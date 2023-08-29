Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 2 TB'lık versiyonu olacak

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2024 yılında piyasaya süreceği amiral gemisi Galaxy S24 Ultra hakkında giderek daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Son olarak güvenilir bir kaynak merakla beklenen akıllı telefonla ilgili bazı önemli detaylar paylaştı.

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Revegnus (@Tech_Reve) isimli X kullanıcısına göre cihazın en üst versiyonu 2 TB depolama alanıyla gelecek. Samsung muhtemelen iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'in 2 TB'lık versiyonlarını piyasaya süreceği söylenen Apple'ın gerisinde kalmak istemiyor.

Çinliler 24 GB RAM'e geçti

Aynı kaynak temel sürümün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olabileceğini söyledi. Ayrıca cihazın 12/256 GB'lık bir varyantının da olması bekleniyor. 2 TB depolama alanıyla sunulacak modelin RAM kapasitesi belli değil. Büyük olasılıkla 16 GB olacak.

Samsung'un şu an için akıllı telefonlarında 24 GB RAM sunan Çinli rakipleriyle bir yarışa girmesi pek olası görünmüyor. Bu telefonlardan birinin de kısa süre önce tanıtılan Realme GT5 olduğunu hatırlatalım. Cihazla ilgili detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

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