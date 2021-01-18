Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak

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Geçtiğimiz hafta Galaxy S21 amiral gemi serisini tanıtan Samsung’un yazılım tarafında da önemli duyuruları vardı. Yeni seriye özel olacak şekilde Google tarafından belirli yazılımlarda optimizasyonlar yapıldı.

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Google Mesajlar ve Keşfet

Daha önce de sızdırıldığı üzere Galaxy S21 akıllı telefonlarında Google Keşfet akışı ana ekrana yerleşiyor. Galaxy S21 kutusundan hazır olarak çıkacak Google Keşfet; ekranın soluna geçiş yaptığınızda ilgili haberleri size sıralayacak. One UI 3.1 güncellemesini alacak sonraki Galaxy cihazlarında da Google Keşfet kullanılabilecek.

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Google Mesajlar da yine Galaxy S21 serisi için optimize edildi. Kullanıcılar Google Play mağazasından uygulamayı indirdiklerinde zengin mesaj içerikleri, zengin web bağlantıları gibi optimizasyonlara erişebilecekler.

Diğer bir gelişme ise Samsung SmartThings kullanıcı panelinin Android Auto ara yüzüne yerleştirilmesi oldu. Böylece kullanıcılar araçlarından akıllı ev cihazlarını kontrol edebilecekler. Son olarak Google Nest cihazlarının kontrolü de SmartThings yazılımına entegre ediliyor. Bunlar kısa süre içerisinde Galaxy cihaz sahiplerine sunulacak.

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https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-google-messages-rcs-discover-feed-native/

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