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    MWC 2024: 2023 Yılının "En İyi Akıllı Telefonu" belli oldu

    Aralarında iPhone 15 Pro serisi ve Samsung Galaxy S23 serisinin de bulunduğu ''2023'ün en iyi akıllı telefonu'' belli oldu. İşte bu yılki MWC 2024 etkinliğinin kazananı...
    2023 Yılının ''En İyi Akıllı Telefonu Tam Boyutta Gör
    Pek çok farklı kategoride ödüllerin yer aldığı MWC 2024 etkinliğinin, ilerleyen saatlerde sonlanması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi 2023'ün ''En İyi Akıllı Telefonu'' ödülünün sahibi ise geçtiğimiz saatlerde belli oldu. Google'ın mevcut amiral gemisi telefonları Pixel 8 ve 8 Pro, yenilikçi özellikleri ve performansıyla yılın telefonu seçildi.

    MWC 2024: 2023 Yılının "En İyi Akıllı Telefonu" belli oldu

    Aktarıldığı kadarıyla Pixel 8 serisi, önde gelen bağımsız analistler, gazeteciler ve influencer tarafından yapılan değerlendirmede, 2023'ün ''En İyi Akıllı Telefon'' serisi seçildi. Bunun Pixel serisi için bir ilk olduğunu hatırlatalım. Daha önceki ödüllere baktığımızda ise, geçtiğimiz yılki ödülün sahibi iPhone 14 Pro olmuştu. 2022 yılında ise iPhone 13 Pro Max, ondan hemen önce Galaxy S21 Ultra seçildi. 2023 yılında Pixel 8 serisi ile yarışan tüm telefonlar ise şu şekilde:

    • iPhone 15 Pro
    • Google Pixel 8 Serisi
    • OnePlus Open/OPPO Find N3
    • Samsung Galaxy S23
    • Samsung Galaxy Z Flip 5

    Pixel 8 ve 8 Pro neler sunuyor?

    Pixel 8 ve 8 Pro, halefi olduğu Pixel telefonların tanıdık tasarım dilini koruyor. Ancak yuvarlatılmış köşeler ve daha modern bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Akıllı telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit parlaklık sunan 6,17 inç boyutlarında OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekranın HDR desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

    MWC 2024: 2023 Yılının 'En İyi Akıllı Telefonu' belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Kutusundan Android 14 ve 4.485mAh pil paketi ile çıkan Pixel 8, arka bölümde 12MP ultra geniş sensörle eşleştirilmiş 50MP ana kameraya sahip. Kalbinde ise Tensor G3 işlemci, 8GB RAM ve 256GB'a depolama alanı sunuyor. Ayrıca her iki modelin yedi yıla kadar güncelleme desteği sunduğunu hatırlatalım. Pixel 8 Pro ise, Pixel 8'e kıyasla 6,7 inç LTPO OLED ekranıyla daha modern bir tasarıma sahip.

    Ayrıca 50MP ana sensör, 48MP ultra geniş lens ve 5x optik zoom özellikli 48MP telefoto lens içeren üçlü kamera sistemiyle geliyor. Pixel 8 Pro, aynı Tensor G3 çipinden güç alıyor ancak 12GB RAM ile geliyor ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor (ABD'de). Kutusundan ise daha büyük 5.050mAh batarya ve biraz daha yavaş kablolu ve kablosuz şarj hızına sahip. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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