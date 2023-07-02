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    Anlık Bildirim

    Her tweeti son tweetinizmiş gibi okuyun: Twitter’da ne oluyor?

    Twitter, Elon Musk tarafından satın alındığından bu yana internetin en büyük kaos ortamına dönüştü: Blue abonelik sistemi, gelişigüzel alınmış kararlar ve şimdi de tweet limiti.
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    Her tweeti son tweetinizmiş gibi okuyun: Twitter’da ne oluyor? Tam Boyutta Gör
    Twitter, bir süre önce hesabı olmayan veya giriş yapmamış olan kişilerin platformdaki içeriği görüntülemesini engellemiş ve giriş yapmayı zorunlu tutmuştu. Çok geçmeden ise binlerce kişi Twitter’da “kullanım limiti aşıldı” sorunu yaşamaya başladı. Esasında bunun arkasındaki neden Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın bir gün içerisinde görüntülenebilecek tweet sınırı özelliğini kullanıma geçirmesi.

    “Kullanım limiti aşıldı”

    Twitter’da “kullanım limiti aşıldı” sorunu çözümü arıyorsanız boşuna araştırmaya devam edip vaktinizi harcamayın, çünkü bir çözüm yok. Musk’a göre bu sınırlamanın önemli bir sebebi var. Yapılan açıklamada tweet limiti, aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu olaylarını engellemek için getirilen “geçici” bir sınırlama.

    Hatta Musk’a göre bu dolaylı olarak size iyi bile gelebilir: "Derin bir transtan uyanıyorsun, telefonundan, aileni ve arkadaşlarını görmek için uzaklaşıyorsun"

    Okuduğunuz son tweetmiş gibi

    Her tweeti son tweetinizmiş gibi okuyun: Twitter’da ne oluyor? Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Musk’a göre tweet okuma sınırı doğrulanmış hesaplar için günde 10.000, doğrulanmamış hesaplar için 1.000 ve yeni doğrulanmamış hesaplar için ise 500 adet gönderi  ile sınırlı. Buradaki hesaplama nasıl çalışıyor bilinmiyor; sadece tıklayıp okunan tweetler mi yoksa akışta gördüğümüz tüm tweetler bu sayıya dahil mi belli değil. Ancak, çok sayıda kullanıcıların limite ulaştığı düşünülürse görünen her tweet sayılıyor.

    Öte yandan çoğu kişinin ıskaladığı veya görmek istemediği karanlık bir taraf söz konusu: Açık internet kapanıyor mu? Örneğin, ChatGPT'nin gelişinin ikinci derecenden bir etkisi de açık internet üzerine olacak gibi görünüyor. ChatGPT ve OpenAI’ın yapay zeka çözümleri sayesinde dünyadaki herkes artık veri kazıyabilir. Veri kazımak için ise Twitter, Facebook veya Instagram gibi açık ve devasa platformlar kadar uygun bir mecra yok. Elbette sadece OpenAI değil, tüm yapay zeka çözümleri ile bunlar yapılabilir. Twitter'ın tweetleri görüntülemek için hesap açma zorunluluğunu ve ardından tweet görüntüleme sınırı getirmesi esasında bundan kaynaklanıyor. Bu sınırlama elbette kalıcı olmayacak ama yansıyan sorundan ziyade buna neden olan etmenleri de görmek gerekiyor.

    Twitter’ın eski sahibinden açıklama

    Twitter’ın eski sahibi ve CEO'su Jack Dorsey de yaşanılan olaydan sonra kendi hesabından bir açıklama yayınladı ve değişikliklere inandığını belirtti: “Twitter'ı yönetmek zordur. Bu stresi kimsenin yaşamasını istemem. Ekibin sahip oldukları kısıtlamalar altında ellerinden gelenin en iyisini yaptığına inanıyorum. Kararları uzaktan eleştirmek kolay... ki ben de bundan suçluyum... ama amacın Twitter'ın geliştiğini görmek olduğunu biliyorum. Gelişecek de. Ve umarım bu yükü hafifletmek için bitcoin ve nostr gibi sansüre gerçekten dirençli açık protokoller üzerine inşa etmeyi düşünürler. Herkes için iyi ve açık interneti korumak için kritik.”

    Dorsey aynı zamanda Twitter hesabından internet dünyasında kullanılan bir terim olan ve birinin daha fazla dışarıda vakit geçirmesi gerektiği anlamına gelen "Çimene dokun (Touch grass)" söylemine işaret eden bir fotoğraf paylaştı. Dorsey’nin aynı zamanda Twitter alternatifi BlueSky platformunu kurduğunu ve platformun, Twitter’a getirilen sınırlamalardan sonra yoğun bir ilgiyle karşılaştığını da belirtelim.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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