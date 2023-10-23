Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor

RCS nedir?
Google Mesajlar uygulaması RCS (Rich Communication Services) desteğiyle iMessage ve Whatsapp'a rakip olmaya çalışıyor. RCS, Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolü. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.