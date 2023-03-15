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    Google'ın en iyi telefonu sızdırıldı: İşte Pixel 8 Pro'nun muhtemel tasarımı

    10 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Google I/O 2023 etkinliğinde piyasaya sürülmesi beklenen Google Pixel 8 Pro'nun renderları sızdırıldı. İşte Google Tensor G3 yonga setinden güç alacak cihazın detayları:
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    Google Pixel 8 Pro'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    10 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Google I/O 2023'te arama motoru devi Google en yeni ürünlerini tanıtacak. Bu ürünler arasında Pixel 7A, Pixel Fold ve Pixel 8 serisi yer almakta. Ayrıca etkinlikte Android 14'ünde tanıtılması bekleniyor.

    SmartPrix ve Steve Hemmerstoffer iş birliğiyle ortaya çıkan yeni bir rapor ise Google Pixel 8 Pro'nun renderlarını ortaya çıkardı. Pixel 7 Pro'daki düz köşenin aksine yuvarlak köşelere sahip olacak cihazın Samsung'un 3nm düğüm teknolojisini kullanan duyurulmamış bir Samsung Exynos 2300 işlemcisini temel aldığı söylenen Google Tensor G3 yonga setini içermesi bekleniyor. 

    İşte Google Pixel 8 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Google Pixel 8 Pro'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    6.52 inç büyüklüğünde düz bir ekrana sahip olacak cihazın sağ tarafında güç düğmesi ve ses tuşları bulunurken alt tarafında ise USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör ızgarası bulunmakta. Ayrıca cihaz, 162.6 x 76.5 x 8.7mm ölçülerinde ve kamera çıkıntısı dahil edildiğinde yaklaşık 12 mm kalınlığa ulaşmakta.
    Google Pixel 8 Pro'nun tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 8 Pro'nun arka tarafında yan yana yerleştirilen üçlü kamera kurulumunun yanında bir LED flaş modülü ve onun altında bir kamera sensörü daha bulunmakta. Daha önceki söylentilere göre bu sensör LiDAR sensörü olabilir.
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    P
    pskillercheto 17 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 18 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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