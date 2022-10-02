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    Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı

    Google'ın ilk akıllı saati çok kısa bir süre içerisinde tanıtılacak. Lanman için geri sayım başlarken Pixel Watch'un yüksek kaliteli basın görselleri internete düştü.
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    Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı
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    Arama devi Google, 6 Ekim'de Pixel 7 ve Pixel 7 Pro amiral gemilerini ve uzun zamandır beklenen Pixel Watch akıllı saatini tanıtacak. Lansmana sayılı günler kala OnLeaks takma adıyla tanıdığımız Steve Hemmerstoffer cihazın yüksek kaliteli basın görsellerini paylaştı.

    Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı
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    Yayınlanan görüntüler Google Pixel Watch'u ilk kez tüm renk ve kayış çeşitleriyle gözler önüne seriyor. Görünüşe bakılırsa akıllı saati almayı düşünenler bolca seçeneğe sahip olacak. Hemmerstoffer sadece cihazın görsellerini yayınlamakla kalmadı aynı zamanda teknik özelliklerinden de bahsetti.

    Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı
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    Google Pixel Watch neler sunacak?

    Ünlü sızıntı kaynağına göre Google Pixel Watch kalp atış hızı sensörü, uyku ve stres izleme işlevi, EKG fonksiyonu, Corning Gorilla Glass koruyucu cam ve 5 ATM suya dayanıklılık gibi özellikler sunacak. Buna ek olarak cihazın fiyat etiketi de ortaya çıkmış durumda.

    Google Pixel Watch'un basın görselleri yayınlandı
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    Daha önce sızdırılan bilgilere göre Google Pixel Watch'un Wi-Fi versiyonu Avrupa ülkelerinde 380 euro'ya satılacak. LTE destekli varyantı için ise 420 euro gibi bir fiyat konuşuluyor. Akıllı saatin bazı ülkelerde ilk Pixel 7 Pro müşterilerine hediye olarak verileceği de gelen haberler arasında.

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    anzubesti 3 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 4 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 5 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 5 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 1 hafta önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 1 hafta önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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