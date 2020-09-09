Google Pixel 5 ilk kez canlı olarak görüntülendi

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Meksikalı blog yazarı Jose Antonio Ponton, Google Pixel 5'in ilk canlı fotoğraflarını Twitter hesabında yayınladı. Görüntüler GD1YQ model numaralı bir prototip cihazı gösteriyor. Tasarım olarak kısa süre önce tanıtılan Pixel 4a'ya benzediğini söyleyebiliriz.

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Akıllı telefon kompakt boyutlarda plastik kasa ve delikli ekrana sahip. Arka panelinde parmak izi tarayıcısının yanı sıra iki görüntü sensörü ve LED flaş içeren bir kamera modülü yer alıyor.

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Görüntülerde 5s modeli var

Çalışır şekilde görüntülenen telefonun ekranı açık. Cihaz ismi "Pixel 5s" olarak görünüyor. Daha önce Pixel 5 serisi kapsamında iki model çıkacağı bildirilmişti. Aralarındaki temel fark Pixel 5s'in 5G mmWave aralığını desteklemesi olacak.

Google Pixel 5'in Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden güç alması bekleniyor. Akıllı telefon 90 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekran, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelecek. Ayrıca 15 watt kablosuz şarj ve 5 watt ters şarj özellikli 4.000 mAh pil içerecek.

https://twitter.com/japonton/status/1303517347647352833

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