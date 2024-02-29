MWC 2024: 2023 Yılının "En İyi Akıllı Telefonu" belli oldu
Aktarıldığı kadarıyla Pixel 8 serisi, önde gelen bağımsız analistler, gazeteciler ve influencer tarafından yapılan değerlendirmede, 2023'ün ''En İyi Akıllı Telefon'' serisi seçildi. Bunun Pixel serisi için bir ilk olduğunu hatırlatalım. Daha önceki ödüllere baktığımızda ise, geçtiğimiz yılki ödülün sahibi iPhone 14 Pro olmuştu. 2022 yılında ise iPhone 13 Pro Max, ondan hemen önce Galaxy S21 Ultra seçildi. 2023 yılında Pixel 8 serisi ile yarışan tüm telefonlar ise şu şekilde:
- iPhone 15 Pro
- Google Pixel 8 Serisi
- OnePlus Open/OPPO Find N3
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy Z Flip 5
Pixel 8 ve 8 Pro neler sunuyor?
Pixel 8 ve 8 Pro, halefi olduğu Pixel telefonların tanıdık tasarım dilini koruyor. Ancak yuvarlatılmış köşeler ve daha modern bir tasarıma geçiş yapılmış durumda. Akıllı telefon ön yüzünde 120Hz yenileme hızı ve 2.000 nit parlaklık sunan 6,17 inç boyutlarında OLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekranın HDR desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Ayrıca 50MP ana sensör, 48MP ultra geniş lens ve 5x optik zoom özellikli 48MP telefoto lens içeren üçlü kamera sistemiyle geliyor. Pixel 8 Pro, aynı Tensor G3 çipinden güç alıyor ancak 12GB RAM ile geliyor ve 1TB'a kadar depolama alanı sunuyor (ABD'de). Kutusundan ise daha büyük 5.050mAh batarya ve biraz daha yavaş kablolu ve kablosuz şarj hızına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.