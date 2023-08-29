Google, Pixel 8 ile 5 yıllık güncelleme desteğine başlayacak

5 yıl Android güncelleme desteği
Pixel 8'in beş yıllık işletim sistemi güncellemesi alması Android pazarının tam da ihtiyacı olan şey diyebiliriz. Ortaya çıkan bir rapora göre, Pixel 8 serisi beş yıllık Pixel güncellemelerini alacak ilk seri olacak. Bu kesinlikle umut verici bir şey ve yeni bir endüstri standardı belirleyecek. Samsung, Galaxy S21'den bu yana, dört büyük işletim sistemi güncellemesi vererek Google'ı bir kendi süredir kendi platformunda yeniyordu.
Google’ın böyle bir karar alması diğer Android OEM üreticiler için ne anlama geleceğini zaman gösterecek ancak özellikle Samsung’un Google’dan geride kalmayı kabul edeceği düşünülmüyor. Android güncellemeleri genel olarak hala Apple'ın iOS desteğini yakalayamamış olsa da Pixel 8, Android telefonlarda uzun zamandır eksik olan uzun ömürlülük konusunda büyük bir adım atacak. Son olarak mevcut bilgiler ışığında yeni Pixel cihazlarının Ekim ayı başında piyasaya sürüleceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.