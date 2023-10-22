En iyi kameraya sahip Android telefon belli oldu: Listenin birincisi Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro, en iyi ekranın yanı sıra en iyi kameraya sahip Android cihaz oldu
DxOMark, yakın bir zamanda Google Pixel 8 Pro'nun kamera performansı sonuçlarını da yayınladı. Pixel 8 Pro'daki üçlü arka kamera kurulumu etkileyici puanlar elde ederek onu Android amiral gemilerindeki en yüksek puanı alan kamera oldu.
DxOMark'ın testinde Pixel 8 Pro ile çekilen görüntülerde cihazın neredeyse hiç deklanşör gecikmesi olmadan doğal cilt tonlarını tutarlı bir şekilde koruduğu ve hem normal kamerada hem de telefoto lenste iyi miktarda ayrıntıyı koruduğu da görüntülendi.Kaynakça https://www.dxomark.com/google-pixel-8-pro-camera-test https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-8-pro-camera-dxomark/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.