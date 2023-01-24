Google Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor: RAW fotoğraflar öne çıkarılacak

RAW fotoğraflar, boyut olarak daha büyük olan işlenmemiş görüntüler ve doğrudan sensörden alınan görüntüyü gösteriyor.
Şu anda telefonlarla çekilen RAW fotoğraflar, buluta yedeklenmeyen bir RAW dosyası oluşturuyor. Görüntü boyutunun daha büyük olması ve normal fotoğraflardan daha fazla bulut alanı tüketmesi nedeniyle RAW görüntülerde yedekleme seçeneği devre dışı. Bu resimler buluta yedeklenmediğinden Google Fotoğraflar’ın ana sayfasında görünmüyorlar. Ancak gelecekteki güncellemeyle bu değişecek. Yedekleme seçeneği devre dışı bırakılsa bile RAW görüntüler ana akışta görünecek.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/google-photos-app-always-show-raw-images/ https://9to5google.com/2023/01/19/google-photos-raw/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....