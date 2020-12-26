Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı

    Teknoloji devi Google'ın önümüzdeki sonbaharda piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefon modeli Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızmış durumda.
    2 sa.
    726
    28
    5
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Slashleaks, Google'ın yeni akıllı telefonun ilk görüntüsünü yayınladı. Görselin patent belgelerinden alınmış Google Pixel 6 modeline ait olduğu kuvvetle muhtemel.

    Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı"

    iPhone 13 ile rekabete girecek

    Görselin sol tarafında, ekranın sol üst köşesinde bir kamerası olan bir Google Pixel 5 görüyoruz. Hemen sağda ise Google Pixel 6'nın şematik resimleri mevcut. Görsel selfie kamerası için ekranda kesik veya delik olmayan bir akıllı telefonu gösteriyor. Bu da tıpkı ZTE Axon 20 5G modelinde olduğu gibi ön kameranın ekranın altına gizleneceği anlamına geliyor diyebiliriz. Ancak analistlere göre Google'ın ekran altı kamerası yüksek kalitede fotoğraflar çekebilecek yeni nesil bir sensöre sahip olacak.

    Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ek olarak Pixel 6'nın ince çerçevelere ve tasarımı Google Pixel 5 ile neredeyse aynı olan bir ana kamera modülüne sahip olacağı görülüyor. Sensör sayısının da aynı şekilde iki olması muhtemel. Akıllı telefonun resmi sunumunun 2021 sonbaharında yapılması bekleniyor ve Google Pixel 6'nın yeni nesil iPhone'lar ile rekabet edeceğini de belirtmemiz gerek. Zira iPhone 13 serisi Eylül 2021'de tanıtılacak.



    https://www.gizchina.com/2020/12/25/the-first-photo-of-the-pixel-6-with-a-sub-screen-camera-has-appeared/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 (X Y) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mart Nisan 2021 de Pro modeli cikacak ;)

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ibo-wan 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yahu şu öndeki ucube nokta kameralardan bi kurtulamadık
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guaire (Tayfun ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu iPhone'lar ile kıyaslamak mümkün değil. Pixel 4 dahil neyse de, ondan sonra hepten havlu attılar.

    Yapmış olmak için yapıyorlar.

    Orta seviye yapmaları da sorun değil aslında, ama onu bile tam yapamıyorlar.

    Bir kere dünya çapında bir satış ağları yok. Çıkış zamanlamaları hep yanlış. Trendleri de hiç takip etmiyorlar. Yıl olmuş 2020, hala arkada konumlu parmak izi tarayıcı ile çıkış yapıyorlar. Yazılımlarına güvenip kamera donanımını hiç güncellemediler.

    Diğer Android üreticileri ile rekabete girmek istemiyorlardır belki de, o zaman niye Nexus serisini bitirdin, niye donanım bölümünü geliştireceğim diye HTC'yi aldın, niye Amerika'da büyük reklam kampanyalarına para döktün diye sorarlar.

    Milyon takipçili Youtuberlara para yediriyorlar, onlar da Pixel gazı veriyor.

    Eskiden Nexus'u developerlar için yapıyoruz diyorlardı.

    HTC'nin adamlarının kendine hayrı olsa batmazdı zaten. Batan geminin mallarıyla ihya olacaktı yersek. Yok telefonu sıkmakmış, yok telefonun üstünden el hareketleri yapmakmış... Gereksiz gereksiz işler peşinde koşmalar... Adamlar aynı HTC aptallığı ile 2019 yılının en aptalca tasarımına imza attılar. 1000 dolarlık telefon satmaya çalışıp içine taş çatlasa 10-15 dolar maliyeti olacak ekstra kamera donanımını koymayıp yazılımlarını piç ettiler.

    İspatlayamam, ama Google içinde karar verme mekanizmalarındaki önemli birilerinin bu telefonların çok satmasını istemediğine yemin edebilirim.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Guaire
    Kesinlikle katılıyorum ilk Pixel serisi telefonları iPhone Samsung vb. ile kıyaslıyorduk hatta ABD'den getirtmeyi falan bile düşünmüşlüğüm olmuştu son telefonları ise cidden çöp
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ALKAMB (Murat ALKAMB) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de satışı olmayan telefonlar...

    ( Rüya yada masal gibi : )
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 dk. Haftalık Dizi Önerisi 07: What We Do in The Shadow 52 dk. Metolazonun yuvarlak solucanlarda ömrü uzattığı tespit edildi 1 sa. OnePlus, 2021'in başlarında ilk akıllı saatini piyasaya sürecek 1 sa. Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi açıldı 1 sa. Epic Games Launcher Ryzen işlemcileri 20 dereceye kadar sıcak çalıştırıyor 2 sa. 89 TL değerindeki oyun My Time At Portia, Epic Games'te ücretsiz 2 sa. Tasarımı Tom Ford imzası taşıyan Oppo X ortaya çıktı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı Sonraki Samsung Galaxy S21 serisinin Avrupa fiyatları ortaya çıktı 3 sa. Trafik cezalarında düzenleme: Tutanaklar e-posta adresine gönderilecek 4 sa. Huawei'nin Kirin 990 işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı yolda 4 sa. Batman'in öldüğü bir evrende geçen oyun Gotham Knights'ın çıkış tarihi belli olmuş olabilir 5 sa. Meizu yeni alt markasını tanıtmaya hazırlanıyor: Lipro 5 sa. Samsung’un akıllı telefon satışları 9 yıl içerisindeki en düşük seviyeyi gördü 6 sa. Resmen açıklandı: Xiaomi Mi 11'in kutusundan şarj cihazı çıkmayacak 6 sa. Anlaşma imzalandı: Türkiye 4.5 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı aldı 7 sa. Japon oyun geliştiriciler 2020'nin en iyi oyunu olarak Ghost of Tsushima'yı seçti 7 sa. Huawei, eski amiral gemisi cihazları için EMUI 11 ve Magic UI 4.0 açık beta programını başlattı 8 sa. Elektronik eşyalarda taksit değişikliği Resmi Gazete’de 8 sa. Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır 8 sa. Toyota, iki kişilik kompakt elektrikli aracı C+Pod'u satışa sundu 9 sa. Saniyeler içinde stokları tükenen PS5 bugün yeniden Amazon.com.tr'de satışta! (Tükendi) 9 sa. Apple, küçük işletmelere daha düşük App Store komisyonu sunmaya başladı 10 sa. Dijital sağlık pasaportu hayatımıza giriyor 10 sa. Samsung Galaxy Z Fold 3 render görüntüleri, telefonun muhtemel iki farklı tasarımını ortaya koyuyor 11 sa. Popüler mobil oyun Doodle Jump'ın devam oyunu iOS için yayınlandı 12 sa. Galaxy A72 daha düşük bir yonga seti ile gelecek 12 sa. Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız