Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo Y75s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Vivo'nun yeni akıllı telefonu Vivo Y75s 5G tanıtıldı. İki farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülen telefon, MediaTek Dimensity 700 SoC'den güç almakta. İşte detaylar:
    Oy Ver

    Vivo Y75s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Vivo, bu yılın başlarındaDimensity 700 ile güçlendirilmiş Y75 5G'yi duyurdu ve birkaç ay sonra Helio G96 ile güçlendirilmiş Y75 4G'yi tanıttı. Bugün ise şirket Y75s 5G'yi tanıtarak Y serisini genişletti.

    İşte Vivo Y75s 5G'nin teknik özellikleri

    60 Hz yenileme hızına sahip 6.58 inç FHD+ LCD ekranla gelen telefon MediaTek Dimensity 700 SoC tarafından desteklenmekte. 12 GB'a kadar RAM seçeneği bulunan cihaz 256 GB depolamaya sahip. Ayrıca cihaz 64 megapiksel birincil kamera tarafından yönetilen üçlü arka kamera kurulumuna sahip. Yazılım tarafında ise cihaz, Android 12 yerine Android 11 tabanlı OriginOS Ocean ile kutudan çıkmakta.

    Vivo Y75s 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.58 inç FHD+ LCD 60Hz yenileme hızı
    • Boyut ve ağırlık: 163.95x75.3x8.5mm, 193g
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC
    • Hafıza: 256 GB
    • Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
    • Ön kamera: 8 MP
    • Batarya: 5.000 mAh
    • Bağlantı: çift SIM, Bluetooth v5.1, 3,5 mm kulaklık girişi, USB Type-C
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Profil resmi
    Whisper 2 saat önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 2 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y21
    Vivo Y21
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız