Vivo Y75s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Vivo, bu yılın başlarındaDimensity 700 ile güçlendirilmiş Y75 5G'yi duyurdu ve birkaç ay sonra Helio G96 ile güçlendirilmiş Y75 4G'yi tanıttı. Bugün ise şirket Y75s 5G'yi tanıtarak Y serisini genişletti.
İşte Vivo Y75s 5G'nin teknik özellikleri
60 Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç FHD+ LCD ekranla gelen telefon MediaTek Dimensity 700 SoC tarafından desteklenmekte. 12 GB'a kadar RAM seçeneği bulunan cihaz 256 GB depolamaya sahip. Ayrıca cihaz 64 megapiksel birincil kamera tarafından yönetilen üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 12 yerine Android 11 tabanlı OriginOS Ocean ile kutudan çıkmakta.
- Ekran: 6.58 inç FHD+ LCD 60Hz yenileme hızı
- Boyut ve ağırlık: 163.95x75.3x8.5mm, 193g
- İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC
- Hafıza: 256 GB
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Bağlantı: çift SIM, Bluetooth v5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C
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@gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...
Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler