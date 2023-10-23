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    Anlık Bildirim

    Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor

    Google, Mesajlar uygulamasına yeni özellikler ekleyerek cazibesini arttırmaya çalışıyor. Artık uygulamaya Google hesabınızla giriş yapıp web browser üzerinden kullanmak mümkün olacak.
    Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Google, Mesajlar uygulamasını yeni özellikler ile güçlendiriyor. Daha önce Google Mesajlar uygulamasını web tarayıcı üzerinde kullanmak mümkündü ancak telefona gereksinim duyuluyordu. Uygulamayı açıp, aygıt eşleştirmeyi seçip QR kod ile eşleştirme yapılabiliyordu. Şimdi ise uygulamayı tarayıcıda kullanmak için Google hesabıyla giriş yapma seçeneği eklendi. Bunu yapmak için Google Mesajlar uygulamasında Google Hesap Eşleştirme özelliğini aktive etmeniz gerekiyor.

    Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor Tam Boyutta Gör
    Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor Tam Boyutta Gör

    RCS nedir?

    Google Mesajlar uygulaması RCS (Rich Communication Services) desteğiyle iMessage ve Whatsapp'a rakip olmaya çalışıyor. RCS, Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolü. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 4 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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