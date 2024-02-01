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    Anlık Bildirim

    Google'ın ''Circle to Search'' özelliği Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı

    Galaxy S24 serisinde karşımıza çıkan Google ''Circle to Search'' özelliği, Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı. Aramalar yalnızca bir daire çizerek daha verimli ve hızlı hâle geliyor.
    Galaxy S24 serisinin sevilen özelliği bir modele daha ulaştı! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Samsung'un en yeni telefonları Galaxy S24 serisi, yapay zeka yükseltmeleri daha olmak üzere heyecan verici özellikler ile tanıtıldı. Bunlardan biri ise, Google'ın ''Circle to Search'' arama özelliği oldu diyebiliriz. Şimdi bu özellik, Google'ın mevcut telefonları Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı.

    Circle to Search Pixel 8 serisinde kullanıma açıldı

    Daha önce Google, Circle to Search'ün 31 Ocak'ta Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için kullanıma sunulacağını söylemişti. Son raporlar ise, özelliğin erişime açıldığını doğruluyor.  Kaçıranlar için Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Özelliğin tüm Android sistemine entegre olduğunu belirtelim.

    Ekinleştirmek içinse ana ekran düğmesine uzun basmanız gerekiyor. Bunun ardından herhangi bir nesneyi seçerek veya yuvarlak içine alarak aratabiliyorsunuz. Üstelik hem metin hem de resim kullanabiliyor ve Google uygulaması içindeki arama parametrelerini değiştirebiliyorsunuz. 

    Bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtelim. Zira kullanıcılar artık aramaları herhangi bir uygulama, video ve resim üzerinde başlatabilecek. Böylece tarayıcıya geçme ihtiyacı da ortadan kalkacak diyebiliriz. Circle to Search özelliğinin daha fazla telefona ulaşıp ulaşmayacağı netleşmedi. Ancak yakın gelecekte Android'in bir parçası haline gelmesi muhtemel görünüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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