Google'ın web gizliliğini iyileştirmeye yardımcı olmak üzere tasarladığı girişimi Privacy Sandbox için yeni kontrolleri geliştiricilerle test etmeye başlıyor. Şirketin 'başlangıç denemeleri' olarak adlandırdığı yeni kontroller, reklam alaka düzeyi ve ölçümüne yardımcı olacak.

Reklam gösteriminde yeni yöntemler

Google, çerez kullanmadan hedefli reklamlar sunmaya yönelik çabalarını geliştirmeye devam ediyor. Şirket, yeni başlangıç denemeleriyle Konular, FLEDGE ve İlişkilendirme Raporlama olmak üzere üç başlıkla çalışmalarını daha fazla kişiyle genişletiyor.

Chrome Privacy Sandbox için sunulan bu üç başlık, birleşik bir şekilde test edilebileceği gibi hangisinin uygulanmak istendiğine göre de seçilebilecek. Teknoloji devi, kullanıcıların 'kendileriyle ilişkili ilgi alanlarını görmelerine ve yönetmelerine veya denemeleri tamamen kapatmalarına” izin vereceğini belirtiyor.

Chrome 100 yayınlandı: Yeni logo kullanıma sunuldu 1 gün önce eklendi

Google, doğru hesaplanmış geri dönüşlerin alınabilmesi için test süresinin normalden birazdan daha uzun tutulabileceğini söylüyor. Bununla birlikte şirket, geri dönüşlere göre denemeleri kararlı bir Chrome sürümüyle genişletecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Tarayıcılar Haberleri

Google, Privacy Sandbox için yeni kontrolleri test ediyor