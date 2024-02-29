Tam Boyutta Gör Pek çok farklı kategoride ödüllerin yer aldığı MWC 2024 etkinliğinin, ilerleyen saatlerde sonlanması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi 2023'ün ''En İyi Akıllı Telefonu'' ödülünün sahibi ise geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Google'ın mevcut amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve 8 Pro, yenilikçi özellikleri ve performansıyla yılın telefonu seçildi.

MWC 2024: 2023 Yılının "En İyi Akıllı Telefonu" belli oldu

Aktarıldığı kadarıyla Pixel 8 serisi, önde gelen bağımsız analistler, gazeteciler ve influencer tarafından yapılan değerlendirmede, 2023'ün ''En İyi Akıllı Telefon'' serisi seçildi. Bunun Pixel serisi için bir ilk olduğunu hatırlatalım. Daha önceki ödüllere baktığımızda ise, geçtiğimiz yılki ödülün sahibi iPhone 14 Pro olmuştu. 2022 yılında ise iPhone 13 Pro Max, ondan hemen önce Galaxy S21 Ultra seçildi. 2023 yılında Pixel 8 serisi ile yarışan tüm telefonlar ise şu şekilde:

iPhone 15 Pro

Google Pixel 8 Serisi

OnePlus Open/OPPO Find N3

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy Z Flip 5

Pixel 8 ve 8 Pro neler sunuyor?

Pixel 8 ve 8 Pro, halefi olduğu Pixel telefonların tanıdık tasarım dilini koruyor. Ancak yuvarlatılmış köşeler ve daha modern bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Akıllı telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit parlaklık sunan 6,17 inç boyutlarında OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekranın HDR desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Kutusundan Android 14 ve 4.485mAh pil paketi ile çıkan Pixel 8, arka bölümde 12MP ultra geniş sensörle eşleştirilmiş 50MP ana kameraya sahip. Kalbinde ise Tensor G3 işlemci, 8GB RAM ve 256GB'a depolama alanı sunuyor. Ayrıca her iki modelin yedi yıla kadar güncelleme desteği sunduğunu hatırlatalım. Pixel 8 Pro ise, Pixel 8'e kıyasla 6,7 inç LTPO OLED ekranıyla daha modern bir tasarıma sahip.

Galaxy Z Fold 6 yüksek kaliteli render görüntüleri paylaşıldı! 1 gün önce eklendi

Ayrıca 50MP ana sensör, 48MP ultra geniş lens ve 5x optik zoom özellikli 48MP telefoto lens içeren üçlü kamera sistemiyle geliyor. Pixel 8 Pro, aynı Tensor G3 çipinden güç alıyor ancak 12GB RAM ile geliyor ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor (ABD'de). Kutusundan ise daha büyük 5.050mAh batarya ve biraz daha yavaş kablolu ve kablosuz şarj hızına sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.