Google Pixel 7 serisi, yeni kamera özellikleriyle geliyor

Google, yeni telefonlarını 6 Ekim'de tanıtacak. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun tasarım çizgilerini ortaya çıkaran tanıtım videoları ve görsellerin ardından tüm teknik özelliklerini yansıtan karşılaştırma tablosu paylaşıldı. İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun özellikleri:
Tayvan’daki bir operatör aracılığıyla Google’ın yakın zamanda tanıtacağı yeni telefonlarının tüm özellikleri ortaya çıktı. 6.7 inç QHD+ 120Hz ekranlı Pixel 7 Pro ve 6.3 inç FHD+ 90Hz ekranlı Pixel 7, Tensor G2 işlemciden güç alıyor. Pro’da 12GB RAM bulunurken düz modelde 8GB RAM bulunuyor. 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle gelen Pixel 7 serisinde biyometrik doğrulama olarak parmak izi sensörü ve yüz kilidi açma kullanılıyor.
Pixel 7 özellikleri sayfasına göre, düz model önceki nesle kıyasla hemen hemen aynı kamera özellikleriyle gelecek; 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens yok. Öne bakan kamera ise 10.8MP. Pixel 7 Pro’da ise 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kameraya ek olarak 48MP telefoto kamera yer alıyor. Ön kamera Pro modelde de 10.8MP. Pixel 7 Pro’nun 4x yerine 5x telefoto lense sahip olacağı iddia ediliyor.
Movie Motion Blur ve Macro Focus
Movie Motion Blur ve Macro Focus, Pixel 7 Pro modeline özel kamera özellikleri arasında olacak. Bu özelliklerin detaylarını bilmiyoruz ancak Movie Motion Blur, Apple’ın sinematik moduna benzer bir mod olabilir. Macro Focus, telefoto lensi makro lens olarak kullanan bir mod olabilir.
|-
|Google Pixel 7 Pro
|Google Pixel 7
|Ekran
|6.7 inç LTPO QHD+, 120Hz
|6.3 inç FHD+, 90Hz
|Kamera
|
48MP telefoto lens
5x optik zoom
LDAF
50MP geniş açılı lens
12MP ultra geniş açılı lens
10.8MP ön kamera, 4K video kaydı
Macro Focus
Yüksek çözünürlük 30x zoom
Real Tone
Movie Motion Blur
|
-
-
LDAF
50MP geniş açılı lens
12MP ultra geniş açılı lens
10.8MP ön kamera, 4K video kaydı
-
Yüksek çözünürlük 8x zoom
Real Tone
Movie Motion Blur
|Bellek
|12GB RAM
|8GB RAM
|Depolama
|256GB / 128GB
|256GB / 128GB
|İşlemci
|Google Tensor G2
|Google Tensor G2
|Batarya
|
24 saatten fazla pil ömrü
Kablolu ve kablosuz hızlı şarj
|
24 saatten fazla pil ömrü
Kablolu ve kablosuz hızlı şarj
|Su ve toza dayanıklılık
|IP68
|IP68
|Ekran kilidi açma
|
Yüz kilidi açma
Parmak izi okuyucu
|
Yüz kilidi açma
Parmak izi okuyucu
|Titan M2 güvenlik çipi
|Var
|Var
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum