Google Photos, RAW fotoğrafları yedekleyebilecek

- Otomatik olarak yedeklenecek
- Kapatılamıyor!
- Google One ne kadar?
- Google aylık fiyatlandırma
- Google One yıllık fiyatlandırma
- Yorumlar
Otomatik olarak yedeklenecek
RAW formatındaki fotoğraflar artık otomatik olarak Google Fotoğraflar uygulamasına yedeklenecek ve ana Fotoğraflar sekmesinde gösterilecek. Sağ üst köşedeki RAW etiketine dokunulduğunda fotoğrafın JPEG formatı da görülebilecek. Seri çekim olarak belirtilen JPEG dosyasına bakıldığında fotoğrafı dışa aktarma ve fotoğrafı saklama seçeneği sunulacak. RAW seçeneği ana fotoğraf olarak ayarlama ve fotoğrafı saklama seçenekleri sunacak.
Kapatılamıyor!
Ancak Google, RAW olarak yedekleme özelliğini kapatmak için bir seçenek sunmuyor. Yedekleme Kalitesi bölümünden veya başka bir alandan RAW dosyalarının yüklenmesini önlemek için bir seçenek yok.
Google One ne kadar?
RAW dosyaları oldukça büyük boyutlu olduğundan ücretsiz 15GB depolama alanı kolayca dolacaktır. Bu bağlamda Google One fiyatının aylık 11.59 TL’den başladığını belirtelim. Depolama alanına göre Google One abonelik fiyatları şu şekilde:
Google aylık fiyatlandırma
- Google One Standard 200 GB: 11.59 TL/ay
- Google One Premium 2 TB: 28.99 TL/ay
- Google One Premium 5 TB: 144.99 TL/ay
- Google One Premium 10 TB: 289.99 TL/ay
Google One yıllık fiyatlandırma
- Google One Standard 200 GB: 115.99 TL/yıl
- Google One Premium 2 TB: 289.99 TL/yıl
- Google One Premium 5 TB: 1.449.99 TL/yıl
- Google One Premium 10 TB: -
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.