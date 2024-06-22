Google, Pixel 10 için Samsung’u bırakıp TSMC’nin kapısını çalabilir

Google, TSMC’ye geçebilir
Google, Tensor çiplerini şimdiye kadar ve bu yıl için de Samsung’a ürettiriyor. Ancak 3nm sürecine geçiş ile birlikte Google’ın tercihinde de değişiklik yaşanabilir. Google’ın tamamıyla özelleştirilmiş bir Tensor çipi üzerinde çalıştığı bir süredir gündemde bulunuyor. Bu yeni gelen bilgilerle birlikte teknoloji devi, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’ye geçiş yapabilir. TSMC, halihazırda 3nm üretiminde tartışmasız lider konumunda.
Gelecek yıl göreceğimiz Tensor G5 çipinin TSMC’de üretilmesi ve özel bir tasarımla inşa edilmesi Google’a yöneltilen performans eleştirilerini de ortadan kaldırabilir. Elbette şimdilik bunlar bir spekülasyondan ibaret ancak Google, TSMC’nin 3nm sürecini kullanmak isteyen tek firma değil. Intel dahil olmak üzere Qualcomm ve MediaTek de yine TSMC’yi tercih ediyor. Bu yoğunluk tedarik sorunlarını da akıllara getiriyor.
Google'ın mevcut Tensor G3 çipi 4nm sürecine dayanıyor ve bu teknoloji Pixel 9 serisinde de kullanılacak. Önümüzdeki yıl çıkacak Tensor G5 için henüz karar verilmemiş olsa da Samsung’un 3nm’de zorlandığı ve verim sorunu yaşadığı biliniyor. Eğer Samsung, sorunlarını çözemezse bir müşterisini daha kaybedebilir. Öte yandan Apple ile performans rekabeti Google için pek kazanılacak gibi durmuyor. Google ve diğerleri 3nm sürecine geçerken Apple, ayrıcalık anlaşması sayesinde bir kez daha diğerlerinden daha erken bir şekilde 2nm sürecine geçiş yapabilir. TSMC, 2025 yılında 2nm’ye geçmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.