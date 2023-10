Google Pixel 8 Pro'da ekran şikayetleri gelmeye başladı

Tam Boyutta Gör Google, Pixel 8’i satışa sunduğundan bu yana şikayetler alıyor. Son olarak, bazı Pixel 8 Pro kullanıcıları AOD modunda ekrandaki yazıların pembe ve/veya sarı renkte görünmesine neden olan bir sorundan şikayetçi.

AOD modunda pembe yazılar!

Pixel 8 Pro, özellikle always on display açık modda ekranda farklı renklerde metinler gösteriyor. Sorun ekranın tamamında değil, yalnızca metinlerin bir bölümünde görülüyor. Ekran uyandırıldığında metin dahil olmak üzere her şey normal görünüyor. Bazı kullanıcılar bunun özellikle loş ışıklı ortamlarda gerçekleştiğini belirtiyor.

Bu sorunun kararlı sürümde de Android 14 QPR1 beta sürümde de yaşandığı söyleniyor. Donanımsal bir sorun olabileceği gibi yazılım güncellemesiyle de çözülebilecek bir hata olabilir. Google, soruna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

