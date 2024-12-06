Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google duyurdu: Pixel cihazların güncelleme desteği uzatıldı

    Google, Pixel 6, Pixel 7 cihazları ve orijinal Pixel Fold için üç yıllık işletim sistemi politikasını uzatıyor. Ayrıca gelecek nesil cihazlar da bu değişiklikten etkilenecek. İşte detaylar...
    Google duyurdu: Pixel telefonlar için güncelleme desteği uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Android kullanıcılarının yıllardır dert yandığı bir mesele var: güncelleme desteği. Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu Android telefon, piyasaya çıktıktan 2 veya 3 yıl sonra yazılım güncellemelerini almamaya başlıyor. Şimdi Google, Android işletim sistemi güncellemeleriyle ilgili politikasını güncelledi ve Pixel 6 serisi, Pixel 7 serisi ve Pixel Fold artık daha uzun güncelleme alacak.

    Google duyurdu: Pixel telefonlar için güncelleme desteği uzatıldı

    Google, Pixel cihazlar için paylaştığı güncelleme sayfasında Pixel 6 ve Pixel 7 nesillerinin toplam beş yıl Android işletim sistemi güncellemesi alacağını duyurdu. Yeni değişikliğe göre, Pixel 6 serisi cihazlar Android 16 ve Android 17, Pixel 7 ve Fold telefonlar ise 2027'de Android 18'e ulaşacak. İşte Google'ın güncelleme takvimi;

    • 7 yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri: Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold
    • 5 yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri : Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold
    • 3 yıllık Android işletim sistemi ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri: Pixel Tablet

    Pixel 6'dan daha eski cihazların ise artık Android veya güvenlik güncellemeleri almadığını belirtmekte fayda var. Bu Pixel 1'den 5'e kadar olan tüm serileri kapsıyor. Ayrıca Pixel Tablet modeli de yeni değişikliğe dahil edilmedi. Gelecekte tanıtılması beklenen Pixel 8 ve Pixel 9 aileleri ise, değişiklik olmadığı sürece yedi yıllık güncellemelerle sunulacak.

    Diğer üreticilere gelirsek, Google'ın Android üreticileri arasında trend belirleyi olduğunu hatılatalım. Dolayısıyla benzer bir gelişmeye imza atıldığını görebiliriz. Keza özellikle giriş seviyesi ve orta segment Android telefonlar için bu değişiklik büyük bir nimet. Çünkü bu segmentteki cihazlar genellikle kısa süre güncelleme alıyor ve kullanıcılar birkaç yıl içinde yeni bir cihaz almak durumunda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    %100 elektrikli Ford Puma Gen-E tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    12. sınıf tyt netleri kaç olmalı tekel bayi açmak mantıklımı 345 tyt deneme pdf sgk kalp pilini karşılıyor mu 2024 casper laptop wifi açma tuşu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V14
    Lenovo V14
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız