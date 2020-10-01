Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor

    Google'ın duyurduğu yeni akıllı telefonu Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle kullanıcılarla buluşacağı günü bekliyor. Pixel 5, ikili arka kamera kurulumuna sahip.
    3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
    2,6b
    1
    6
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Google'ın, 'Made by Google' etkinliğinde tanıttığı akıllı telefonu Pixel 5, sunduğu kamera özellikleriyle dikkat çekeceğe benziyor. Etkinlikte Google, telefonun teknik detaylarına bir ön bakış sunarken telefonun kamera özelliklerine dair ayrıntıları da paylaştı.

    Teknoloji devi Google'ın en yeni telefonu Pixel 5, ikili arka kamera kurulumu ve önde tek kamerasıyla gelecek. Google Pixel 5'in arka kamera kurulumunda, f/ 1.7 diyafram açıklığına ve 77 derece görüş alanı sahip 12,2 MP çift piksel lens ve ƒ / 2.2 diyafram açıklığına ve 107 derece görüş alanına sahip 16 MP ultra geniş sensör yer alacak. Önde ise f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP sabit odaklı lens bulunacak.

    Ayrıca Bkz. "Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek"

    Google ayrıca 'Made by Google' etkinliğinde, Pixel 5 ile çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza

    Google Pixel 5 kamera özellikleri

    Google Pixel 5, Gece Görüşü ve Portre özelliklerine sahip.  Telefonu, çoğu diğer akıllı telefonlardan ayıran en belirgin kamera özelliği Gece Görüşü modunda portre çekimlere olanak tanıyor oluşu. Kullanıcılar, Pixel 5'in bu özelliği sayesinde karanlık ortamlarda portre çekimler yapabilecekler.

    Google Pixel 5'te, daha doğru aydınlatılmış fotoğraflar için temelinde daha yüksek ve daha düşük pozlama seviyelerinde çekilmiş fotoğrafların kullanıldığı "basamaklı HDR +" teknolojisine sahip olacak.

    Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor

    Super Res Zoom ile Google Pixel 5, telefoto lensi olmamasına rağmen uzaktaki bir şeyi daha net çekebilecek. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı bir sensör yer alacak.

    Google Pixel 5'in video çekim tarafında 3 mod bulunuyor: Kilitli, Aktif ve Sinematik Pan. Telefon, Sinematik Pan modunda temelde 60 fps'de çekim yapıyor ve ardından daha pürüzsüz, daha dramatik videolar oluşturmak için videoyu 2X yavaşlatıyor.

    Google Pixel 5 teknik özellikleri

    • Ekran: 1080 x 2340 piksel, 90 Hz yenileme hızı, 6 inç
    • İşletim sistemi: Android 11
    • Yonga seti: Snapdragon 765G (Sekiz çekirdekli (1x2.4 GHz Kryo 475 ve 1x2.2 GHz Kryo 475 ve 6x1.8 GHz Kryo 475))
    • GPU: Adreno 620
    • Dahili hafıza/RAM: 128 GB / 8 GB
    • Arka kamera: f / 1.7, 77 derece, 12.2 MP + f / 2.2, 107 derece, 16 MP
    • Ön kamera: f / 2, 8 MP
    • Batarya: 4.080 mAh, 18W hızlı şarj
    • Ağırlık: 151 gram
    •  Boyutlar: 144,7 x 70,4 x 8 mm

    Google'ın paylaştığı, Pixel 5 ile çekilmiş fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.



