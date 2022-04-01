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    Google Pixel 6a'nın kutusu sızdırıldı: Tasarımı ortaya çıktı

    Google'ın yakında çıkış yapacak orta sınıf telefonu Pixel 6a'nın kutusunu sızdırıldı. Ürün kutusunun üzerindeki resim cihazın amiral gemisi Pixel 6 modellerine benzeyeceğini gösteriyor.
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    Google Pixel 6a'nın kutusu sızdırıldı: Tasarımı ortaya çıktı
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    Google'ın önümüzdeki Mayıs ayında gerçekleştirilecek I/O konferansında duyurmayı planladığı Pixel 6a'nın tasarımı ortaya çıktı. Techxine internet sitesi akıllı telefonun kutusuna ait olduğu iddia edilen bir görüntü paylaştı.

    Ürün kutusu Pixel 6a'nın görünüş olarak amiral gemisi Pixel 6'ya benzeyeceğini gösteriyor. Akıllı telefonun tasarımı ilk olarak geçen Kasım ayında internete düşmüştü. Google'ın yeni bütçe dostu Pixel telefonunun özellikleri hakkında da bazı bilgiler var.

    Google Pixel 6a'nın kutusu sızdırıldı: Tasarımı ortaya çıktı
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    Pixel 6a hakkında bilinenler

    Pixel 6a'nın Google Tensor işlemci, 6 GB RAM, 6.2 inç OLED ekran ve 5.000 mAh pil içereceği söyleniyor. Akıllı telefonda kulaklık girişinin yer almayacağı da gelen haberler arasında. Lansman için işaret edilen Google I/O konferansı 11-12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/google_pixel_6a_retail_box_allegedly_leaks_showing_new_pixel_6like_design-news-53799.php https://www.techxine.com/2022/03/exclusive-google-pixel-6a-box-image.html
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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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