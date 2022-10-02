Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı

Arama devi Google, 6 Ekim'de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemilerini ve uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saatini tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala OnLeaks takma adıyla tanıdığımız Steve Hemmerstoffer cihazın yüksek kaliteli basın görsellerini paylaştı.
Yayınlanan görüntüler Google Pixel Watch'u ilk kez tüm renk ve kayış çeşitleriyle gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa akıllı saati almayı düşünenler bolca seçeneğe sahip olacak. Hemmerstoffer sadece cihazın görsellerini yayınlamakla kalmadı aynı zamanda teknik özelliklerinden de bahsetti.
Google Pixel Watch neler sunacak?
Ünlü sızıntı kaynağına göre Google Pixel Watch kalp atış hızı sensörü, uyku ve stres izleme işlevi, EKG fonksiyonu, Corning Gorilla Glass koruyucu cam ve 5 ATM suya dayanıklılık gibi özellikler sunacak. Buna ek olarak cihazın fiyat etiketi de ortaya çıkmış durumda.
Daha önce sızdırılan bilgilere göre Google Pixel Watch'un Wi-Fi versiyonu Avrupa ülkelerinde 380 euro'ya satılacak. LTE destekli varyantı için ise 420 euro gibi bir fiyat konuşuluyor. Akıllı saatin bazı ülkelerde ilk Pixel 7 Pro müşterilerine hediye olarak verileceği de gelen haberler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum