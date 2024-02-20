Tam Boyutta Gör Google Mesajlar, sürekli olarak güncellenmeye ve yeni yetenekler kazanmaya devam ediyor. Şimdi de uygulama, kullanıcıların mesajları düzenlemesine olanak tanıyan başka özelliğe kavuşacak. Bu sayede hatalı bir mesaj göndermek veya tamamen silmek zorunda kalmadan mesajlarınızı düzenleyebileceksiniz.

Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor

Birçok mesajlaşma uygulamasında bulunan bu özelliğin Google Mesajlar özelinde sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Google’ın geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ancak son görüntüler, çalışmaların tamamlandığını ve kullanıma hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Peki Google Mesajlar mesaj düzenleme özelliği nasıl çalışıyor?

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, bunun için yalnızca bir mesaja uzun basmanız ve kalem simgesine dokunmanız yeterli. Böylece hem düzenleme hem de düzenlemelerin tam listesini gösteren bir mesaj geçmişine ulaşılabiliyorsunuz. Ancak düzenleme yapabilmek için kullanıcıların 30 dakikalık süresi olacak.

Google CEO'su aynı anda 20 akıllı telefon kullandığını açıkladı 3 gün önce eklendi

Ayrıca özelliğin yalnızca RCS mesajları için mevcut olacağını hatırlatalım. Yani bu özelliğe genel olarak erişemeyeceğinizi belirtmekte fayda var. Yeni özelliğin genel kullanıma açılacağı tarih ise paylaşılmadı. Zira Google'ın testleri de halen devam ediyor. Ancak son bilgiler, önümüzdeki ay herkes için erişilebilir olacağı yönünde.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.