Google Pixel 4a modelinin canlı fotoğrafı sızdı

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Google'ın yeni nesil Pixel amiral gemisi akıllı telefonları Pixel 4 ve Pixel 4 XL piyasaya sürüldükten sonra, şirketin Pixel 3a serisinin halefi olacak Pixel 4a modelini piyasaya sunması bekleniyordu. Cihazla ilgili ilk canlı fotoğraf paylaşıldı bile.

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Snapdragon 730 işlemci ile gelecek

Google Pixel 4a'nın bu yıl Mayıs ayında yapılacak Google I/O 2020 etkinliğinde resmi olarak duyurulması bekleniyordu. Ancak, şirket bu etkinliği Koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal ettiğini açıkladı. Bu nedenle şimdilik Pixel 4a'nın ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi mevcut değil.

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Pixel 4a'nın sızan canlı fotoğrafın ise cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne serdiğini söyleyebiliriz. Küçük olarak değerlendirilebilecek delikli bir ekrana sahip olan akıllı telefonun arka panelinde ise kare şeklinde tasarlanmış tek sensörlü kamera modülünün olduğu göze çarpıyor. Orta kısımda ise parmak izi sensörünün yer aldığını görüyoruz. Yuvarlak köşelere sahip olan Pixel 4a'nın Snapdragon 730 yonga seti üzerine inşa edileceği de sızan bilgiler arasında.

http://www.slashleaks.com/l/google-pixel-4a-leak-photos

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