En iyi kameraya sahip Android telefon belli oldu: Listenin birincisi Google Pixel 8 Pro

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Google'ın yeni telefonu Google Pixel 8 Pro, yakın zamanda ekranı ve yetenekleri açısından DxOMark tarafından test edilmişti ve sonuçlar, Pixel 8 Pro'nun renk doğruluğu ve dış mekan görünürlüğüyle bir akıllı telefondaki en iyi ekrana sahip olduğunu göstermişti.

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Google Pixel 8 Pro, en iyi ekranın yanı sıra en iyi kameraya sahip Android cihaz oldu

DxOMark, yakın bir zamanda Google Pixel 8 Pro'nun kamera performansı sonuçlarını da yayınladı. Pixel 8 Pro'daki üçlü arka kamera kurulumu etkileyici puanlar elde ederek onu Android amiral gemilerindeki en yüksek puanı alan kamera oldu.

Tam Boyutta Gör OIS'li 50 MP birincil sensör, 5X optik yakınlaştırma yapabilen OIS'li 48 MP telefoto lens ve 48 MP ultra geniş lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip Google Pixel 8 Pro, DxOMark'ın kamera skor tablosunda 153 puan alarak154 puan alan iPhone 15 Pro Max'in hemen arkasında listelendi.

DxOMark'ın testinde Pixel 8 Pro ile çekilen görüntülerde cihazın neredeyse hiç deklanşör gecikmesi olmadan doğal cilt tonlarını tutarlı bir şekilde koruduğu ve hem normal kamerada hem de telefoto lenste iyi miktarda ayrıntıyı koruduğu da görüntülendi.

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Google Pixel 8 Pro, en iyi kameraya sahip Android telefon seçildi