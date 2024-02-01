Google'ın ''Circle to Search'' özelliği Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı

Circle to Search Pixel 8 serisinde kullanıma açıldı
Daha önce Google, Circle to Search'ün 31 Ocak'ta Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için kullanıma sunulacağını söylemişti. Son raporlar ise, özelliğin erişime açıldığını doğruluyor. Kaçıranlar için Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Özelliğin tüm Android sistemine entegre olduğunu belirtelim.
Ekinleştirmek içinse ana ekran düğmesine uzun basmanız gerekiyor. Bunun ardından herhangi bir nesneyi seçerek veya yuvarlak içine alarak aratabiliyorsunuz. Üstelik hem metin hem de resim kullanabiliyor ve Google uygulaması içindeki arama parametrelerini değiştirebiliyorsunuz.
Bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtelim. Zira kullanıcılar artık aramaları herhangi bir uygulama, video ve resim üzerinde başlatabilecek. Böylece tarayıcıya geçme ihtiyacı da ortadan kalkacak diyebiliriz. Circle to Search özelliğinin daha fazla telefona ulaşıp ulaşmayacağı netleşmedi. Ancak yakın gelecekte Android'in bir parçası haline gelmesi muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.