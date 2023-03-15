Google'ın en iyi telefonu sızdırıldı: İşte Pixel 8 Pro'nun muhtemel tasarımı

Tam Boyutta Gör 10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Google I/O 2023'te arama motoru devi Google en yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında Pixel 7A, Pixel Fold ve Pixel 8 serisi yer almakta. Ayrıca etkinlikte Android 14'ünde tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi Redmi Note 12 4G'nin tasarımı ve özellikleri sızdırıldı 2 gün önce eklendi

SmartPrix ve Steve Hemmerstoffer iş birliğiyle ortaya çıkan yeni bir rapor ise Google Pixel 8 Pro'nun renderlarını ortaya çıkardı. Pixel 7 Pro'daki düz köşenin aksine yuvarlak köşelere sahip olacak cihazın Samsung'un 3nm düğüm teknolojisini kullanan duyurulmamış bir Samsung Exynos 2300 işlemcisini temel aldığı söylenen Google Tensor G3 yonga setini içermesi bekleniyor.

İşte Google Pixel 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

Tam Boyutta Gör 6.52 inç büyüklüğünde düz bir ekrana sahip olacak cihazın sağ tarafında güç düğmesi ve ses tuşları bulunurken alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunmakta. Ayrıca cihaz, 162.6 x 76.5 x 8.7mm ölçülerinde ve kamera çıkıntısı dahil edildiğinde yaklaşık 12 mm kalınlığa ulaşmakta.

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 Pro'nun arka tarafında yan yana yerleştirilen üçlü kamera kurulumunun yanında bir LED flaş modülü ve onun altında bir kamera sensörü daha bulunmakta. Daha önceki söylentilere göre bu sensör LiDAR sensörü olabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.