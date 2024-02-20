Google Mesajlar beklenen özelliğe kavuşuyor
Birçok mesajlaşma uygulamasında bulunan bu özelliğin Google Mesajlar özelinde sürpriz olmadığını belirtelim. Zira Google’ın geçtiğimiz yıldan bu yana üzerinde çalıştığını biliyorduk. Ancak son görüntüler, çalışmaların tamamlandığını ve kullanıma hazır olduğunu bizlere gösteriyor. Peki Google Mesajlar mesaj düzenleme özelliği nasıl çalışıyor?
Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz gibi, bunun için yalnızca bir mesaja uzun basmanız ve kalem simgesine dokunmanız yeterli. Böylece hem düzenleme hem de düzenlemelerin tam listesini gösteren bir mesaj geçmişine ulaşılabiliyorsunuz. Ancak düzenleme yapabilmek için kullanıcıların 30 dakikalık süresi olacak.
Ayrıca özelliğin yalnızca RCS mesajları için mevcut olacağını hatırlatalım. Yani bu özelliğe genel olarak erişemeyeceğinizi belirtmekte fayda var. Yeni özelliğin genel kullanıma açılacağı tarih ise paylaşılmadı. Zira Google'ın testleri de halen devam ediyor. Ancak son bilgiler, önümüzdeki ay herkes için erişilebilir olacağı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.