Google, Apple ile tekrar dalga geçti: Bu kez hedef iPhone 15 Pro

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple ve Samsung arasında yaşanan reklam rekabetine sürpriz bir biçimde Google da dahil oldu. Öyle ki teknoloji devi, bir süredir "#BestPhonesForever" adı altında iPhone'ları eleştiren videolar paylaşıyor. Son olarak bu seriye yepyeni bir video daha eklendi. Google, bu kez de iPhone 15 Pro ve Pro Max'le dalga geçti.

Google, Apple ile tekrar dalga geçti

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar söz konusu olduğunda akla ilk gelen iPhone ve Android rekabeti oluyor. Bu bağlamda markaların birbirlerine karşı çeşitli göndermeler yaptığına tanık oluyoruz. Bunlardan biri de bugün ortaya çıktı. Google, ''#BestPhonesForever'' reklam kampanyası için Scary Story ''Korkunç Hikaye''başlıklı bir video yayınladı.

Yeni video, iPhone 15 Pro Max ve Pixel 7 Pro'nun sohbeti ile başlıyor. Bu aşamada iPhone 15 Pro Max'in, geleceğe dair korku dolu anlar yaşadığını görüyoruz. Tabii ki bunun nedeni yaklaşmakta olan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro. Ayrıca Google, iPhone 15 Pro'nun yalnızca ''farklı bir sessize alma düğmesine, daha dinamik bir adaya ve yeni bir şarj portuna'' sahip olduğuna atıfta bulunuyor.

Hemen devamında ise iPhone, ''Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'nun tasarımları da dahil olmak üzere büyük ilgi göreceğini'' düşünüyor. Buradaki ima oldukça açık: iPhone, yaklaşan Pixel'in daha fazla abartılmasından korkuyor. Ancak iPhone 15 Pro ve Pro Max'in mevcut başarısı düşünülüğünde, reklamın biraz şaşırtıcı olduğunu söyleyelim.

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Kısaca her iki telefon arasında "tatlı bir rekabet'' yaşandığını belirtelim. Yeni paylaşılan reklama ise henüz Apple cephesinden bir yanıt gelmedi. Görünüşe göre Google, bir süre daha #BestPhonesForever reklam serisini sürdürmeye devam edecek.