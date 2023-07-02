Her tweeti son tweetinizmiş gibi okuyun: Twitter’da ne oluyor?

“Kullanım limiti aşıldı”
Twitter’da “kullanım limiti aşıldı” sorunu çözümü arıyorsanız boşuna araştırmaya devam edip vaktinizi harcamayın, çünkü bir çözüm yok. Musk’a göre bu sınırlamanın önemli bir sebebi var. Yapılan açıklamada tweet limiti, aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu olaylarını engellemek için getirilen “geçici” bir sınırlama.
Hatta Musk’a göre bu dolaylı olarak size iyi bile gelebilir: "Derin bir transtan uyanıyorsun, telefonundan, aileni ve arkadaşlarını görmek için uzaklaşıyorsun"
Okuduğunuz son tweetmiş gibi
Öte yandan çoğu kişinin ıskaladığı veya görmek istemediği karanlık bir taraf söz konusu: Açık internet kapanıyor mu? Örneğin, ChatGPT'nin gelişinin ikinci derecenden bir etkisi de açık internet üzerine olacak gibi görünüyor. ChatGPT ve OpenAI’ın yapay zeka çözümleri sayesinde dünyadaki herkes artık veri kazıyabilir. Veri kazımak için ise Twitter, Facebook veya Instagram gibi açık ve devasa platformlar kadar uygun bir mecra yok. Elbette sadece OpenAI değil, tüm yapay zeka çözümleri ile bunlar yapılabilir. Twitter'ın tweetleri görüntülemek için hesap açma zorunluluğunu ve ardından tweet görüntüleme sınırı getirmesi esasında bundan kaynaklanıyor. Bu sınırlama elbette kalıcı olmayacak ama yansıyan sorundan ziyade buna neden olan etmenleri de görmek gerekiyor.
Twitter’ın eski sahibinden açıklama
Twitter’ın eski sahibi ve CEO'su Jack Dorsey de yaşanılan olaydan sonra kendi hesabından bir açıklama yayınladı ve değişikliklere inandığını belirtti: “Twitter'ı yönetmek zordur. Bu stresi kimsenin yaşamasını istemem. Ekibin sahip oldukları kısıtlamalar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Kararları uzaktan eleştirmek kolay... ki ben de bundan suçluyum... ama amacın Twitter'ın geliştiğini görmek olduğunu biliyorum. Gelişecek de. Ve umarım bu yükü hafifletmek için bitcoin ve nostr gibi sansüre gerçekten dirençli açık protokoller üzerine inşa etmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak için kritik.”
Dorsey aynı zamanda Twitter hesabından internet dünyasında kullanılan bir terim olan ve birinin daha fazla dışarıda vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelen "Çimene dokun (Touch grass)" söylemine işaret eden bir fotoğraf paylaştı. Dorsey’nin aynı zamanda Twitter alternatifi BlueSky platformunu kurduğunu ve platformun, Twitter’a getirilen sınırlamalardan sonra yoğun bir ilgiyle karşılaştığını da belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D