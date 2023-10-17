Google Pixel 8 Pro'da ekran şikayetleri gelmeye başladı

AOD modunda pembe yazılar!
Pixel 8 Pro, özellikle always on display açık modda ekranda farklı renklerde metinler gösteriyor. Sorun ekranın tamamında değil, yalnızca metinlerin bir bölümünde görülüyor. Ekran uyandırıldığında metin dahil olmak üzere her şey normal görünüyor. Bazı kullanıcılar bunun özellikle loş ışıklı ortamlarda gerçekleştiğini belirtiyor.
Bu sorunun kararlı sürümde de Android 14 QPR1 beta sürümde de yaşandığı söyleniyor. Donanımsal bir sorun olabileceği gibi yazılım güncellemesiyle de çözülebilecek bir hata olabilir. Google, soruna ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.