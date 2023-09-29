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    Google, Apple ile tekrar dalga geçti: Bu kez hedef iPhone 15 Pro

    Google, yeni reklamında tekrar Apple ve iPhone ile dalga geçti. Google'ın "#BestPhonesForever" adı altındaki video reklam serisi, bu kez iPhone 15 Pro'yu hedef aldı.
    Google, Apple ile tekrar dalga geçti! Bu kez hedef iPhone 15 Pro Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple ve Samsung arasında yaşanan reklam rekabetine sürpriz bir biçimde Google da dahil oldu. Öyle ki teknoloji devi, bir süredir "#BestPhonesForever" adı altında iPhone'ları eleştiren videolar paylaşıyor. Son olarak bu seriye yepyeni bir video daha eklendi. Google, bu kez de iPhone 15 Pro ve Pro Max'le dalga geçti.

    Google, Apple ile tekrar dalga geçti

    Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen iPhone ve Android rekabeti oluyor. Bu bağlamda markaların birbirlerine karşı çeşitli göndermeler yaptığına tanık oluyoruz. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. Google, ''#BestPhonesForever'' reklam kampanyası için Scary Story  ''Korkunç Hikaye''başlıklı bir video yayınladı.

    Yeni video, iPhone 15 Pro Max ve Pixel 7 Pro'nun sohbeti ile başlıyor. Bu aşamada iPhone 15 Pro Max'in, geleceğe dair korku dolu anlar yaşadığını görüyoruz. Tabii ki bunun nedeni yaklaşmakta olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro. Ayrıca Google, iPhone 15 Pro'nun yalnızca ''farklı bir sessize alma düğmesine, daha dinamik bir adaya ve yeni bir şarj portuna'' sahip olduğuna atıfta bulunuyor. 

    Hemen devamında ise iPhone, ''Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımları da dahil olmak üzere büyük ilgi göreceğini'' düşünüyor. Buradaki ima oldukça açık: iPhone, yaklaşan Pixel'in daha fazla abartılmasından korkuyor. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max'in mevcut başarısı düşünülüğünde, reklamın biraz şaşırtıcı olduğunu söyleyelim.

    Kısaca her iki telefon arasında "tatlı bir rekabet'' yaşandığını belirtelim. Yeni paylaşılan reklama ise henüz Apple cephesinden bir yanıt gelmedi. Görünüşe göre Google, bir süre daha #BestPhonesForever reklam serisini sürdürmeye devam edecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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