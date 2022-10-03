Google Pixel 7 serisi, yeni kamera özellikleriyle geliyor

Google, yeni telefonlarını 6 Ekim'de tanıtacak. Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun tasarım çizgilerini ortaya çıkaran tanıtım videoları ve görsellerin ardından tüm teknik özelliklerini yansıtan karşılaştırma tablosu paylaşıldı. İşte Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun özellikleri:

Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı 20 sa. önce eklendi

Tayvan’daki bir operatör aracılığıyla Google’ın yakın zamanda tanıtacağı yeni telefonlarının tüm özellikleri ortaya çıktı. 6.7 inç QHD+ 120Hz ekranlı Pixel 7 Pro ve 6.3 inç FHD+ 90Hz ekranlı Pixel 7, Tensor G2 işlemciden güç alıyor. Pro’da 12GB RAM bulunurken düz modelde 8GB RAM bulunuyor. 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleriyle gelen Pixel 7 serisinde biyometrik doğrulama olarak parmak izi sensörü ve yüz kilidi açma kullanılıyor.

Pixel 7 özellikleri sayfasına göre, düz model önceki nesle kıyasla hemen hemen aynı kamera özellikleriyle gelecek; 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açılı kamera ve telefoto lens yok. Öne bakan kamera ise 10.8MP. Pixel 7 Pro’da ise 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kameraya ek olarak 48MP telefoto kamera yer alıyor. Ön kamera Pro modelde de 10.8MP. Pixel 7 Pro’nun 4x yerine 5x telefoto lense sahip olacağı iddia ediliyor.

Movie Motion Blur ve Macro Focus

Movie Motion Blur ve Macro Focus, Pixel 7 Pro modeline özel kamera özellikleri arasında olacak. Bu özelliklerin detaylarını bilmiyoruz ancak Movie Motion Blur, Apple’ın sinematik moduna benzer bir mod olabilir. Macro Focus, telefoto lensi makro lens olarak kullanan bir mod olabilir.

Google Pixel 7 vs Pixel 7 Pro karşılaştırması - Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Ekran 6.7 inç LTPO QHD+, 120Hz 6.3 inç FHD+, 90Hz Kamera 48MP telefoto lens 5x optik zoom LDAF 50MP geniş açılı lens 12MP ultra geniş açılı lens 10.8MP ön kamera, 4K video kaydı Macro Focus Yüksek çözünürlük 30x zoom Real Tone Movie Motion Blur - - LDAF 50MP geniş açılı lens 12MP ultra geniş açılı lens 10.8MP ön kamera, 4K video kaydı - Yüksek çözünürlük 8x zoom Real Tone Movie Motion Blur Bellek 12GB RAM 8GB RAM Depolama 256GB / 128GB 256GB / 128GB İşlemci Google Tensor G2 Google Tensor G2 Batarya 24 saatten fazla pil ömrü Kablolu ve kablosuz hızlı şarj 24 saatten fazla pil ömrü Kablolu ve kablosuz hızlı şarj Su ve toza dayanıklılık IP68 IP68 Ekran kilidi açma Yüz kilidi açma Parmak izi okuyucu Yüz kilidi açma Parmak izi okuyucu Titan M2 güvenlik çipi Var Var

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Google Pixel 7 ve Pixel 7 Pro özellikleri sızdırıldı