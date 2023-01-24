Google Fotoğraflar uygulaması güncelleniyor: RAW fotoğraflar öne çıkarılacak

Tam Boyutta Gör Google, Fotoğraflar uygulamasının ana sayfasında her zaman RAW fotoğrafları gösterme seçeneği üzerine çalışıyor.

Google, ChatGPT rakibi için yoğun bir çaba harcıyor 1 gün önce eklendi

RAW fotoğraflar, boyut olarak daha büyük olan işlenmemiş görüntüler ve doğrudan sensörden alınan görüntüyü gösteriyor.

Şu anda telefonlarla çekilen RAW fotoğraflar, buluta yedeklenmeyen bir RAW dosyası oluşturuyor. Görüntü boyutunun daha büyük olması ve normal fotoğraflardan daha fazla bulut alanı tüketmesi nedeniyle RAW görüntülerde yedekleme seçeneği devre dışı. Bu resimler buluta yedeklenmediğinden Google Fotoğraflar’ın ana sayfasında görünmüyorlar. Ancak gelecekteki güncellemeyle bu değişecek. Yedekleme seçeneği devre dışı bırakılsa bile RAW görüntüler ana akışta görünecek.

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