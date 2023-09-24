Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı
Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 8 serinin amiral gemisi modeli Pixel 8 Pro, Obsidiyen, Porselen ve Gök Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satışa sunulacak. Ayrıca bahsi geçen Gök Mavisi seçeneğinin Pixel 8a modelinde de kullanılacağını belirtelim. Öte yandan Pixel 8 ise, Şakayık Gülü, Gri ve Obsidiyen renklerinde piyasaya sürülecek.
Pixel 8, 8 Pro ve 8a modellerinden oluşacak Pixel 8 serisi, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.