Google Pixel Watch kutudan çıkıyor: İşte sızdırılan görseller

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Google, 6 Ekim'de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlarınıi ve uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saatini tanıtacak. Geri sayımın başladığı şu günlerde ise yeni sızdırılan resimler sayesinde akıllı saat tamamiyle ortaya çıktı.

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İşte Google Pixel Watch ile gelecek özellikler:

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Yakın bir zamanda Reddit'te yapılan bir paylaşımda Google Pixel Watch kutudan çıkmakta. Geçtiğimiz günlerde basın görselleri ortaya çıkan saatin bolca kayış seçeneği olması beklenirken saatin özellikleri arasında kalp atış hızı sensörü, uyku ve stres izleme işlevi, EKG fonksiyonu, Corning Gorilla Glass koruyucu cam ve 5 ATM suya dayanıklılık gibi özelliklerin olması bekleniyor.

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Yukarıdaki sızdırılan görselde Pixel Watch, Apple Watch bir saat ile karşılaştırılmakta. Benzer boyutlara sahip cihazlardan Pixel Watch'un işletim sistemi sürümü ise kutunun bir tarafında hem "Wear OS by Google" hem de "Hey Google" yazıları ile birlikte Wear OS 3.5 olarak listelenmekte.

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Daha önce sızdırılan bilgilere göreyse Google Pixel Watch'un Wi-Fi versiyonu Avrupa ülkelerinde 380 euro'ya LTE destekli varyantı ise 420 euro gibi bir fiyata satılabilir. Akıllı saatin bazı ülkelerde ilk Pixel 7 Pro müşterilerine hediye olarak verileceği de sızdırılan haberler arasında.

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