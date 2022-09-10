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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun renk seçenekleri ortaya çıktı

    Geçtiğimiz günlerde 6 Ekim etkinliğinin duyurusunun bir parçası olarak Tensor G2 markasını doğrulayan Google ayrıca Pixel 7 ve 7 Pro'nun renk seçeneklerini ortaya çıkardı.
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    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun renk seçenekleri açıklandı
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    Her yıl düzenlenen Google I/O Geliştirici Konferansı’nda Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’yu ilk kez gösterdi. 6 Ekim'de gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak olan Pixel 7 serisi, Google'ın yeni nesil Tensor G2 SoC'si tarafından desteklenecek.

    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun renk seçenekleri geçtiğimiz günlerde şirket tarafından ortaya çıktı. Yaklaşan her iki telefon da her biri üç farklı renk seçeneğiyle gelecek. Yayınlanan görüntüler ayrıca iki modelin arka kamera çubuklarındaki ufak farklılıkları da gözler önüne seriyor.

    İşte Google Pixel 7'nin renk seçenekleri:

    Google Pixel 7, Obsidyen, Kar ve Limon Otu olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. Pixel 7'nin, 1080x2400 çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi bekleniyor.

    Google Pixel 7, Pixel 6'dan biraz daha küçük olacak ve bu nedenle ekran paneli 1 mm daha dar ve 2 mm daha kısa olacak. 

    İşte Google Pixel 7 Pro'nun renk seçenekleri:

    Google Pixel 7 Pro, Obsidyen, Kar ve Yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle 6 Eylül'deki etkinlikte piyasaya sürülecek. Pixel 7 Pro'nun 1440x3120 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmesi tahmin ediliyor.

    Google Pixel 7 Pro'nun boyutunun Pixel 6 Pro'nunkiyle aynı olması bekleniyor. Ayrıca Pixel 7 Pro'nun ekran panelinin Pixel 6 Pro'nun geliştirilmiş bir versiyonuyla sonuçlanabileceği tahmin ediliyor. Çözünürlük ve yenileme hızı zaten aynı kaldığından dolayı parlaklık, güç tüketimi gibi konularda iyileştirmeler yapılacağı tahmin ediliyor.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 2 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 3 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 3 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 6 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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