" Google Pixel 5 amiral gemilerinden uzaklaşıyor "

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Nexus adıyla başladığı akıllı telefon dünyasındaki macerasına Pixel değişikliği ile devam eden Google; yavaş yavaş rotayı amiral gemisi performansından uzaklaştırmaya başladı. Google Pixel 5 biraz daha alt seviyeye odaklanıyor.

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Google Pixel 5 özellikleri ve fiyatı

Google Pixel 5 akıllı telefon modelinde 6 inçlik Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED ekran bizi karşılıyor. Nokta çentik tasarımı kullanım alanını oldukça genişletiyor. Ekran 90Hz tazeleme hızına sahip. Parmak izi okuyucu arka kısma entegre. Gövde IP68 ile suya dayanıklı iken 3.5mm kulaklık girişi yer almıyor.

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Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alan telefon modeli 8GB RAM ve 128GB depolama belleği ile desteklenmiş. Özel Titan M yongası çekirdek seviyesinde güvenliği sağlarken 4000mAh kapasiteli batarya USB Tip-C üzerinden şarj ediliyor. Ayrıca tersine kablosuz şarj özelliği de mevcut.

Arka kısımda geçen yılın 12.2MP çözünürlüğünde sensörü korunuyor ve yanına 16MP ultra geniş sensör ekleniyor. Google kamera paketinin özellikle gece çekimlerinde çok başarılı olduğunu ifade ediyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Android 11 ile kutudan çıkacak olan telefona 3 yıl güncelleme garantisi verildi. Google Pixel 5 için 699$ fiyat etiketi mevcut.

https://9to5google.com/2020/09/30/google-pixel-5/

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