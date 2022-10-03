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    Google Pixel 7 serisi, yeni kamera özellikleriyle geliyor

    Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro’nun teknik özellikleri sızdırıldı. Pixel 7 serisi kamera özellikleri ile konuşulacak gibi.                                         
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    Google Pixel 7 Pro özellikleri

    Google, yeni telefonlarını 6 Ekim'de tanıtacak. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun tasarım çizgilerini ortaya çıkaran tanıtım videoları ve görsellerin ardından tüm teknik özelliklerini yansıtan karşılaştırma tablosu paylaşıldı. İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun özellikleri:

    Tayvan’daki bir operatör aracılığıyla Google’ın yakın zamanda tanıtacağı yeni telefonlarının tüm özellikleri ortaya çıktı. 6.7 inç QHD+ 120Hz ekranlı Pixel 7 Pro ve 6.3 inç FHD+ 90Hz ekranlı Pixel 7, Tensor G2 işlemciden güç alıyor. Pro’da 12GB RAM bulunurken düz modelde 8GB RAM bulunuyor. 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle gelen Pixel 7 serisinde biyometrik doğrulama olarak parmak izi sensörü ve yüz kilidi açma kullanılıyor.

    Pixel 7 özellikleri sayfasına göre, düz model önceki nesle kıyasla hemen hemen aynı kamera özellikleriyle gelecek; 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens yok. Öne bakan kamera ise 10.8MP. Pixel 7 Pro’da ise 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kameraya ek olarak 48MP telefoto kamera yer alıyor. Ön kamera Pro modelde de 10.8MP. Pixel 7 Pro’nun 4x yerine 5x telefoto lense sahip olacağı iddia ediliyor.

    Movie Motion Blur ve Macro Focus

    Movie Motion Blur ve Macro Focus, Pixel 7 Pro modeline özel kamera özellikleri arasında olacak. Bu özelliklerin detaylarını bilmiyoruz ancak Movie Motion Blur, Apple’ın sinematik moduna benzer bir mod olabilir. Macro Focus, telefoto lensi makro lens olarak kullanan bir mod olabilir.

    Google Pixel 7 vs Pixel 7 Pro karşılaştırması
    - Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7
    Ekran 6.7 inç LTPO QHD+, 120Hz 6.3 inç FHD+, 90Hz
    Kamera

    48MP telefoto lens

    5x optik zoom

    LDAF

    50MP geniş açılı lens

    12MP ultra geniş açılı lens

    10.8MP ön kamera, 4K video kaydı

    Macro Focus

    Yüksek çözünürlük 30x zoom

    Real Tone

    Movie Motion Blur

    -

    -

    LDAF

    50MP geniş açılı lens

    12MP ultra geniş açılı lens

    10.8MP ön kamera, 4K video kaydı

    -

    Yüksek çözünürlük 8x zoom

    Real Tone

    Movie Motion Blur
    Bellek 12GB RAM 8GB RAM
    Depolama 256GB / 128GB 256GB / 128GB
    İşlemci Google Tensor G2 Google Tensor G2
    Batarya

    24 saatten fazla pil ömrü

    Kablolu ve kablosuz hızlı şarj

    24 saatten fazla pil ömrü

    Kablolu ve kablosuz hızlı şarj
    Su ve toza dayanıklılık IP68 IP68
    Ekran kilidi açma

    Yüz kilidi açma

    Parmak izi okuyucu

    Yüz kilidi açma

    Parmak izi okuyucu
    Titan M2 güvenlik çipi Var Var

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 6 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 6 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

    Profil resmi
    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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