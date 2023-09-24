Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, çok yakında merakla beklenen Pixel 8 serisini piyasaya sürecek. Bu bağlamda hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de her iki telefonun tasarımı ve renk seçenekleri de resmen belli oldu.

Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı

Paylaşılan sızıntıya göre Pixel 8 serinin amiral gemisi modeli Pixel 8 Pro, Obsidiyen, Porselen ve Gök Mavisi olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satışa sunulacak. Ayrıca bahsi geçen Gök Mavisi seçeneğinin Pixel 8a modelinde de kullanılacağını belirtelim. Öte yandan Pixel 8 ise, Şakayık Gülü, Gri ve Obsidiyen renklerinde piyasaya sürülecek.

Tam Boyutta Gör Renk seçeneklerine ek olarak hem Pixel 8 hem de Pixel 8 Pro ikilisi, selefine kıyasla daha yuvarlak bir tasarımda karşımıza çıkacak. Böylece geçen yıl Pixel 7 serisinde karşımıza çıkan keskin köşeler ortadan kalkmış. Ayrıca yeni telefonlardaki tek yenilik bu değil. Tüm kameralar artık iki yerine tek bir cam parçasının arkasında oturuyor.

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Pixel 8, 8 Pro ve 8a modellerinden oluşacak Pixel 8 serisi, önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor. Dolayısıyla tüm detaylar için bizlerle kalmayı unutmayın.

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Google Pixel 8 ve 8 Pro'nun tasarımı resmen doğrulandı