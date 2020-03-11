Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti

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Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Evan Blass (@evleaks) bu kez Twitter hesabında Google Pixel 4a'nın reklam panosu görsellerini yayınladı.

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Canlı renkleriyle dikkat çeken reklam panoları, akıllı telefonun tasarımını açığa çıkarmakla kalmadı aynı zamanda nasıl bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu.

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iPhone 9 ile aynı fiyata satılacak

Google Pixel 4a delikli ekranla gelecek. Arka panelinde ise parmak izi tarayıcısı ve tek bir görüntü sensörü içeren kare kamera modülü yer alacak.

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Görseller akıllı telefonun başlangıç fiyatını da gösteriyor. Google Pixel 4a, 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Gelen bilgilere göre iPhone 9 da (SE 2) aynı fiyatla çıkış yapacak.

https://twitter.com/evleaks/status/1237674053655318528

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