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    Google Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor: RAW fotoğraflar öne çıkarılacak

    Google Photos 6.20 sürümünde bulunan kodlara göre, Google, Fotoğraflar uygulamasında önceliği RAW fotoğraflara verecek.                                          
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    google photos raw fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Google, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında her zaman RAW fotoğrafları gösterme seçeneği üzerine çalışıyor.

    RAW fotoğraflar, boyut olarak daha büyük olan işlenmemiş görüntüler ve doğrudan sensörden alınan görüntüyü gösteriyor.

    Şu anda telefonlarla çekilen RAW fotoğraflar, buluta yedeklenmeyen bir RAW dosyası oluşturuyor. Görüntü boyutunun daha büyük olması ve normal fotoğraflardan daha fazla bulut alanı tüketmesi nedeniyle RAW görüntülerde yedekleme seçeneği devre dışı. Bu resimler buluta yedeklenmediğinden Google Fotoğraflar’ın ana sayfasında görünmüyorlar. Ancak gelecekteki güncellemeyle bu değişecek. Yedekleme seçeneği devre dışı bırakılsa bile RAW görüntüler ana akışta görünecek.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/google-photos-app-always-show-raw-images/ https://9to5google.com/2023/01/19/google-photos-raw/
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    ChelseaNy 2 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 5 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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