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    Google, Pixel 8 ile 5 yıllık güncelleme desteğine başlayacak

    Belirtilenlere göre Pixel 8 telefonları Google'dan beş yıla kadar işletim sistemi güncellemeleri alacak. Bu vesileyle Google, Samsung’un yazılım desteğine geride bırakmayı başaracak.
    Google, Pixel 8 ile 5 yıllık güncelleme desteğine başlayacak Tam Boyutta Gör
    Google Pixel telefonlarının güncelleme ömrü açısından Android'in hedef bayrağı olması gerekse de durum böyle değil. Pixel 6 serisiyle birlikte üç yıllık büyük işletim sistemi güncellemesi görmeye başlasak da Google, yine de Samsung'un bir yıl ve kesinlikle Apple’ın gerisindeydi. Bununla birlikte yakında tanıtılacak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modelleriyle Google, bu durumu değiştirmeyi planlıyor.

    5 yıl Android güncelleme desteği

    Pixel 8'in beş yıllık işletim sistemi güncellemesi alması Android pazarının tam da ihtiyacı olan şey diyebiliriz. Ortaya çıkan bir rapora göre, Pixel 8 serisi beş yıllık Pixel güncellemelerini alacak ilk seri olacak. Bu kesinlikle umut verici bir şey ve yeni bir endüstri standardı belirleyecek. Samsung, Galaxy S21'den bu yana, dört büyük işletim sistemi güncellemesi vererek Google'ı bir kendi süredir kendi platformunda yeniyordu.

    Google’ın böyle bir karar alması diğer Android OEM üreticiler için ne anlama geleceğini zaman gösterecek ancak özellikle Samsung’un Google’dan geride kalmayı kabul edeceği düşünülmüyor. Android güncellemeleri genel olarak hala Apple'ın iOS desteğini yakalayamamış olsa da Pixel 8, Android telefonlarda uzun zamandır eksik olan uzun ömürlülük konusunda büyük bir adım atacak. Son olarak mevcut bilgiler ışığında yeni Pixel cihazlarının Ekim ayı başında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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