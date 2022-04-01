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    Google, Privacy Sandbox için yeni kontrolleri test ediyor

    Google, Chrome için Privacy Sandbox'ın çevrimiçi reklamlar için çerez kullanımını önlemeye yönelik yeni kontollerini test etmeye başladığını duyurdu.            
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    Google, Privacy Sandbox için yeni kontrolleri test ediyor

    Google'ın web gizliliğini iyileştirmeye yardımcı olmak üzere tasarladığı girişimi Privacy Sandbox için yeni kontrolleri geliştiricilerle test etmeye başlıyor. Şirketin 'başlangıç denemeleri' olarak adlandırdığı yeni kontroller, reklam alaka düzeyi ve ölçümüne yardımcı olacak.

    Reklam gösteriminde yeni yöntemler

    Google, çerez kullanmadan hedefli reklamlar sunmaya yönelik çabalarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni başlangıç denemeleriyle Konular, FLEDGE ve İlişkilendirme Raporlama olmak üzere üç başlıkla çalışmalarını daha fazla kişiyle genişletiyor.

    Chrome Privacy Sandbox için sunulan bu üç başlık, birleşik bir şekilde test edilebileceği gibi hangisinin uygulanmak istendiğine göre de seçilebilecek. Teknoloji devi, kullanıcıların 'kendileriyle ilişkili ilgi alanlarını görmelerine ve yönetmelerine veya denemeleri tamamen kapatmalarına” izin vereceğini belirtiyor.

    Google, doğru hesaplanmış geri dönüşlerin alınabilmesi için test süresinin normalden birazdan daha uzun tutulabileceğini söylüyor. Bununla birlikte şirket, geri dönüşlere göre denemeleri kararlı bir Chrome sürümüyle genişletecek.

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    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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