    Kaynakça https://www.cnet.com/news/2-google-pixel-5-camera-features-we-think-youll-be-excited-about/ https://9to5google.com/2020/09/30/pixel-5-4a-5g-camera-samples-show-off-night-sight-improvements-ultrawide-more-gallery/ https://www.gsmarena.com/google_pixel_5-10386.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    57 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor
    1 gün
    Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var
    1 gün
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozansirinn (ozansirin89 ) 2 hf.
    Çok iyi telefon android işletim sistemi üzerindeki en iyilerinden birinci diyemesekte ikinci en iyi kameraya sahip telefon
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    drjacob (... ) 3 hf.
    TR gelsin lütfen artık ya
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    wolwes 3 hf.
    Şu parmak izi okuyucuyu bi zahmet artık ekrana sokuştursan be googlecım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GeçerkenUğradı 3 hf.
    Senelerdir ülkeye gelicek diye bekliyoruz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Schweinsteigery (Melik Bey) 3 hf.
    Bu telefonun satışı neden ülkemizde resmi olarak yok acaba ?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yorumculuklar 3 hf. Schweinsteigery
    Resmi satışının olduğu ülke sayısı çok az, Google neyi amaçlıyor pek anlamış değilim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Oppo A93 tanıtıldı: 6 kamera, AMOLED ekran ve daha fazlası 2 hf. Upload çilesi bitmiyor: 200 Mbps'lik tarifede 5 Mbps upload 2 hf. Volvo'nun ilk tamamen elektrikli modeli XC40 Recharge sonunda üretime girdi 2 hf. İrlanda Yüksek Mahkemesi, Subway’in sandviç ekmeklerinin ekmek olmadığına hükmetti 2 hf. Star Wars: Squadrons satışa çıktı 2 hf. HP Spectre x360 14 modeli Tiger Lake işlemcilerle güçlendi 2 hf. Ryzen 9 5900X, 3900X'e tek çekirdekte %25 fark açıyor 2 hf. Marmarapark AVM'deki Mi Store mağazası yenilenen yüzüyle açılıyor 2 hf. Epic Games mağazasında bu hafta Pikuniku ücretsiz 2 hf. Volkswagen Crafter'ın iki yeni versiyonu satışa sunuldu 2 hf. Twitter, tartışmalara sebep olan otomatik görüntü kırpmayı düzeltecek 2 hf. McLaren 765LT'nin Pirelli lastikleri Türkiye'de üretildi 2 hf. Sosyal ağlara yönelik yeni karar resmi gazetede yayınlandı 2 hf. ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melanie Trump, koronavirüse yakalandı 2 hf. MSI dünyanın ilk yapay zeka destekli monitör serisine başlıyor 3 hf. Avrupa Birliği reklam yazılımlarının kaldırılabilir olmasını istiyor 3 hf. Xbox Series X satışa sunulmadan zamlandı 3 hf. Powerpod isimli proje, şehir hayatı için güvenli ve güçlü temiz enerji çözümüyle geliyor 3 hf. ARM işlemcili Windows 10 PC’lere x64 uygulama desteği geliyor 3 hf. Google güvenilir haberler için yayıncılara 1 milyar dolar yatırım yapacak 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor Sonraki ARM tabanlı yeni Surface Pro X verimliliğe odaklanıyor 3 hf. Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek 3 hf. Microsoft Surface Laptop Go hem ele hem de cebe sığıyor 3 hf. Sosyal medya yasasının tüm maddeleri bugün yürürlüğe girdi 3 hf. GitHub, güvenlik açıklarını bulan kod tarama aracını ücretsiz olarak kullanıma açtı 3 hf. Chromecast artık biraz daha televizyon gibi 3 hf. 2021'de Türkiye'ye gelmesi beklenen elektrikli otomobiller 3 hf. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ağustos 2020'de yüzde 165 arttı 3 hf. TCL marka TV'ler Türkiye'de satışa çıktı 3 hf. Singapur Havayolları, yerde bekleyen A380’lerden birini restorana çevirme kararı aldı 3 hf. Google Play Filmler ve TV uygulaması değişiyor 3 hf. Cooler Master hafiflik odaklı bir oyuncu faresi duyurdu 3 hf. Bakan Koca açıkladı: Günlük vaka tablosuna sadece belirti gösteren hastalar ekleniyor 3 hf. SanDisk dayanıklılık odaklı yeni SSD sürücülerini duyurdu 3 hf. Apple tarihindeki en büyük iPhone geliyor: iPhone 12 Pro Max 3 hf. PlayStation Store’da yüzde 70 varan indirimler başladı 3 hf. Marshall’ın yeni kulaklığı 80 saate kadar kullanılabiliyor 3 hf. Keenetic Viva router'ı inceledik 3 hf. 2021 Volkswagen Phideon, yeni tasarımı ve özellikleriyle Pekin'de görücüye çıktı 3 hf. AMD Ryzen 5000 işlemciler geliyor | Zen 3 coşturuyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız