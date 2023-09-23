Google Pixel 8a ilk kez canlı olarak görüntülendi
Paylaşılan sızıntıya göre mavi renk seçeneğinde görüntülenen Pixel 8a, önceki iki Pixel modeli Pixel 6 ve 7 ile benzer bir arka tasarıma sahip olacak. Bu noktada çıkıntılı kamera modülü korunurken, ön tarafta ufak değişiklikler mevcut. Göze çarpan ilk detay, kenar çerçevelerinin artık daha yuvarlak olması. Böylelikle keskin köşeler rafa kaldırılmış.
Diğer tarafta Google'ın, çerçeve kalınlığını uzun süredir değiştirmediğini görüyoruz. Öyle ki Pixel 8a'daki çerçeveler hissedilir derecede kalın.
Pixel 8, 8 Pro ve 8a olmak üzere Pixel 8 serisi önümüzdeki Ekim ayında tanıtılacak. Bu noktada Google, 4 Ekim tarihli ''Made by Google'' etkinliğine işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.