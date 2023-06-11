Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera detayları ortaya çıktı

Pixel 8 serisi, yeni ISOCELL GN2 ana sensöre sahip olabilir
Android Authority tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Pixel 8 serisinin kamera bölümünde önemli bir yükseltme aldığını ortaya çıkardı. Rapora göre hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro, ana kamera sensörü olarak Samsung ISOCELL GN2'yi alacak. Yeni ana sensörün dahil edilmesi, önceki modele kıyasla yaklaşık %35 daha fazla ışık yakalama anlamına gelmekte. Bu geliştirme, düşük ışıkta daha parlak görüntüler ve daha hızlı deklanşör hızları sağlayarak hareket bulanıklığını azaltmayı amaçlar. Ayrıca bu sensör 8K/30 fps video çekimini de desteklemekte.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi