Google Photos, RAW fotoğrafları yedekleyebilecek

Tam Boyutta Gör Google Fotoğraflar, Android’de RAW görüntüleri işleme ve yedekleme biçiminde büyük bir değişiklik yapıyor. RAW fotoğraf yedekleme özelliği Android ve iOS kullanıcılarına sunulmaya başlandı.

Google Chrome adres çubuğu için 5 büyük güncelleme geldi 1 gün önce eklendi

Otomatik olarak yedeklenecek

RAW formatındaki fotoğraflar artık otomatik olarak Google Fotoğraflar uygulamasına yedeklenecek ve ana Fotoğraflar sekmesinde gösterilecek. Sağ üst köşedeki RAW etiketine dokunulduğunda fotoğrafın JPEG formatı da görülebilecek. Seri çekim olarak belirtilen JPEG dosyasına bakıldığında fotoğrafı dışa aktarma ve fotoğrafı saklama seçeneği sunulacak. RAW seçeneği ana fotoğraf olarak ayarlama ve fotoğrafı saklama seçenekleri sunacak.

Kapatılamıyor!

Ancak Google, RAW olarak yedekleme özelliğini kapatmak için bir seçenek sunmuyor. Yedekleme Kalitesi bölümünden veya başka bir alandan RAW dosyalarının yüklenmesini önlemek için bir seçenek yok.

Google One ne kadar?

RAW dosyaları oldukça büyük boyutlu olduğundan ücretsiz 15GB depolama alanı kolayca dolacaktır. Bu bağlamda Google One fiyatının aylık 11.59 TL’den başladığını belirtelim. Depolama alanına göre Google One abonelik fiyatları şu şekilde:

Google aylık fiyatlandırma

Google One Standard 200 GB: 11.59 TL/ay

Google One Premium 2 TB: 28.99 TL/ay

Google One Premium 5 TB: 144.99 TL/ay

Google One Premium 10 TB: 289.99 TL/ay

Google One yıllık fiyatlandırma

Google One Standard 200 GB: 115.99 TL/yıl

Google One Premium 2 TB: 289.99 TL/yıl

Google One Premium 5 TB: 1.449.99 TL/yıl

Google One Premium 10 TB: -

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.