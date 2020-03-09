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    Google Pixel 4A’nın fotoğrafları kumaş kılıf içerisinde ortaya çıktı

    Google'ın üst seviye kamerası başta birçok özelliğini sunduğu orta seviye modellerinin yeni üyesi olacak Pixel 4A, Reddit üzerinde yayınlanan fotoğraflarda ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Google Pixel 4A’nın fotoğrafları kumaş kılıf içerisinde ortaya çıktı
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    Google’ın henüz tanıtılmamış modeli Pixel 4A’ya ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, Google’ın tanıdık kumaş kılıfı içerisinde internette paylaşıldı. Reddit kullanıcısı u/mseven97 tarafından atılan fotoğraflar, cihazın Pixel 4 ile eşleşen kare kamera çıkıntısını ve ön tarafta delik ekranda yer alan selfie kamerasını gösteriyor. 

    Google Pixel 4A’nın fotoğrafları kumaş kılıf içerisinde ortaya çıktı
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    Google Pixel 4A’nın fotoğrafları kumaş kılıf içerisinde ortaya çıktı
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    Google Pixel 4A ile 3,5mm kulaklık jakının varlığı da devam edecek ve kamerasının amiral gemisi modelle hemen hemen aynı performansı sunması bekleniyor. XDA-Developers tarafından yayınlanan bir rapora göre cihaz orta seviye Qualcomm Snapdragon 730 çipseti çalıştıracak ve 5G ile gelmesi beklenmiyor.

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    Geçen yıl Google I/O konferansında Pixel 3A’yı tanıtan Google, bu yıl etkinliği iptal etmesinden ötürü ne yapacak henüz bilinmiyor. Firmadan beklenen cihazı dijital olarak tanıtması fakat tarih olarak ne zaman gerçekleşeceği belli değil.



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