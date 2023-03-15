Google'ın en iyi telefonu sızdırıldı: İşte Pixel 8 Pro'nun muhtemel tasarımı

SmartPrix ve Steve Hemmerstoffer iş birliğiyle ortaya çıkan yeni bir rapor ise Google Pixel 8 Pro'nun renderlarını ortaya çıkardı. Pixel 7 Pro'daki düz köşenin aksine yuvarlak köşelere sahip olacak cihazın Samsung'un 3nm düğüm teknolojisini kullanan duyurulmamış bir Samsung Exynos 2300 işlemcisini temel aldığı söylenen Google Tensor G3 yonga setini içermesi bekleniyor.
İşte Google Pixel 8 Pro'nun beklenen özellikleri:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)