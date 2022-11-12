Google Pixel 7a özellikleri sızdırıldı: Neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Pixel 7 ve Pixel 7 Pro akıllı telefonlarını tanıtan Google, serinin uygun fiyatlı modeli Pixel 7a için çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, yaklaşan telefonun önemli detayları gün yüzüne çıktı.

Google Pixel 7a'nın bilinen özellikleri

Bildirilenlere göre yaklaşan Pixel 7a, FullHD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan Samsung imzalı bir ekrana sahip olacak. Bilindiği üzere Google Pixel 6a ile ilgili en büyük şikayetlerden biri, rakiplerine kıyasla 60Hz ekran yenileme hızına sahip olmasıydı. Ancak teknoloji devi, Pixel 7a da kullanıcılardan gelen şikayetlere kulak verecek gibi gözüküyor.

Ayrıca paylaşılan bilgiler arasında Google'ın yeni modelinde ikili bir arka kamera modülü tercih edeceği yer alıyor. Bununla birlikte Pixel 7a, bir adet IMX712 ultra geniş açılı lens ve IMX787 ana kamera ile karşımıza çıkacak. Böylece yeni telefonun, selefinin IMX363 sensörüne kıyasla kamera tarafında büyük bir gelişim göstereceğini söyleyebiliriz.

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Ayrıca Pixel 7a, selefinde bulunmayan kablosuz şarj özelliğine de destek sunacak. Ancak bu şarj hızı yalnızca 5W ile limitli olacak. Bütçe dostu bir fiyatlandırma ile kullanıcıların karşısına çıkacak Pixel 7a'nın 2023 yılında tanıtılması bekleniyor.

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