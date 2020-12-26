Google Pixel 6'nın ilk görüntüsü internete sızdırıldı

Slashleaks, Google'ın yeni akıllı telefonun ilk görüntüsünü yayınladı. Görselin patent belgelerinden alınmış Google Pixel 6 modeline ait olduğu kuvvetle muhtemel.
Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G hayal kırıklığı yarattı"
iPhone 13 ile rekabete girecek
Görselin sol tarafında, ekranın sol üst köşesinde bir kamerası olan bir Google Pixel 5 görüyoruz. Hemen sağda ise Google Pixel 6'nın şematik resimleri mevcut. Görsel selfie kamerası için ekranda kesik veya delik olmayan bir akıllı telefonu gösteriyor. Bu da tıpkı ZTE Axon 20 5G modelinde olduğu gibi ön kameranın ekranın altına gizleneceği anlamına geliyor diyebiliriz. Ancak analistlere göre Google'ın ekran altı kamerası yüksek kalitede fotoğraflar çekebilecek yeni nesil bir sensöre sahip olacak.
Ek olarak Pixel 6'nın ince çerçevelere ve tasarımı Google Pixel 5 ile neredeyse aynı olan bir ana kamera modülüne sahip olacağı görülüyor. Sensör sayısının da aynı şekilde iki olması muhtemel. Akıllı telefonun resmi sunumunun 2021 sonbaharında yapılması bekleniyor ve Google Pixel 6'nın yeni nesil iPhone'lar ile rekabet edeceğini de belirtmemiz gerek. Zira iPhone 13 serisi Eylül 2021'de tanıtılacak.
https://www.gizchina.com/2020/12/25/the-first-photo-of-the-pixel-6-with-a-sub-screen-camera-has-appeared/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yapmış olmak için yapıyorlar.
Orta seviye yapmaları da sorun değil aslında, ama onu bile tam yapamıyorlar.
Bir kere dünya çapında bir satış ağları yok. Çıkış zamanlamaları hep yanlış. Trendleri de hiç takip etmiyorlar. Yıl olmuş 2020, hala arkada konumlu parmak izi tarayıcı ile çıkış yapıyorlar. Yazılımlarına güvenip kamera donanımını hiç güncellemediler.
Diğer Android üreticileri ile rekabete girmek istemiyorlardır belki de, o zaman niye Nexus serisini bitirdin, niye donanım bölümünü geliştireceğim diye HTC'yi aldın, niye Amerika'da büyük reklam kampanyalarına para döktün diye sorarlar.
Milyon takipçili Youtuberlara para yediriyorlar, onlar da Pixel gazı veriyor.
Eskiden Nexus'u developerlar için yapıyoruz diyorlardı.
HTC'nin adamlarının kendine hayrı olsa batmazdı zaten. Batan geminin mallarıyla ihya olacaktı yersek. Yok telefonu sıkmakmış, yok telefonun üstünden el hareketleri yapmakmış... Gereksiz gereksiz işler peşinde koşmalar... Adamlar aynı HTC aptallığı ile 2019 yılının en aptalca tasarımına imza attılar. 1000 dolarlık telefon satmaya çalışıp içine taş çatlasa 10-15 dolar maliyeti olacak ekstra kamera donanımını koymayıp yazılımlarını piç ettiler.
İspatlayamam, ama Google içinde karar verme mekanizmalarındaki önemli birilerinin bu telefonların çok satmasını istemediğine yemin edebilirim.
( Rüya yada masal gibi : )