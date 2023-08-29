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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 2 TB'lık versiyonu olacak

    Amiral gemisi Samsung Galaxy S24 Ultra hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Akıllı telefonun 2 TB'a kadar dahili depolama alanıyla sunulacağına yönelik bilgiler var.

    Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 2 TB'lık versiyonu olacak Tam Boyutta Gör

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2024 yılında piyasaya süreceği amiral gemisi Galaxy S24 Ultra hakkında giderek daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak güvenilir bir kaynak merakla beklenen akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

    Revegnus (@Tech_Reve) isimli X kullanıcısına göre cihazın en üst versiyonu 2 TB depolama alanıyla gelecek. Samsung muhtemelen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonlarını piyasaya süreceği söylenen Apple'ın gerisinde kalmak istemiyor.

    Çinliler 24 GB RAM'e geçti

    Aynı kaynak temel sürümün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olabileceğini söyledi. Ayrıca cihazın 12/256 GB'lık bir varyantının da olması bekleniyor. 2 TB depolama alanıyla sunulacak modelin RAM kapasitesi belli değil. Büyük olasılıkla 16 GB olacak.

    Samsung'un şu an için akıllı telefonlarında 24 GB RAM sunan Çinli rakipleriyle bir yarışa girmesi pek olası görünmüyor. Bu telefonlardan birinin de kısa süre önce tanıtılan Realme GT5 olduğunu hatırlatalım. Cihazla ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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