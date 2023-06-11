Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Google, belki de şimdiye kadarki en iyi android akıllı telefonlar olacak Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Pixel 8 Pro, vücut sıcaklığını ölçebilecek olması ile gündeme gelmişti. Yakın bir zamanda ortaya çıkan bir rapor ise seriden Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun kamera detayları ortaya çıkardı.

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Pixel 8 serisi, yeni ISOCELL GN2 ana sensöre sahip olabilir

Android Authority tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Pixel 8 serisinin kamera bölümünde önemli bir yükseltme aldığını ortaya çıkardı. Rapora göre hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro, ana kamera sensörü olarak Samsung ISOCELL GN2'yi alacak. Yeni ana sensörün dahil edilmesi, önceki modele kıyasla yaklaşık %35 daha fazla ışık yakalama anlamına gelmekte. Bu geliştirme, düşük ışıkta daha parlak görüntüler ve daha hızlı deklanşör hızları sağlayarak hareket bulanıklığını azaltmayı amaçlar. Ayrıca bu sensör 8K/30 fps video çekimini de desteklemekte.

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8 Pro ayrıca ultra geniş kamera için oldukça sevindirici bir yükseltme daha alıyor. Eski seride 12MP Sony IMX386'nın yerini Pixel 8 Pro'da çok daha kullanışlı olan 64MP Sony IMX787 alacak. Ayrıca sensör 0,49x yakınlaştırma oranına sahip olacak. Cihazın telefoto kamerasına değinecek olursak 48 MP Samsung GM5 sensör olması ve 5x yakınlaştırma oranına sahip olması bekleniyor. Son olarak cihaz ön tarafta 11MP Samsung 3J1 sensörden oluşan selfie kamerasına sahip olabilir.

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Google Pixel 8 serisinin kamera detayları ortaya çıktı