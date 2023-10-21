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    Google Photos, RAW fotoğrafları yedekleyebilecek

    Android telefonlar kadar iPhone'larda da fotoğrafları yedeklemek için kullanılan popüler uygulama Google Photos, RAW desteğiyle güncelleniyor.                   
    google photos raw fotoğraf yedekleme Tam Boyutta Gör
    Google Fotoğraflar, Android’de RAW görüntüleri işleme ve yedekleme biçiminde büyük bir değişiklik yapıyor. RAW fotoğraf yedekleme özelliği Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

    Otomatik olarak yedeklenecek

    RAW formatındaki fotoğraflar artık otomatik olarak Google Fotoğraflar uygulamasına yedeklenecek ve ana Fotoğraflar sekmesinde gösterilecek. Sağ üst köşedeki RAW etiketine dokunulduğunda fotoğrafın JPEG formatı da görülebilecek. Seri çekim olarak belirtilen JPEG dosyasına bakıldığında fotoğrafı dışa aktarma ve fotoğrafı saklama seçeneği sunulacak. RAW seçeneği ana fotoğraf olarak ayarlama ve fotoğrafı saklama seçenekleri sunacak.

    Kapatılamıyor!

    Ancak Google, RAW olarak yedekleme özelliğini kapatmak için bir seçenek sunmuyor. Yedekleme Kalitesi bölümünden veya başka bir alandan RAW dosyalarının yüklenmesini önlemek için bir seçenek yok.

    Google One ne kadar?

    RAW dosyaları oldukça büyük boyutlu olduğundan ücretsiz 15GB depolama alanı kolayca dolacaktır. Bu bağlamda Google One fiyatının aylık 11.59 TL’den başladığını belirtelim. Depolama alanına göre Google One abonelik fiyatları şu şekilde:

    Google aylık fiyatlandırma

    • Google One Standard 200 GB: 11.59 TL/ay
    • Google One Premium 2 TB: 28.99 TL/ay
    • Google One Premium 5 TB: 144.99 TL/ay
    • Google One Premium 10 TB: 289.99 TL/ay

    Google One yıllık fiyatlandırma

    • Google One Standard 200 GB: 115.99 TL/yıl
    • Google One Premium 2 TB: 289.99 TL/yıl
    • Google One Premium 5 TB: 1.449.99 TL/yıl
    • Google One Premium 10 TB: -
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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