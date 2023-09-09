Tam Boyutta Gör Android ekosisteminin başında yer alan Google, geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Pixel 7 serisinin halefi üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda uzun süredir beklenen Pixel 8 serisinin Ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Son olarak etkinliğe sayılı günler kala, Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun Avrupa fiyatları açığa çıktı.

Pixel 8 ve 8 Pro'nun Avrupa fiyatı sızdı

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan Dealabs Magazine'e göre Google Pixel 8 serisi sürpriz bir fiyatla tanıtılabilir. Öyle ki amiral gemisi Pixel 8 Pro modelinin 1099 eurodan başlayan fiyatlara sahip olacağı iddia edildi. Tabii ki bu fiyatlandırmanın 128GB'lık sürümü temel aldığını belirtelim. Bu noktada Pixel 7 Pro, 764 euro fiyat etiketi ile tanıtılmıştı.

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Pixel 8 Pro'nun 256GB ve 512GB'lık sürümleri ise sırasıyla 1.159 euro ve 1.299 euro olacak. 128 GB ve 256 GB yapılandırmalarıyla satışa çıkacak Pixel 8'in ise 799 ve 859 euro fiyatla tanıtılması bekleniyor.

Pixel 8 özellikleri (beklenen)

Aktarıldığı kadarıyla Google Pixel 8 Pro, ön yüzünde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120hz yenileme hızı sunan 6,7 inç boyutlarında LTPO OLED ekranla tanıtılacak. Bunun haricinde Android 14 yüklü olarak gelecek cihazın 27W kablolu 23W kablosuz şarj destekli 4.950mAh pil paketine sahip olacağı belirtiliyor.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Google'ın yeni işlemcisi Tensor G3 platformundan güç alacak. Kamera bölümünde ise Pro modele, OIS destekli 50MP Samsung GN2, 64MP ultra geniş açılı lens ve 48MP telefoto kamera ve 11MP selfie sensörü eşlik edecek. Ayrıca Pixel 8 Pro'nun Avrupa'da 1.235,72 Euro'dan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor.

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iPhone 15 ile dalga geçen Pixel 8 ve 8 Pro'nun fiyatı sızdırıldı