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    Anlık Bildirim

    Google, Pixel 10 için Samsung’u bırakıp TSMC’nin kapısını çalabilir

    Yeni bilgilere göre Google, Apple iPhone ile performans noktasında daha iyi rekabet edebilmek için Pixel 10 ailesinde kullanacağı Tensor G5 çipinde TSMC’nin 3nm sürecini kullanabilir.
    Google, Pixel 10 için Samsung’u bırakıp TSMC’ye geçebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, kendi özel silikon tasarımlarını Mac ailesinin geneline yayarken son teknoloji üretim teknolojilerini de yeni nesil iPhone’larda benimsemeye başladı. Apple, rakiplerinden neredeyse 1 yıl önce 3nm sürecine giriş yaparken diğerleri daha yeni yeni bu alana adım atıyor. Yeni gelen bilgilere göre ise Google, performans açısından daha iyi rekabet edebilmek için gelecek yıl çıkacak Pixel 10 ailesinde kullanacağı Tensor G5 çipinde TSMC’nin 3nm sürecine geçiş yapabilir.

    Google, TSMC’ye geçebilir

    Google, Tensor çiplerini şimdiye kadar ve bu yıl için de Samsung’a ürettiriyor. Ancak 3nm sürecine geçiş ile birlikte Google’ın tercihinde de değişiklik yaşanabilir. Google’ın tamamıyla özelleştirilmiş bir Tensor çipi üzerinde çalıştığı bir süredir gündemde bulunuyor. Bu yeni gelen bilgilerle birlikte teknoloji devi, dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi TSMC’ye geçiş yapabilir. TSMC, halihazırda 3nm üretiminde tartışmasız lider konumunda.

    Gelecek yıl göreceğimiz Tensor G5 çipinin TSMC’de üretilmesi ve özel bir tasarımla inşa edilmesi Google’a yöneltilen performans eleştirilerini de ortadan kaldırabilir. Elbette şimdilik bunlar bir spekülasyondan ibaret ancak Google, TSMC’nin 3nm sürecini kullanmak isteyen tek firma değil. Intel dahil olmak üzere Qualcomm ve MediaTek de yine TSMC’yi tercih ediyor. Bu yoğunluk tedarik sorunlarını da akıllara getiriyor.

    Google'ın mevcut Tensor G3 çipi 4nm sürecine dayanıyor ve bu teknoloji Pixel 9 serisinde de kullanılacak. Önümüzdeki yıl çıkacak Tensor G5 için henüz karar verilmemiş olsa da Samsung’un 3nm’de zorlandığı ve verim sorunu yaşadığı biliniyor. Eğer Samsung, sorunlarını çözemezse bir müşterisini daha kaybedebilir. Öte yandan Apple ile performans rekabeti Google için pek kazanılacak gibi durmuyor. Google ve diğerleri 3nm sürecine geçerken Apple, ayrıcalık anlaşması sayesinde bir kez daha diğerlerinden daha erken bir şekilde 2nm sürecine geçiş yapabilir. TSMC, 2025 yılında 2nm’ye geçmeyi planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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