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    Google, paylaştığınız her şeyi yapay zeka eğitiminde kullanacak

    Google'ın gizlilik politikasında yapılan güncelleme, tüm açık internetin yapay zeka projeleri için adil bir oyun olduğunu gösteriyor. Firma artık açık interneti eğitim verileri olarak kullanacak.

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    Google, paylaştığınız her şeyi yapay zeka eğitiminde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Google hafta sonu gizlilik politikasını güncelleyerek, şirketin yapay zeka araçlarını oluşturmak için internette yayınladığınız hemen her şeyi inceleme hakkını saklı tuttuğunu açıkça belirtti. Bunun en basit ifadesi şu: Google kelimelerinizi okuyabiliyorsa, artık bunların şirkete ait olduğunu varsayın ve bir yapay zekanın eğitiminde kullanılmasını bekleyin.

    Verileriniz Google tarafından yapay zeka için kullanılacak

    Yeni Google politikasında "Google; bilgileri, hizmetlerimizi iyileştirmek ve kullanıcılarımıza ve kamuya fayda sağlayacak yeni ürünler, özellikler ve teknolojiler geliştirmek için kullanır" deniyor ve ekleniyor: "Örneğin, Google'ın yapay zeka modellerinin eğitilmesine yardımcı olmak, Google Translate, Bard ve Cloud AI özellikleri gibi ürün ve özellikleri oluşturmak için kamuya açık bilgileri kullanıyoruz."

    Google, paylaştığınız her şeyi yapay zeka eğitiminde kullanacak Tam Boyutta Gör
    Daha önce Google, verilerin "AI modelleri" yerine "dil modelleri için" kullanılacağını söylüyordu ve eski politikada sadece Google Translate'ten bahsedilirken artık denkleme Bard ve Cloud AI da ekleniyor. Bu bir gizlilik politikası için alışılmadık bir madde. Genellikle bu politikalar, bir işletmenin hizmetlerinde yayınladığınız bilgileri nasıl kullandığını açıklar. Burada Google'ın, sanki tüm internet şirketin kendi yapay zeka oyun alanıymış gibi, kamuya açık internetin herhangi bir bölümünde yayınlanan verileri toplama ve kullanma hakkını saklı tuttuğu görülüyor.

    İnternet değişiyor

    Bu uygulama yeni ve ilginç gizlilik sorularını gündeme getiriyor. Artık mesele bilgiyi kimin görebileceği değil, nasıl kullanılabileceği. Bard ve ChatGPT'nin uzun süredir unutulmuş blog yazılarınızı veya 15 yıl önce yayınladığınız restoran yorumlarınızı çoktan özümsemiş olma ihtimali yüksek.

    ChatGPT sonrası dünyanın daha az belirgin komplikasyonlarından biri de veriye aç sohbet robotlarının bilgilerini nereden aldıkları sorunsalı. Google ve OpenAI gibi şirketler araçlarını beslemek için internetin büyük bir bölümünü kazıdılar. Bunun yasal olup olmadığı hiç de açık değil ve muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl mahkemelerin birkaç yıl önce bilim kurgu gibi görünen telif hakkı sorularıyla boğuşmasına tanık olacak. Bu arada, bu fenomen şimdiden tüketicileri bazı beklenmedik şekillerde etkiliyor.

    Twitter ve Reddit yapay zeka konusunda özellikle mağdur hissediyorlar ve platformlarını kilitlemek için tartışmalı değişiklikler yapıyorlar. Twitter ve Reddit'in API değişiklikleri, pek çok kişinin bu sitelere erişmek için kullandığı üçüncü parti araçları bozdu. Son zamanlarda veri kazıma, Elon Musk'ın en sevdiği olgulardan birisi oldu ve haksız da sayılmaz. Musk, son zamanlarda Twitter'dan yüksek miktarda veri çekildiğini belirtmişti. Bu söylemden sonra da herkesin malumu olan tweet görüntüleme sınırı getirilmişti.

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    DreamSs 12 dakika önce

    Fururlar oni purada :)

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