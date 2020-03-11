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    Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti

    Yeni uygun fiyatlı Google Pixel modelinin detayları netleşiyor. Evan Blass, Pixel 4a'nın tasarımını ve başlangıç fiyatını gözler önüne seren reklam panosu görsellerini yayınladı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti
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    Mobil sektörle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan Evan Blass (@evleaks) bu kez Twitter hesabında Google Pixel 4a'nın reklam panosu görsellerini yayınladı.

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    Canlı renkleriyle dikkat çeken reklam panoları, akıllı telefonun tasarımını açığa çıkarmakla kalmadı aynı zamanda nasıl bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini de ortaya koydu.

    Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti
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    iPhone 9 ile aynı fiyata satılacak

    Google Pixel 4a delikli ekranla gelecek. Arka panelinde ise parmak izi tarayıcısı ve tek bir görüntü sensörü içeren kare kamera modülü yer alacak.

    Google Pixel 4a'nın tasarımı ve başlangıç fiyatı netleşti
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    Görseller akıllı telefonun başlangıç fiyatını da gösteriyor. Google Pixel 4a, 399 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Gelen bilgilere göre iPhone 9 da (SE 2) aynı fiyatla çıkış yapacak.



    https://twitter.com/evleaks/status/1237674053655318528 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. en beğenilen
    Çok büyütüldü pixel pixel ama sonra fıs çıktı sen yazılımla ilgilen Google
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 hf.
    Çok iyi olmaya çalışmıyor bence zira diğer hizmet verdiği şirketlere zarar vermek istemiyor deniliyordu ama çok da mantıklı değil gibi geliyor.



    En kötü Android Developer piyasasına hitap ediyor o yüzden Türkiye’ye gelse keşke.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    Apple geliyor ama Google gelmiyor , onu ne yapacağız ?
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    Rachsuchtig 1 hf.
    Google telefon işinde Nexus 5 ile zirveye çıktı sonra hep düştü. Nexus 5 kalitesini tutturamadi
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 1 hf. en beğenilen
    Çok büyütüldü pixel pixel ama sonra fıs çıktı sen yazılımla ilgilen Google
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    Moueson 1 hf.
    Google telefon işinde başarısız bir şirket bence artık bunu kabullenmeli .
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