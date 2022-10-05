Google Pixel 7, ultra pil tasarrufu modu ile geliyor: 72 saate kadar kullanım

Made by Google etkinliği öncesinde, Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonların tüm özellikleri sızdırıldı. Pixel 7 etkinliğine bir sürpriz kalmadı diyebiliriz.

Google Pixel Watch'ın canlı görselleri sızdırıldı 17 sa. önce eklendi

Google, yaklaşan etkinlikte 6.3 inç ve 6.7 inç ekranlı iki telefon tanıtacak. Google’ın Tensor G2 işlemcisinden güç alan Pixel 7 serisi, 128G ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunuyor. Pixel 7 Pro, birkaç özellikle düz modelden ayrışıyor. Pixel 7 Pro modeli, yalnızca daha büyük değil aynı zamanda daha yüksek çözünürlüklü ve daha akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca gerek bellek miktarı, gerek batarya kapasitesi, gerekse de kamerasıyla öne çıkan model olacak.

Pixel 7 Pro, yakın çekimler için makro odak özelliği sunacak. Pixel 7 Pro’daki süper çözünürlükte yakınlaştırma önceki model olan Pixel 6 Pro’dan çok daha iyi olacak gibi görünüyor; öyle ki artık 6x optik zoom, 30x hibrit zoom’a sahibiz. Yeni macro focus özelliği düz Pixel 7’de olmayacak. Her iki telefonda da iPhone’un sinematik moduna benzer sinematik bulanıklaştırma özelliğine sahip olacak.

Google Pixel 7 serisi, ultra güç tasarruf modu (extreme battery mode) ile gelecek. Bu mod, kullanıcıya tek şarjla 72 saate kadar kullanım süresi verecek; kullanıcı seçebilecek olsa da uygulamaların çoğu devre dışı bırakılacak. Ayarlar menüsünde ultra güç tasarruf modu seçeneği altından bu modda çalışabilecek uygulamalar seçilebilecek.

Google Pixel 7 Pro beklenen özellikleri

Ekran: 6.7 inç, 3120 x 1440 piksel, 1500 nit, 120Hz, pOLED

İşlemci: Google Tensor G2

Bellek: 12GB RAM

Depolama: 128GB / 256GB

Batarya: 5000 mAh (kablosuz şarj, ultra güç tasarruf modu)

Arka kamera: 50MP f/1.85 ana sensör, 12MP f/2.2 ultra geniş açılı sensör, 48MP f/3.5 telefoto lens, 30X zoom, 4.8x optik zoom

Ön kamera: 10.8MP f/2.2

Bağlantılar: 5G, Bluetooth 5.2, NFC, WiFi 802.11ax

Boyut: 162.9 x 76.55 x 8.9 mm

İşletim sistemi: Android 13

Dayanıklılık: IP68

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Google Pixel 7, ultra pil tasarrufu modu ile geliyor