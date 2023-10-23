Tam Boyutta Gör Google, Mesajlar uygulamasını yeni özellikler ile güçlendiriyor. Daha önce Google Mesajlar uygulamasını web tarayıcı üzerinde kullanmak mümkündü ancak telefona gereksinim duyuluyordu. Uygulamayı açıp, aygıt eşleştirmeyi seçip QR kod ile eşleştirme yapılabiliyordu. Şimdi ise uygulamayı tarayıcıda kullanmak için Google hesabıyla giriş yapma seçeneği eklendi. Bunu yapmak için Google Mesajlar uygulamasında Google Hesap Eşleştirme özelliğini aktive etmeniz gerekiyor.

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RCS nedir?

Google Mesajlar uygulaması RCS (Rich Communication Services) desteğiyle iMessage ve Whatsapp'a rakip olmaya çalışıyor. RCS, Google'ın da gelişimde katkıda bulunduğu GSMA tarafından desteklenen evrensel bir mesajlaşma protokolü. SMS'in yerini almak amacıyla geliştirilen protokol yüksek çözünürlüklü resim, video, sesli mesaj, emoji ve çıkartma gibi özellikleri destekleyerek evrensel bir mesajlaşma standardı olma iddiasını taşıyor.

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Google, Mesajlar uygulamasını yeni özelliklerle güçlendiriyor