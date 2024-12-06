Google duyurdu: Pixel cihazların güncelleme desteği uzatıldı

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Tam Boyutta Gör Android kullanıcılarının yıllardır dert yandığı bir mesele var: güncelleme desteği. Bildiğiniz gibi günümüzde çoğu Android telefon, piyasaya çıktıktan 2 veya 3 yıl sonra yazılım güncellemelerini almamaya başlıyor. Şimdi Google, Android işletim sistemi güncellemeleriyle ilgili politikasını güncelledi ve Pixel 6 serisi, Pixel 7 serisi ve Pixel Fold artık daha uzun güncelleme alacak.

Google duyurdu: Pixel telefonlar için güncelleme desteği uzatıldı

Google, Pixel cihazlar için paylaştığı güncelleme sayfasında Pixel 6 ve Pixel 7 nesillerinin toplam beş yıl Android işletim sistemi güncellemesi alacağını duyurdu. Yeni değişikliğe göre, Pixel 6 serisi cihazlar Android 16 ve Android 17, Pixel 7 ve Fold telefonlar ise 2027'de Android 18'e ulaşacak. İşte Google'ın güncelleme takvimi;

7 yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri: Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold

Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold 5 yıllık Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri : Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold

: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold 3 yıllık Android işletim sistemi ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri: Pixel Tablet

Pixel 6'dan daha eski cihazların ise artık Android veya güvenlik güncellemeleri almadığını belirtmekte fayda var. Bu Pixel 1'den 5'e kadar olan tüm serileri kapsıyor. Ayrıca Pixel Tablet modeli de yeni değişikliğe dahil edilmedi. Gelecekte tanıtılması beklenen Pixel 8 ve Pixel 9 aileleri ise, değişiklik olmadığı sürece yedi yıllık güncellemelerle sunulacak.

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Diğer üreticilere gelirsek, Google'ın Android üreticileri arasında trend belirleyi olduğunu hatılatalım. Dolayısıyla benzer bir gelişmeye imza atıldığını görebiliriz. Keza özellikle giriş seviyesi ve orta segment Android telefonlar için bu değişiklik büyük bir nimet. Çünkü bu segmentteki cihazlar genellikle kısa süre güncelleme alıyor ve kullanıcılar birkaç yıl içinde yeni bir cihaz almak durumunda.

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Google duyurdu: Pixel telefonlar için güncelleme desteği uzatıldı