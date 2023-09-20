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    Pixel 9 işlemcisi Google Tensor G4 hakkında ilk bilgiler geldi

    Google, Ekim ayında düzenleyeceği etkinlikte Tensor G3 işlemcili Pixel 8 serisini tanıtacak. Saf Android telefonlar merakla beklenirken, Google Tensor G4 işlemcinin özellikleri ortaya çıktı.
    google tensor g4 işlemci ilk bilgiler Tam Boyutta Gör
    Google, Pixel 8 serisini tanıtmaya hazırlanırken, Tensor G4 işlemci hakkında ilk bilgiler geldi. Google Tensor G4, Pixel 8’in Tensor G3 işlemcisine kıyasla büyük iyileştirmeler sunmayacak. İşte Pixel 9’un işlemcisi hakkında tüm bilinenler:

    Google Tensor G4 işlemci bilinen özellikleri

    Google Tensor G4 işlemci, yeni duyurulan Cortex-X4, Cortex-A720 ve Cortex-A520 CPU çekirdekleri içerecek. Çekirdek sayısı henüz belli değil. İşlemci, Exynos 2400 ile aynı üretim sürecinden (Samsung 4LPP+) geçecek. Yani 4nm bir işlemci olacak.

    Pixel 8 işlemcisinin 1 adet Cortex-X3 çekirdek, 4 adet Cortex-A715 çekirdek, 4 adet küçük Cortex-A510 çekirdekten oluşacağı söyleniyor. Pixel 9 serisi ve Tensor G4 muhtemelen Arm’ın en yeni CPU çekirdekleri çıktıktan sonra piyasaya sürülecek. Google’ın 2024 Tensor işlemcisi için ikinci nesil Samsung 4nm tasarımını kullanması da ilginç. Tensor G3’ün Samsung tarafından 4nm süreçle üretildiği tahmin ediliyor ancak birincil nesil tasarım mı yoksa ikinci nesil tasarım mı kullanıldı belli değil.

    Tensor G4’ün Arm tarafından Haziran 2022’de piyasaya sürülen Immortalis-G715 GPU’yu kullanacağı söyleniyor. ARM, bu yeni GPU’nun uygulamalarda %15 daha iyi performans sağladığını iddia ediyor. Öne çıkan bir diğer önemli özellik ise ışın izleme için donanım hızlandırma.

    Google Pixel 8 ne zaman çıkacak?

    Tensor G3 işlemciden güç alan Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, 4 Ekim’de tanıtılacak. Aynı etkinlikte Pixel Watch 2 ile birlikte Pixel Buds Pro’nun yeni rengi de tanıtılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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