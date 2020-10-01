Google Pixel 5, güçlü kamera özellikleriyle geliyor

Tam Boyutta Gör

Google'ın, 'Made by Google' etkinliğinde tanıttığı akıllı telefonu Pixel 5, sunduğu kamera özellikleriyle dikkat çekeceğe benziyor. Etkinlikte Google, telefonun teknik detaylarına bir ön bakış sunarken telefonun kamera özelliklerine dair ayrıntıları da paylaştı.

Teknoloji devi Google'ın en yeni telefonu Pixel 5, ikili arka kamera kurulumu ve önde tek kamerasıyla gelecek. Google Pixel 5'in arka kamera kurulumunda, f/ 1.7 diyafram açıklığına ve 77 derece görüş alanı sahip 12,2 MP çift piksel lens ve ƒ / 2.2 diyafram açıklığına ve 107 derece görüş alanına sahip 16 MP ultra geniş sensör yer alacak. Önde ise f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 8MP sabit odaklı lens bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Google, Facebook ve Twitter CEO'larına mahkeme celbi gönderilecek"

Google ayrıca 'Made by Google' etkinliğinde, Pixel 5 ile çekilmiş fotoğraflara da yer verdi.

İlginizi Çekebilir

Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza

Google Pixel 5 kamera özellikleri

Google Pixel 5, Gece Görüşü ve Portre özelliklerine sahip. Telefonu, çoğu diğer akıllı telefonlardan ayıran en belirgin kamera özelliği Gece Görüşü modunda portre çekimlere olanak tanıyor oluşu. Kullanıcılar, Pixel 5'in bu özelliği sayesinde karanlık ortamlarda portre çekimler yapabilecekler.

Google Pixel 5'te, daha doğru aydınlatılmış fotoğraflar için temelinde daha yüksek ve daha düşük pozlama seviyelerinde çekilmiş fotoğrafların kullanıldığı "basamaklı HDR +" teknolojisine sahip olacak.

Super Res Zoom ile Google Pixel 5, telefoto lensi olmamasına rağmen uzaktaki bir şeyi daha net çekebilecek. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı bir sensör yer alacak.

Google Pixel 5'in video çekim tarafında 3 mod bulunuyor: Kilitli, Aktif ve Sinematik Pan. Telefon, Sinematik Pan modunda temelde 60 fps'de çekim yapıyor ve ardından daha pürüzsüz, daha dramatik videolar oluşturmak için videoyu 2X yavaşlatıyor.

Google Pixel 5 teknik özellikleri

Ekran : 1080 x 2340 piksel, 90 Hz yenileme hızı, 6 inç

: 1080 x 2340 piksel, 90 Hz yenileme hızı, 6 inç İşletim sistemi : Android 11

: Android 11 Yonga seti : Snapdragon 765G (Sekiz çekirdekli (1x2.4 GHz Kryo 475 ve 1x2.2 GHz Kryo 475 ve 6x1.8 GHz Kryo 475))

: Snapdragon 765G (Sekiz çekirdekli (1x2.4 GHz Kryo 475 ve 1x2.2 GHz Kryo 475 ve 6x1.8 GHz Kryo 475)) GPU : Adreno 620

: Adreno 620 Dahili hafıza/RAM : 128 GB / 8 GB

: 128 GB / 8 GB Arka kamera : f / 1.7, 77 derece, 12.2 MP + f / 2.2, 107 derece, 16 MP

: f / 1.7, 77 derece, 12.2 MP + f / 2.2, 107 derece, 16 MP Ön kamera : f / 2, 8 MP

: f / 2, 8 MP Batarya : 4.080 mAh, 18W hızlı şarj

: 4.080 mAh, 18W hızlı şarj Ağırlık : 151 gram

: 151 gram Boyutlar: 144,7 x 70,4 x 8 mm

Google'ın paylaştığı, Pixel 5 ile çekilmiş fotoğraflara galeriden ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.