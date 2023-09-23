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    Anlık Bildirim

    Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Google Pixel 8 serisinin özellikleri netleşmeye başladı. Bugün Pixel 8a modelinin tasarımını gösteren yeni görüntüler sızdırıldı. İşte detaylar
    Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni telefonları Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel 8a için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda serinin özellikleri artık netleşti diyebiliriz. Son olarak heyecanlı bekleyiş sürerken, Pixel 8a modelinin tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı.

    Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Paylaşılan sızıntıya göre mavi renk seçeneğinde görüntülenen Pixel 8a, önceki iki Pixel modeli Pixel 6 ve 7 ile benzer bir arka tasarıma sahip olacak. Bu noktada çıkıntılı kamera modülü korunurken, ön tarafta ufak değişiklikler mevcut. Göze çarpan ilk detay, kenar çerçevelerinin artık daha yuvarlak olması. Böylelikle keskin köşeler rafa kaldırılmış.

    Diğer tarafta Google'ın, çerçeve kalınlığını uzun süredir değiştirmediğini görüyoruz. Öyle ki Pixel 8a'daki çerçeveler hissedilir derecede kalın

    Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 8a hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yakın zamanda Geekbench'te görüntülenen telefonun hız aşırtmalı bir Tensor G3 yonga setine sahip olacağı doğrulandı. Dolayısıyla bütçe telefonu, serinin temel ve Pro modeli ile yakın bir performansta çıkış yapacak. 

    Pixel 8, 8 Pro ve 8a olmak üzere Pixel 8 serisi önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 2 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 2 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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