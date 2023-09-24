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    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı

    Uzun bir süredir sızıntılarla gündemde olan Pixel 8 serisinin tasarımı ve renk seçenekleri de belli oldu. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, daha modern tasarım ve yepyeni renklerde geliyor. 
    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Android ekosisteminin başında yer alan Google, çok yakında merakla beklenen Pixel 8 serisini piyasaya sürecek. Bu bağlamda hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de her iki telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de resmen belli oldu.

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı

    Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 8 serinin amiral gemisi modeli Pixel 8 Pro, Obsidiyen, Porselen ve Gök Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satışa sunulacak. Ayrıca bahsi geçen Gök Mavisi seçeneğinin Pixel 8a modelinde de kullanılacağını belirtelim. Öte yandan Pixel 8 ise, Şakayık Gülü, Gri ve Obsidiyen renklerinde piyasaya sürülecek.

    Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Renk seçeneklerine ek olarak hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro ikilisi, selefine kıyasla daha yuvarlak bir tasarımda karşımıza çıkacak. Böylece geçen yıl Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan keskin köşeler ortadan kalkmış. Ayrıca yeni telefonlardaki tek yenilik bu değil. Tüm kameralar artık iki yerine tek bir cam parçasının arkasında oturuyor.

    Pixel 8, 8 Pro ve 8a modellerinden oluşacak Pixel 8 serisi, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 3 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 3 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 3 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    zafer aksungur hasta yorumları balkanlarda internet kullanımı korner tv ucuz kitap al güvenilir mi aygıt yöneticisinde bluetooth yok

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