Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, bunun için yalnızca bir mesaja uzun basmanız ve kalem simgesine dokunmanız yeterli. Böylece hem düzenleme hem de düzenlemelerin tam listesini gösteren bir mesaj geçmişine ulaşılabiliyorsunuz. Ancak düzenleme yapabilmek için kullanıcıların 30 dakikalık süresi olacak.

    Ayrıca özelliğin yalnızca RCS mesajları için mevcut olacağını hatırlatalım. Yani bu özelliğe genel olarak erişemeyeceğinizi belirtmekte fayda var. Yeni özelliğin genel kullanıma açılacağı tarih ise paylaşılmadı. Zira Google'ın testleri de halen devam ediyor. Ancak son bilgiler, önümüzdeki ay herkes için erişilebilir olacağı yönünde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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