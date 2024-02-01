Google'ın ''Circle to Search'' özelliği Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Samsung'un en yeni telefonları Galaxy S24 serisi, yapay zeka yükseltmeleri daha olmak üzere heyecan verici özellikler ile tanıtıldı. Bunlardan biri ise, Google'ın ''Circle to Search'' arama özelliği oldu diyebiliriz. Şimdi bu özellik, Google'ın mevcut telefonları Pixel 8 ve 8 Pro için yayınlandı.

Circle to Search Pixel 8 serisinde kullanıma açıldı

Daha önce Google, Circle to Search'ün 31 Ocak'ta Pixel 8 ve Pixel 8 Pro için kullanıma sunulacağını söylemişti. Son raporlar ise, özelliğin erişime açıldığını doğruluyor. Kaçıranlar için Circle to Search, Google Lens'te yerleşik olarak bulunan Google'ın yapay zekâ destekli çoklu arama özelliğini kullanıyor. Özelliğin tüm Android sistemine entegre olduğunu belirtelim.

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Ekinleştirmek içinse ana ekran düğmesine uzun basmanız gerekiyor. Bunun ardından herhangi bir nesneyi seçerek veya yuvarlak içine alarak aratabiliyorsunuz. Üstelik hem metin hem de resim kullanabiliyor ve Google uygulaması içindeki arama parametrelerini değiştirebiliyorsunuz.

Bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtelim. Zira kullanıcılar artık aramaları herhangi bir uygulama, video ve resim üzerinde başlatabilecek. Böylece tarayıcıya geçme ihtiyacı da ortadan kalkacak diyebiliriz. Circle to Search özelliğinin daha fazla telefona ulaşıp ulaşmayacağı netleşmedi. Ancak yakın gelecekte Android'in bir parçası haline gelmesi muhtemel görünüyor.

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Galaxy S24 serisinin sevilen özelliği bir modele daha ulaştı!