Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı

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Slashleaks, Google'ın yeni akıllı telefonun ilk görüntüsünü yayınladı. Görselin patent belgelerinden alınmış Google Pixel 6 modeline ait olduğu kuvvetle muhtemel.

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iPhone 13 ile rekabete girecek

Görselin sol tarafında, ekranın sol üst köşesinde bir kamerası olan bir Google Pixel 5 görüyoruz. Hemen sağda ise Google Pixel 6'nın şematik resimleri mevcut. Görsel selfie kamerası için ekranda kesik veya delik olmayan bir akıllı telefonu gösteriyor. Bu da tıpkı ZTE Axon 20 5G modelinde olduğu gibi ön kameranın ekranın altına gizleneceği anlamına geliyor diyebiliriz. Ancak analistlere göre Google'ın ekran altı kamerası yüksek kalitede fotoğraflar çekebilecek yeni nesil bir sensöre sahip olacak.

Tam Boyutta Gör

Ek olarak Pixel 6'nın ince çerçevelere ve tasarımı Google Pixel 5 ile neredeyse aynı olan bir ana kamera modülüne sahip olacağı görülüyor. Sensör sayısının da aynı şekilde iki olması muhtemel. Akıllı telefonun resmi sunumunun 2021 sonbaharında yapılması bekleniyor ve Google Pixel 6'nın yeni nesil iPhone'lar ile rekabet edeceğini de belirtmemiz gerek. Zira iPhone 13 serisi Eylül 2021'de tanıtılacak.

https://www.gizchina.com/2020/12/25/the-first-photo-of-the-pixel-6-with-a-sub-screen-camera-has-appeared/

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