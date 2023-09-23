Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Android ekosisteminin başında yer alan Google, yeni telefonları Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel 8a için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda serinin özellikleri artık netleşti diyebiliriz. Son olarak heyecanlı bekleyiş sürerken, Pixel 8a modelinin tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı.

Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi

Paylaşılan sızıntıya göre mavi renk seçeneğinde görüntülenen Pixel 8a, önceki iki Pixel modeli Pixel 6 ve 7 ile benzer bir arka tasarıma sahip olacak. Bu noktada çıkıntılı kamera modülü korunurken, ön tarafta ufak değişiklikler mevcut. Göze çarpan ilk detay, kenar çerçevelerinin artık daha yuvarlak olması. Böylelikle keskin köşeler rafa kaldırılmış.

Diğer tarafta Google'ın, çerçeve kalınlığını uzun süredir değiştirmediğini görüyoruz. Öyle ki Pixel 8a'daki çerçeveler hissedilir derecede kalın.

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8a hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak yakın zamanda Geekbench'te görüntülenen telefonun hız aşırtmalı bir Tensor G3 yonga setine sahip olacağı doğrulandı. Dolayısıyla bütçe telefonu, serinin temel ve Pro modeli ile yakın bir performansta çıkış yapacak.

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Pixel 8, 8 Pro ve 8a olmak üzere Pixel 8 serisi önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor.

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Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi