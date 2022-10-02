Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı

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Arama devi Google, 6 Ekim'de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemilerini ve uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saatini tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala OnLeaks takma adıyla tanıdığımız Steve Hemmerstoffer cihazın yüksek kaliteli basın görsellerini paylaştı.

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Yayınlanan görüntüler Google Pixel Watch'u ilk kez tüm renk ve kayış çeşitleriyle gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa akıllı saati almayı düşünenler bolca seçeneğe sahip olacak. Hemmerstoffer sadece cihazın görsellerini yayınlamakla kalmadı aynı zamanda teknik özelliklerinden de bahsetti.

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Google Pixel Watch neler sunacak?

Ünlü sızıntı kaynağına göre Google Pixel Watch kalp atış hızı sensörü, uyku ve stres izleme işlevi, EKG fonksiyonu, Corning Gorilla Glass koruyucu cam ve 5 ATM suya dayanıklılık gibi özellikler sunacak. Buna ek olarak cihazın fiyat etiketi de ortaya çıkmış durumda.

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Daha önce sızdırılan bilgilere göre Google Pixel Watch'un Wi-Fi versiyonu Avrupa ülkelerinde 380 euro'ya satılacak. LTE destekli varyantı için ise 420 euro gibi bir fiyat konuşuluyor. Akıllı saatin bazı ülkelerde ilk Pixel 7 Pro müşterilerine hediye olarak verileceği de gelen haberler arasında.

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