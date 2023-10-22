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    En iyi kameraya sahip Android telefon belli oldu: Listenin birincisi Google Pixel 8 Pro

    DxOMark, yakın bir zamanda tanıtılan Google Pixel 8 Pro'yu test etti. En iyi ekrana sahip Android cihaz seçilen Google Pixel 8 Pro, kamera testinde de en iyi Android olmayı başardı.
    Google Pixel 8 Pro, en iyi kameraya sahip Android telefon seçildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Google'ın yeni telefonu Google Pixel 8 Pro, yakın zamanda ekranı ve yetenekleri açısından DxOMark tarafından test edilmişti ve sonuçlar, Pixel 8 Pro'nun renk doğruluğu ve dış mekan görünürlüğüyle bir akıllı telefondaki en iyi ekrana sahip olduğunu göstermişti.

    Google Pixel 8 Pro, en iyi ekranın yanı sıra en iyi kameraya sahip Android cihaz oldu

    DxOMark, yakın bir zamanda Google Pixel 8 Pro'nun kamera performansı sonuçlarını da yayınladı. Pixel 8 Pro'daki üçlü arka kamera kurulumu etkileyici puanlar elde ederek onu Android amiral gemilerindeki en yüksek puanı alan kamera oldu.

    Google Pixel 8 Pro, en iyi kameraya sahip Android telefon seçildi Tam Boyutta Gör
    OIS'li 50 MP birincil sensör, 5X optik yakınlaştırma yapabilen OIS'li 48 MP telefoto lens ve 48 MP ultra geniş lensten oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip Google Pixel 8 Pro, DxOMark'ın kamera skor tablosunda 153 puan alarak154 puan alan iPhone 15 Pro Max'in hemen arkasında listelendi.

    DxOMark'ın testinde Pixel 8 Pro ile çekilen görüntülerde cihazın neredeyse hiç deklanşör gecikmesi olmadan doğal cilt tonlarını tutarlı bir şekilde koruduğu ve hem normal kamerada hem de telefoto lenste iyi miktarda ayrıntıyı koruduğu da görüntülendi.

    Kaynakça https://www.dxomark.com/google-pixel-8-pro-camera-test https://www.mysmartprice.com/gear/google-pixel-8-pro-camera-dxomark/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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