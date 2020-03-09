Google Pixel 4A’nın fotoğrafları kumaş kılıf içerisinde ortaya çıktı

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Google’ın henüz tanıtılmamış modeli Pixel 4A’ya ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, Google’ın tanıdık kumaş kılıfı içerisinde internette paylaşıldı. Reddit kullanıcısı u/mseven97 tarafından atılan fotoğraflar, cihazın Pixel 4 ile eşleşen kare kamera çıkıntısını ve ön tarafta delik ekranda yer alan selfie kamerasını gösteriyor.

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Google Pixel 4A ile 3,5mm kulaklık jakının varlığı da devam edecek ve kamerasının amiral gemisi modelle hemen hemen aynı performansı sunması bekleniyor. XDA-Developers tarafından yayınlanan bir rapora göre cihaz orta seviye Qualcomm Snapdragon 730 çipseti çalıştıracak ve 5G ile gelmesi beklenmiyor.

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Geçen yıl Google I/O konferansında Pixel 3A’yı tanıtan Google, bu yıl etkinliği iptal etmesinden ötürü ne yapacak henüz bilinmiyor. Firmadan beklenen cihazı dijital olarak tanıtması fakat tarih olarak ne zaman gerçekleşeceği belli değil.

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