Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak

    Galaxy S21 amiral gemisi serisi ile birlikte Google Keşfet hazır olarak gelirken Google Mesajlar uygulaması da daha gelişmiş özelliklerle mağazadan indirilebilecek.
    2 sa.
    451
    24
    2
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz hafta Galaxy S21 amiral gemi serisini tanıtan Samsung’un yazılım tarafında da önemli duyuruları vardı. Yeni seriye özel olacak şekilde Google tarafından belirli yazılımlarda optimizasyonlar yapıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp’tan geri vites: Gizlilik sözleşmesi ertelendi

    Google Mesajlar ve Keşfet

    Daha önce de sızdırıldığı üzere Galaxy S21 akıllı telefonlarında Google Keşfet akışı ana ekrana yerleşiyor. Galaxy S21 kutusundan hazır olarak çıkacak Google Keşfet; ekranın soluna geçiş yaptığınızda ilgili haberleri size sıralayacak. One UI 3.1 güncellemesini alacak sonraki Galaxy cihazlarında da Google Keşfet kullanılabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Gordon Ramsay tarifleri bu oyunda"

    Google Mesajlar da yine Galaxy S21 serisi için optimize edildi. Kullanıcılar Google Play mağazasından uygulamayı indirdiklerinde zengin mesaj içerikleri, zengin web bağlantıları gibi optimizasyonlara erişebilecekler.

    Diğer bir gelişme ise Samsung SmartThings kullanıcı panelinin Android Auto ara yüzüne yerleştirilmesi oldu. Böylece kullanıcılar araçlarından akıllı ev cihazlarını kontrol edebilecekler. Son olarak Google Nest cihazlarının kontrolü de SmartThings yazılımına entegre ediliyor. Bunlar kısa süre içerisinde Galaxy cihaz sahiplerine sunulacak.

    Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak
    Tam Boyutta Gör



    https://www.sammobile.com/news/galaxy-s21-google-messages-rcs-discover-feed-native/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dik durmak için teknolojik çözüm: Kodgem Straight

    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    12 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    esmerbuyucu (E. B.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Samsung yazılım ekosistemi gücünü kaybetti sanırım. Artık diğerleri gibi arayüz veriyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    P palamutix 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Facebok u silinebilir yapsınlar gerisi sıkıntı değil. Sırf bu yüzden samsung alasım gelmiyor daha
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. Zack Snyder’s Justice League'in 4 saatlik bir film olacağı doğrulandı 34 dk. Otomobil fiyatları düşer mi? Tüketici kararsız 1 sa. S.T.A.L.K.E.R. 2, ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek; ilk gün Xbox Game Pass'e eklenecek 1 sa. 5 bin dolarlık fiyatıyla 130 km menzil sunan elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle 2 sa. Windows 10'da kritik açık: Tek satır kod sabit diski bozuyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Mesajlar ve Keşfet uygulamaları Galaxy S21’de yerleşik olacak Sonraki Çinli Linux dağıtımı JingOS fonksiyonelliği ile dikkat çekiyor 3 sa. Ormanlar, 2050 yılına kadar oksijen kaynağı yerine karbondioksit kaynağına dönüşebilir 3 sa. 3 boyutlu yazıcı Ultimaker 2+ Connect - İnceleme 4 sa. Ünlü oyuncu Matt Damon, yeni Thor filminin kadrosuna katıldı 4 sa. Battlefield 6'tan yeni bilgiler sızdı: 128 kişilik haritalar ve daha fazlası 4 sa. Amazon'da cep telefonu aksesuarlarında yüzde 50 indirim 5 sa. Facebook ve Instagram, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı 5 sa. GeForce GT 1010 OEM kartı duyuruldu 5 sa. Yeni nesil Honda HR-V'den ilk teaser geldi: Hibrit gücüyle gelecek 6 sa. Sinovac'ın web sitesi Türkiye'den erişime açıldı 6 sa. Otomotiv ihracatı 2020'de azalsa da liderliği bırakmadı 6 sa. ELGATO Yayıncı Ekipmanları ile Twitch Yayını Açmak 7 sa. Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor 7 sa. Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı: İşte o anlar 7 sa. Alcatel yeni telefon ve tabletlerini tanıttı 8 sa. Galaxy S21 Ultra’nın kamerası detaylandı 8 sa. Konsol fiyatları düşmeye başladı: Xbox Series X, 7.499 TL; Xbox Series S, 4.499 TL 8 sa. Netflix'in The Queen’s Gambit dizisinin yazarından bilim kurgu dizisi geliyor 9 sa. Samsung başkan yardımcısı yeniden hapse giriyor 9 sa. Realme Watch 2 ve Watch 2 Pro geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız